L’organisation d’un team building en entreprise permet de développer entre les collaborateurs, l’esprit d’équipe. À travers le renforcement des liens, vous parviendrez à booster la productivité de vos collaborateurs. En cela, choisir une ville de charme comme Bordeaux pour organiser une telle activité est de mise. Voici donc les lieux indiqués pour des animations team building en toute splendeur à Bordeaux.

La place de la Bourse

Trouver des idées pour une activité de team building n’est pas toujours facile. Pour vous aider, vous pourrez vous inspirer des propositions faites à l’adresse : https://www.autreman.com/teambuilding/team-building-bordeaux/. Au-delà des idées, le choix de lieu participe activement à la réussite de votre organisation. Choisissez pour ce faire à Bordeaux, la place de la Bourse.

À n’en point douter, cette place est l’une des plus connues de la ville endormie. Sa popularité lui est value par le miroir d’eau. Il s’agit du plus grand bassin réfléchissant du monde. Il est même inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce lieu est le cadre parfait pour organiser un Flash Mob et plusieurs autres activités de team building. D’ailleurs, la présence de nombreux Bordelais dans la zone en rajoute à son attractivité.

Il est facile de créer un spectacle artistique à la place de la Bourse à Bordeaux. Il vous suffit d’avoir du goût pour l’improvisation et le tour est joué.

La place de la Victoire

À Bordeaux, la place de la Victoire figure en bonne place parmi les adresses les plus convoitées pour l’organisation d’un team building. De nombreux étudiants installés à Bordeaux se rendent à cette place pour se divertir. Il y a notamment des restaurants et des bars aux alentours de la place de la Victoire. C’est d’ailleurs ce qui crée l’attractivité de ce lieu. Il y est organisé par ailleurs, des spectacles et des concerts de façon régulière. La porte d’Aquitaine est également installée à la place de la Victoire à Bordeaux. Elle se présente avec un obélisque et deux tortues géantes (en fonte).

Comme idée d’activité team building, un Body Perc serait parfait à la place de la Victoire. C’est un spectacle public à travers lequel vous inviterez les participants à créer un show musical en se servant seulement de leurs corps. L’animation Bataille de polochons est aussi un excellent choix de team building à la place de la Victoire de Bordeaux. C’est le combo parfait pour les esprits les plus loufoques. À coup sûr, vos équipes seront de bonne humeur et auront de la vigueur pour de nouveaux défis en entreprise.

Enfin, le quartier Darwin, l’esplanade des Quinconces et le monument aux Girondins sont aussi des lieux à conseiller pour un team building à Bordeaux.