Quelles alternatives aux Clickfunnels en 2021 ?

Booster son chiffre d’affaires à travers une optimisation de la vente est une préoccupation constante pour les entreprises. Pour ce faire, elles se servent de divers moyens de rentabilisation, dont les tunnels de vente. Dans ce domaine, Clickfunnels est une référence.

Toutefois, il existe d’autres solutions pour les personnes qui souhaitent utiliser un tunnel de vente autre de Clickfunnels. Vous découvrirez dans cet article trois alternatives très efficaces pour augmenter vos bénéfices.

Le système io

De nombreux utilisateurs s’y accordent : le système io est l’alternative la plus crédible aux Clickfunnels. Développé par Aurélien Amacker, ce système offre une grande variété de fonctionnalités à des tarifs très concurrentiels. En termes de fonctionnalités, ce système permet entre autres d’installer un tunnel de vente, de gérer un blog et d’exécuter un programme d’affiliation. Rien que ça ! Vous pouvez d’ailleurs découvrir un avis sur système io ici, afin d’en savoir plus à ce propos.



Au-delà de ses remarquables fonctionnalités, ce système offre la possibilité de gérer un système d’affiliation, d’avoir un support client tout à fait correct et facilement utilisable pour les amateurs. Par ailleurs, le système io offre une période d’essai de 14 jours pour tester, évaluer et assimiler la plateforme, afin de faire le bon choix.

Learnybox : l’alternative française

Souvent considéré comme une version française de Clickfunnels, Learnybox est un logiciel qui permet de concevoir entièrement des systèmes de marketing. Sa force réside en sa capacité à créer et gérer des formations ainsi que dans son programme d’affiliation. Ce logiciel offre aussi un accès pour les transactions via LearnyPay ainsi qu’une excellente gestion de la relation client. Néanmoins, son prix est légèrement plus élevé que les autres. N’ayez crainte, cela s’explique par la qualité du service en matière de tunnel de vente et de système marketing que propose le logiciel.

Kartra : l’alternative Made in USA

Petit nouveau du monde des logiciels tout-en-un, Kartra permet de vendre et faire la promotion d’une large gamme de produits. Il permet aussi de construire et d’automatiser des campagnes marketings afin d’accroître le chiffre d’affaires. Ses principaux atouts sont son logiciel analytique très performant, son logiciel de page panier ainsi que sa capacité à héberger des vidéos. En outre, il édite des pages en drag et drop et mène des campagnes grâce à son emailing intégré. À cela s’ajoute une excellente capacité de réaction par rapport au comportement de la cible.