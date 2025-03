Retour du verglas et de la neige : l’hiver est toujours là

Un froid qui s’invite à nouveau : faut-il s’inquiéter ?

Après quelques jours d’accalmie et un avant-goût du printemps, voilà que l’hiver refait parler de lui. Le thermomètre plonge, la neige s’invite jusque dans les plaines et, surtout, le verglas menace nos routes. Alors, doit-on ressortir les équipements d’hiver et redoubler de vigilance ? Absolument.

Les départements sous surveillance

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour neige et verglas, notamment dans l’est de la France. Voici les principaux concernés :

Département Risque principal Cantal Neige-verglas Corrèze Neige-verglas Côte-d’Or Neige-verglas Creuse Neige-verglas Haute-Marne Neige-verglas Meurthe-et-Moselle Neige-verglas Meuse Neige-verglas Moselle Neige-verglas Puy-de-Dôme Neige-verglas Bas-Rhin Neige-verglas Haute-Saône Neige-verglas Vosges Neige-verglas

D’autres régions, comme la Bretagne et la Normandie, pourraient aussi connaître des giboulées de neige.

Pourquoi ce retour brutal de l’hiver ?

L’explication est simple : une masse d’air polaire venue du nord a balayé le pays, apportant avec elle une nette baisse des températures. Le phénomène d’isothermie favorise la formation de neige, même en plaine. Ainsi, selon les prévisions, on attend entre 2 et 5 cm de neige à partir de 200 à 300 m d’altitude, et jusqu’à 10 cm dans les Vosges au-dessus de 500 m.

Circulation : prudence sur les routes

Le verglas est un ennemi silencieux. Voici quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises :

Anticipez vos trajets : consultez les prévisions météo avant de prendre la route.

: consultez les prévisions météo avant de prendre la route. Adaptez votre conduite : réduisez votre vitesse et évitez les freinages brusques.

: réduisez votre vitesse et évitez les freinages brusques. Vérifiez votre véhicule : pneus hiver, niveaux des liquides, essuie-glaces fonctionnels.

: pneus hiver, niveaux des liquides, essuie-glaces fonctionnels. Soyez équipé : détenez une raclette à pare-brise, une lampe de poche et une couverture en cas de panne.

Et la suite ?

Bonne nouvelle : cette offensive hivernale ne devrait pas durer. Un redoux progressif est attendu dès le 18 mars, avec des températures plus clémentes et un retour du soleil.

En attendant, restez prudents et préparez-vous à affronter encore quelques jours de froid intense. L’hiver n’a pas dit son dernier mot !