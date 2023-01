Vous entendez souvent parler de l’horoscope ou vous suivez souvent les émissions qui parlent de l’horoscope et vous désirez en apprendre plus sur cette croyance. Découvrez dans cette revue quelques notions à maîtriser pour mieux comprendre ce domaine.

L’horoscope : qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous livrer les notions basiques pour mieux comprendre l’horoscope, passons d’abord en revue ce que l’on peut comprendre par le thème « horoscope ». En effet, l’horoscope de chaque jour est une forme de prédiction astrologique la plus répandue de nos jours dans la société. Ce dernier se base essentiellement sur les douze signes du zodiaque pour faire les prédictions.

L’ensemble de ses douze signes représentent des êtres vivants portant différents noms rattachés à leur constellation. Cette forme de prédiction est différente de l’astrologie qui de son côté est consacrée à l’étude des positions de la planète par rapport aux signes astrologiques. Ainsi, pour mieux comprendre l’horoscope, il est important de maîtriser parfaitement les douze signes du zodiaque qui sont : le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson.



Signification des douze éléments

En dehors des éléments qui régissent leurs caractères, les signes du zodiaque sont répartis par catégorie avec leur propre signification. La répartition nous permet d’avoir deux groupes : les masculins et les féminins. Pour ceux qui sont masculins, on retrouve : le Bélier, le Gémeaux, le Lion, la Balance, le Sagittaire et le Verseau.

En ce qui concerne leur signification, le Bélier est connu pour agir par l’instinct. Le Gémeaux de son côté agit de façon curieuse, tandis que le Lion agit pour s’acquitter du pouvoir. Du côté de la Balance, il agit avec l’amour et le Sagittaire agit pour connaître le monde. Pour ce qui est du Verseau, il agit pour les idées.

Dans la deuxième catégorie, on retrouve les féminins qui sont : le Taureau, le Cancer, le Vierge, le Scorpion, le Capricorne, le Poisson. En ce qui concerne leur signification, le Taureau est connu pour protéger ses biens. Le Cancer agit pour la protection de sa famille, tandis que le Vierge protège son travail. Le Scorpion protège ses émotions et le Capricorne protège sa personnalité. Enfin, le poisson agit pour protéger ses secrets.

Particularité de chaque signe

Bien que les différents signes du zodiaque soient répartis par catégorie, chacun d’entre eux est influencé par douze planètes et de même par leur ascendant. Autrement dit, chaque signe est régi par une planète qui détermine sa personnalité. Ainsi, il existe des éléments sur lesquels il faut se baser pour mieux déterminer la personnalité de chacun de ses signes du zodiaque. Ces éléments sont le feu, la terre, l’air et l’eau.

Les signes de feu et de la terre

Dans la famille des douze signes du zodiaque, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, leur personnalité est déterminée par le feu. Ils sont un mélange de chaux et du sec avec un tempérament bilieux. Ils sont passionnés des événements exaltants. Ils sont très optimistes, et ne se découragent jamais même en cas d’échec.

Le Taureau, le Vierge et le Capricorne ont leurs personnalités déterminées par la terre. Ils sont un mélange de sec et de froid. Ses signes, qui sont déterminés par cet élément, n’aiment pas trop l’insécurité. Toute situation selon eux a une solution.

Les signes d’air et d’eau

En ce qui concerne les signes qui sont régis par l’élément l’air, on retrouve le Gémeaux, la balance et le Verseau. Ils sont un mélange d’humidité et de chaleur. Ils disposent d’un sens relationnel très affectif. Mais ils sont très distraits de par leur nature ce qui ne leur permet pas de développer leur talent.

Les signes qui sont basés sur l’élément l’eau sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. À la différence des signes basés sur l’air, eux, ils sont un mélange du froid et de l’humidité. Ils sont très émotifs et sensibles. Enfin, pour comprendre l’horoscope, il est conseillé de se fier juste aux douze signes du zodiaque ainsi qu’aux éléments qui déterminent leur personnalité en relation avec la planète qui les représente.