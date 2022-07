Lorsque nous sommes confrontés à la perte d’un être cher, nous sommes obligés de recourir aux services des entreprises de pompes funèbres. Il est parfois difficile d’organiser et de mener les funérailles de sa propre famille et c’est principalement pour cette raison que les services funéraires ont été créés, afin d’alléger les différentes tâches qui doivent être accomplies pendant le deuil et de pouvoir garder le souvenir du défunt.

Qu’est-ce qu’un salon funéraire?

Les salons funéraires sont des espaces ou des salles de rassemblement dans le funérarium où les parents et amis du défunt peuvent passer du temps pour se recueillir avant l’inhumation ou la crémation du cadavre.

C’est aussi le lieu de rencontre où les visiteurs viennent dire un dernier adieu à la personne décédée et surtout accompagner la famille dans ce moment difficile et lui présenter leurs condoléances. Les salons funéraires disposent d’un espace où placer le défunt et d’un espace où les personnes accompagnant le défunt peuvent s’asseoir et se reposer ; ce sont généralement des espaces confortables.

Qu’est-ce qu’une entreprise de pompes funèbres?

Une entreprise de pompes funèbres est une entreprise spécialisée dans l’organisation des funérailles et de l’enterrement d’une personne décédée. Leurs services dépendent des demandes du client comme, par exemple, le service funéraire dans les Laurentides au Québec. Ils peuvent aussi proposer des formules sur mesure et vous guider dans le choix des modèles de cercueils, des divers accessoires funéraires, etc.

Comment organiser des funérailles

L’organisation des funérailles peut être aussi simple que d’écrire à la main le type de funérailles que vous souhaitez et le lieu où elles se dérouleront. Ces informations peuvent être communiquées à la famille, mais si vous avez choisi les services d’un salon funéraire, le directeur des pompes funèbres peut également classer ces instructions dans un endroit sûr.

Certaines personnes veulent prendre toutes les dispositions possibles, y compris le paiement anticipé des frais d’obsèques. Si vous envisagez de payer les frais de l’entreprise de pompes funèbres à l’avance :

– Veillez à choisir un directeur de pompes funèbres agréé et réputé, qui est en activité depuis suffisamment longtemps.

– Demandez si le forfait offre une certaine flexibilité. Par exemple, que se passe-t-il si vous déménagez dans une autre ville ou province ?

– Questionnez si l’accord peut être annulé à tout moment. Si oui, combien cela coûterait-il ?

Quels sont les principaux services proposés par un funérarium?

Les services funéraires varient d’une entreprise à l’autre, mais les plus courants sont :

– La mise à disposition d’une pièce pour accueillir la famille et proches du défunt(e).

– Le transport du corps avant et après l’enterrement

– L’inhumation du corps dans son intégralité

– L’organisation des funérailles et de l’enterrement

– La réalisation de la crémation

– La mise à disposition d’un corbillard adapté et de ses accessoires (tissu intérieur, urne, etc.)

– L’entretien de la chambre funéraire

Toutefois, lorsque les clients demandent des services sur mesure, les entreprises de pompes funèbres peuvent se charger de tous les services funéraires, du choix des fleurs à la distribution des faire-part, par exemple.

Comment se déroule l’enterrement, la mise en place du cercueil et la cérémonie?

Étape cruciale pour le bon déroulement des obsèques, l’inhumation n’est rien d’autre que la mise en place du corps du défunt dans un cercueil. C’est aussi l’occasion pour la famille et les amis de rendre un dernier hommage au défunt avant l’enterrement dans un salon funéraire. La mise en place du cercueil est une étape obligatoire et doit être effectuée selon les règles expressément prévues. Comme il s’agit d’une opération très délicate, le travail est effectué uniquement par des entreprises de pompes funèbres.

La famille peut assister à l’enterrement, mais cela dépend de la société à laquelle vous vous adressez. Certains agents sont tenus d’être seuls pendant l’opération pour éviter que les proches ne voient directement la manipulation du cadavre, qui peut être un passage choquant et très douloureux.