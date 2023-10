Rappel produit : un café distribué nationalement, affecté par des moisissures

L’amateur de café moulu devrait exercer une vigilance accrue lors de ses récentes acquisitions. Un lot spécifique suscite actuellement des inquiétudes en raison de contaminations fongiques. L’éveil matinal, souvent accompagné du rituel sacré de la dégustation du café, connaît ses adeptes inconditionnels, qu’ils préfèrent le grain entier, la dosette facile ou la mouture raffinée.

Toutefois, une alerte concerne ceux ayant opté pour le café moulu des établissements E. Leclerc. Un rappel urgent a été lancé pour un ensemble précis, affecté par des traces de moisissures.

L’identification du café en question

Rappel Conso, la plateforme dédiée aux notifications de produits, a signalé un problème avec le café moulu pur arabica de la marque Plantation, conditionné en sachets de 250 g. Cette variété s’est retrouvée sur les étagères des magasins E. Leclerc nationaux du 25 août au 18 octobre 2023.

Pour assurer que vous possédez le produit visé, il est impératif de vérifier le code GTIN 3564700618424, ainsi que les numéros de lot LB68232291 A 3233 HH:MM ou LB68232291 A 3234 HH:MM, visibles sur l’emballage. Un autre point de référence est la date de durabilité minimale, fixée au 16 août 2024.

Il convient de noter que « Seuls les produits avec le code additionnel 04 suivant le code-barres et la combinaison des marquages encadrés en rouge font l’objet du rappel. »

La motivation derrière cette mesure préventive réside dans la présence de mycotoxines. « Les mycotoxines, métabolites secondaires des champignons, peuvent compromettre la santé lorsqu’elles s’invitent dans notre alimentation de manière significative et récurrente », informe le site officiel.

Les recommandations en cas d’achat et de consommation

Si votre achat correspond aux détails fournis, il est préconisé de ne pas consommer le produit. Une ingestion unique d’aliments contaminés n’est généralement pas préjudiciable, sauf en cas de répétition fréquente. Face à des réactions allergiques inexpliquées ou des troubles digestifs, la consultation d’un professionnel de santé devient primordiale.

Indépendamment de ces précautions, la restitution du produit au point d’achat permettra un remboursement intégral. Ce processus est possible jusqu’au lundi 18 décembre 2023.

En complément, le service clientèle reste accessible via la ligne téléphonique 08 00 86 52 86, prêt à éclaircir vos éventuelles interrogations.

Il est sage de rester attentif à la qualité de ce que nous consommons, particulièrement lorsqu’il s’agit de produits susceptibles d’altération biologique. La sécurité alimentaire ne doit jamais céder la place à la commodité ou à l’habitude, une notion essentielle pour tout consommateur avisé.

Qu’est-ce qu’un café équilibré ?

Dans le monde raffiné de la dégustation de café, le terme « équilibré » revêt une signification particulière. Un café équilibré fait référence à l’harmonie subtile entre acidité, douceur, amertume, et corps, constituant une tasse ni trop dominante en une saveur, ni trop faible dans une autre. L’équilibre, cette qualité insaisissable, s’avère être l’objectif suprême des maîtres torréfacteurs et baristas, un témoignage de leur savoir-faire et dévouement.

La quête de l’équilibre commence avec le choix des grains.

La provenance influence les traits distinctifs du café. Les conditions de croissance façonnent également ses caractéristiques uniques. La récolte contribue de manière significative à cette constitution. Le traitement post-récolte est crucial pour le profil final.

Le processus de torréfaction est central dans cette alchimie. Un torréfacteur expert sait manipuler la chaleur avec précision. Il ajuste également le temps pour perfectionner le grain. Cette maîtrise évite les goûts indésirables excessifs. Ainsi, l’essence du café reste préservée et valorisée.

L’acidité et la douceur doivent être en symbiose, créant une vivacité en bouche sans agressivité. L’amertume, souvent mal comprise, doit se présenter avec retenue, offrant une complexité et une profondeur plutôt qu’une sensation rebutante. Le corps du café, sa texture en bouche, doit complimenter chaque élément, assurant une expérience sensorielle ronde et complète.

Un café est dit équilibré lorsque aucun de ses composants n’éclipse les autres. Cette perfection en tasse offre non seulement un plaisir immédiat mais invite également à la contemplation, à la reconnaissance de l’art et de l’effort concerté qui se cache dans ce breuvage apparemment simple. L’expérience d’un café équilibré est une ode à la finesse, un moment de répit sophistiqué dans le tumulte du quotidien.