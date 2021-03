Quels types de remorques utiliser pour transporter des chevaux ?

Lorsque l’on considère les différents types remorques pour chevaux, le premier élément à retenir est que le choix des vans et les bétaillères utilisés dépend du nombre d’animaux à transporter, ainsi que des préférences de chacun. Vous pouvez trouver des vans adaptés pour une, deux, trois places ou plus. Une fois que cette mise au point a été faite, passons à la présentation des différentes remorques que nous pouvons choisir.

Bétaillères et remorques à chevaux : comment choisir ?

Tout d’abord, en ce qui concerne les vans, outre le nombre maximum d’animaux qu’un tel ou tel modèle peut transporter, il convient de préciser qu’il est possible de choisir un van, qui fait 7,5 MMA. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez également trouver des vans de capacité supérieure à 7,5 MMA. Il s’agit d’une option qui est généralement privilégiée lorsqu’on envisage de transporter plus de deux chevaux.

En ce qui concerne les bétaillères, il est possible de trouver une bétaillère adaptée parmi les trois principaux types suivants :

Cabine

Il s’agit d’une bétaillère idéale pour les longs trajets. Toutefois, il convient de souligner que c’est le choix idéal pour prendre bien soin de ses chevaux, même pour les courtes distances et leur assurer le confort qu’ils méritent. L’une de ses particularités est son système de ventilation, qui est très bénéfique pour le cheval et très utile lorsque l’on souhaite investir dans une excellente remorque pour chevaux.

De plus, les bétaillères ouvertes disposent d’une plateforme sur laquelle sont disposés le toit et la porte de la cabine, ce qui la protège des intempéries, aussi bien de la pluie que des rayons solaires. D’un autre côté, ce type de bétaillère est doté d’un distributeur de nourriture et d’eau.

Ouverte

Lorsque l’on recherche des vans et des remorques pour transporter des chevaux, l’une des options les plus typiques est la bétaillère ouverte, pour autant que l’on ne transporte qu’un seul cheval à la fois. Ce type de remorque est idéal et plus que suffisant pour les courtes distances. Il s’agit d’une remorque fiable et très pratique.

Combiné

Lorsque l’on n’arrive pas à se décider pour l’une des deux options précédentes, il est possible d’envisager une remorque combinée. Il s’agit d’une bétaillère ouverte, tout comme la première option, mais il peut aussi être adapté en forme de cabine, afin que le cheval soit mieux protégé.

Le toit est en toile et les balustrades sont quant à elles un peu plus hautes. Lorsqu’il s’agit de parcourir de courtes distances, mais que nous voulons protéger l’animal des conditions météorologiques défavorables, la bétaillère combinée peut être un bon choix et peut également servir pour faire de longues distances de façon occasionnelle.

En bref, selon le nombre de chevaux que nous allons emmener et la distance que nous allons parcourir, nous pouvons choisir différents types de vans et de remorques pour chevaux. En retour, cela dépendra de nos priorités. En cas de doute, la meilleure solution consiste à consulter un professionnel.

Comment entretenir une bétaillère ?

Un bon entretien de la remorque à chevaux est très important pour prolonger sa durée de vie utile et vous permettre d’en profiter plus longtemps. Certains produits tels que le sel de déneigement, le sable et les éléments organiques ont tendance à altérer considérablement la structure en acier. Il faut donc penser à protéger sa bétaillère dans un endroit à l’abri des intempéries (pluie, vent…). Cela permettra de préserver sa peinture et toute la pièce plus.

Avant d’utiliser votre remorque à cheval, vérifiez toujours la pression des pneus pour assurer une bonne tenue de route et une utilisation prolongée des roues. Pour nettoyer votre remorque, veuillez utiliser uniquement de l’eau froide (n’utilisez jamais de savon ou de dégraissant, qui peuvent endommager l’acier). Vous devez également vérifier régulièrement que les boulons de roue sont bien serrés.

Enfin, assurez-vous que la remorque est chargée avec soin, que le poids est bien réparti et que les chevaux sont bien sécurisés. Avant de prendre la route, vérifiez que le cric est relevé et qu’il est solidement fixé pour éviter les accidents sur la route.