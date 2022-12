Vous avez le projet de cuisiner un risotto aux champignons et vous ne savez pas quel vin blanc choisir. Le vin doit être choisi avec le plus grand soin comme pour celui des champignons. Les terroirs français offrent une large variété de vins sur le marché. Le vin blanc est parfaitement adapté pour la réalisation du risotto aux champignons. Il suffit d’opter pour le bon cépage pour ce plat emblématique italien.

Un vin de bonne qualité

Le risotto est une spécialité italienne qui est très appréciée en France. Onctueux, gourmand, délicieux, ce plat remporte un vif succès. Il peut être agrémenté de divers ingrédients : fruits de mer, asperges, champignons. Le riz à risotto doit rissoler dans du beurre ou de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne translucide. On ajoutera ensuite l’oignon finement ciselé et les champignons. Vous pouvez choisir des champignons de Paris, des cèpes, des Shiitakés, des girolles, des morilles. Le tout sera glacé avec un verre de vin blanc et du bouillon. Le vin blanc que vous allez choisir aura un impact sur le goût du plat. Il est essentiel d’opter pour un vin de qualité. Évitez de vous orienter vers un produit bas de gamme. Avant de commencer le plat, goûtez le vin, car s’il a le malheur d’être bouchonné, votre plat sera gâché.

Un risotto bien gourmand

Un Chardonnay du sud, un blanc du Rhône ou un blanc du sud seront parfaits pour la cuisson de votre plat. Le risotto est un plat riche, optez pour un vin blanc léger. Le champignon donne un caractère terreux au plat, il faut donc opter pour un vin blanc terreux avec suffisamment d’acidité comme le Chardonnay de Bourgogne. Si vous optez pour un vin blanc bas de gamme, il n’apportera rien au plat d’où l’importance de choisir un produit de qualité. Vous n’aurez besoin que d’un seul verre de vin pour cuire votre risotto, vous pourrez boire le reste avec le plat. Le Pinot Grigio, le Sauvignon blanc sont des choix idéaux. Le vermouth blanc fonctionnera aussi parfaitement. Vous aurez un bel équilibre entre l’acidité et la douceur. Si vous cuisinez un risotto aux cèpes, un Gewurztraminer alsacien sera une association idéale. Ne négligez pas le choix du vin blanc, la saveur de votre risotto aux champignons en dépend.

