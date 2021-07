Qu’est-ce qu’une SCI et surtout quels sont les avantages de cette société civile immobilière ?

Si vous avez l’intention de vous pencher sur le monde immobilier, vous vous poserez sans doute cette question : qu’est-ce qu’une SCI ? Cette société civile immobilière présente des avantages, mais elle a également des points faibles qui méritent votre attention. Avec ces connaissances, vous pourrez rapidement savoir si vous devez ou non vous lancer dans ce projet.

Qu’est-ce que la SCI immobilière ?

De nombreux projets immobiliers peuvent voir le jour grâce à cette forme juridique qui permet de rassembler certains achats. Vous aurez une transmission adaptée, un capital libre, un fonctionnement personnalisable et vous pouvez rapidement choisir l’imposition pour les bénéfices.

Il s’agit d’une société civile immobilière parfois utilisée par les familles qui doivent gérer un patrimoine .

. Si des conflits sont souvent au rendez-vous entre les différents membres, la SCI simplifie grandement toutes les actions.

Avec une SCI, vous optimisez la constitution, la gestion ainsi que la transmission de ce patrimoine que vous soyez des experts ou des débutants.

Vous pourrez même réaliser des donations successives tous les 15 ans si vous le souhaitez, il peut donc être judicieux de s’attarder sur ce format.

Sachez qu’il s’agit d’une société spécialisée dans l’immobilier et elle peut combler tous les profils.

Quelques points forts pour cette SCI

Vous pouvez désormais répondre à cette question : qu’est-ce qu’une SCI familiale ou immobilière ? Vous êtes alors en mesure de vous attarder sur les avantages et nous avons pu en partager quelques-uns. Si vous avez des lacunes ou des doutes, vous pouvez vous rapprocher d’une plateforme qui sera en mesure de gérer la création de cette SCI et vous serez aussi épaulé au cours de toutes les démarches comme la publication d’une annonce légale. Grâce à la SCI, vous pouvez scinder l’immobilier et l’activité professionnelle, cela évite de tout mélanger.

Vous choisissez aussi le régime d’imposition, vous pouvez opter pour l’impôt sur le revenu ou les impôts sur les sociétés. Le fonctionnement est vraiment flexible, les personnes intégrées à cette SCI seront alors en mesure d’aménager les statuts comme elles le souhaitent pour que la gestion soit optimisée. Quelques conditions peuvent aussi être mises en place pour une prise de décision à la majorité. En ce qui concerne le capital de la SCI, il est libre, vous pouvez donc utiliser la somme que vous souhaitez. Certains associés pourront apporter seulement un euro et il est même envisageable de créer une SCI immobilière ou familiale sans apport.