Quelle est la différence entre le graphologue et l’expert en écritures et documents ?

Pour les besoins d’enquête et d’investigation, la police a souvent recours à l’expertise en écriture et documents. Cette action vise à mettre en évidence toutes les preuves d’authenticité ou de falsification d’écrits, de signatures ou d’autres documents afin de déterminer son auteur. Cependant, même dans le rang des professionnels du droit, beaucoup confondent encore le rôle de l’expert en écriture et documents et celui du graphologue. La particularité de ces deux disciplines est qu’elles intéressent toutes le domaine de la criminologie. Malgré ce point qui les rapproche, il existe une grande différence entre l’expert en écritures et documents et le graphologue.

La mission de l’expert en écritures et documents

L’une des particularités de l’expert en écritures et documents est de procéder à une étude minutieuse de l’écriture afin d’en déterminer l’authenticité du document. Auprès des institutions judiciaires en l’occurrence les tribunaux, l’expert en écritures et documents bénéficie d’une agrégation qui lui permet de s’investir exclusivement dans l’identification de l’auteur d’un document. Il authentifie donc le document soumis à son examen sans pour autant tenir compte de la personnalité ou du profil psychologique de son auteur. Même si on peut trouver une ressemblance entre la mission de l’expert en écritures et documents et celle du graphologue, il faut cependant observer que les deux utilisent une technique différente pour faire interpréter le geste graphique.

En résumé, l’expert en écritures et documents a une mission bien particulière qui consiste en une analyse des indices tirés de l’écriture, de l’encre et du papier.

Le rôle du graphologue

La discipline de la graphologie est une science humaine qui est peu connue dans le milieu judiciaire. Toutefois, elle peut servir de façon occasionnelle à faire le profilage d’un individu. Contrairement à l’expertise en écriture et documents, la graphologie ne s’attarde pas sur l’identité du scripteur, mais plutôt sur sa personnalité, son caractère ou son état.

En d’autres termes, l’expert graphologue procède à une étude de l’écriture afin d’identifier un ou plusieurs traits de personnalité à tous les gestes graphiques. Le résultat attendu est donc de faire un portrait psychologique du scripteur. L’expert graphologue peut intervenir dans plusieurs domaines à savoir : le recrutement, l’analyse de personnalité, la rééducation graphique, la graphopathologie clinique, la graphologie criminelle, etc.

En résumé, que ce soit l’expert en écritures et documents ou le graphologue, ils analysent tous la forme de l’écriture, les dimensions, l’inclinaison, la liaison des lettres, la vitesse ou la pression scripturale. Si le rôle du graphologue est d’établir le profil de personnalité, l’expert en écritures et documents quant à lui recherche l’identité formelle du scripteur.