Quelles sont les méthodes tendance pour économiser sur votre abonnement énergie ?

L’accès à l’énergie est indispensable pour le développement économique et social de l’humanité. Mais, avec l’augmentation du prix de l’énergie, les factures d’électricité occupent une part importante des dépenses domestiques dans un bon nombre de foyers. Voici 3 méthodes tendance pour réduire les coûts.

Souscrire aux offres de parrainage

Depuis que le marché européen du gaz et de l’électricité est ouvert à la concurrence, les fournisseurs alternatifs proposent différents services pour optimiser le coût de l’énergie et améliorer l’expérience client. Les offres de parrainage sont un exemple. Ce service permet aux consommateurs éligibles de réaliser des économies sur leur facture. Le principe est simple, vous recommandez le fournisseur d’énergie à vos proches et vous bénéficiez d’une réduction sur votre consommation énergétique à chaque inscription.

Le code parrainage Total Direct Énergie fonctionne avec le même principe. Il permet de gagner 20 euros à l’inscription d’un filleul. Pour en profiter, il suffit de communiquer votre code de parrainage à vos filleuls afin qu’ils puissent le renseigner lors de la souscription aux services du groupe. L’avantage, c’est que vous pouvez parrainer jusqu’à 20 filleuls sur une période de 12 mois glissants et gagner 400 euros d’économies.

Utiliser une option « heures creuses – heures pleines »

La formule « heures creuses – heures pleines » permet de payer moins cher l’électricité sur une plage horaire où la demande énergétique est plus faible. Le principe est de permettre aux consommateurs de profiter d’un tarif avantageux pendant huit heures dites creuses chaque jour. En utilisant les gros appareils électroménagers (sèche-linge, machine à laver, lave-vaisselle…) pendant cette plage horaire, vous pouvez économiser jusqu’à :

29 % du tarif normal durant les heures creuses ;

50 % du tarif normal dans les heures super creuses.

En France, cette formule est accessible auprès de tous les fournisseurs d’électricité et s’applique notamment au compteur Linky. Mais, les horaires des heures creuses varient en fonction de la commune.

Surveiller les veilles cachées des appareils électriques

Les veilles cachées de certains appareils électriques constituent un véritable obstacle si vous voulez réduire votre consommation. Généralement, ces appareils continuent de consommer de l’énergie électrique même lorsqu’ils sont éteints. Par exemple, bien qu’il soit en veille, un lecteur DVD ou un lave-linge a une puissance de 1,5 Watt, ce qui n’est pas négligeable.

Pour éviter les mauvaises surprises, en plus d’utiliser un code parrainage total direct énergie, il est conseillé d’utiliser des prises coupe-veille qui bloquent l’arrivée de l’électricité lorsque les appareils sont éteints. Vous pouvez également doter votre installation de prises dites intelligentes qui arrêtent les appareils automatiquement au bout d’un temps de veille. Cela vous aidera à réduire votre consommation énergétique et à faire des économies.

En résumé, plusieurs méthodes tendance sont efficaces pour économiser votre abonnement énergie. Vous pouvez par exemple utiliser un code parrainage total direct énergie et mieux tirer profit des heures creuses.