Météo : tempête de neige et forte pluie au programme de ce week-end

Toujours prête à nous surprendre quand on s’y attend le moins. Alors, préparez vos parapluies, vos bottes de neige et peut-être même votre luge, car ce week-end promet d’être riche en précipitations et en émotions fortes.

Une dégradation significative du temps

Dès le début de semaine, les signes avant-coureurs d’une dégradation marquée du temps étaient déjà là, et le verdict est tombé : le sud de la France va vivre un week-end mouvementé. Entre fortes pluies et chutes de neige abondantes en montagne, sans oublier un risque d’avalanche élevé sur les Alpes du Sud, la météo nous réserve un programme chargé.

Jusqu’à deux mois de pluie en 36 heures

Un front froid va balayer la France du sud-ouest au nord-est, apportant son lot de fortes pluies en Aquitaine et un manteau blanc conséquent sur les Pyrénées dès ce samedi matin. Mais c’est en arrivant sur la Méditerranée que le spectacle prendra toute son ampleur : un minimum dépressionnaire se creusera, intensifiant les précipitations en région PACA et en Corse dès dimanche soir. La Côte d’Azur et ses arrières-pays seront les plus touchés, avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 100 mm, soit l’équivalent d’un mois de pluie en à peine 36 heures.

Une tempête de neige d’exception dans les Alpes-du-Sud

Pour les amateurs de sports d’hiver, c’est une nouvelle à double tranchant. Si l’abondance de neige fraîche est une aubaine pour les pistes, elle s’accompagne d’un risque d’avalanche maximal (5/5) dans les Alpes-du-Sud, rendant le ski hors-piste extrêmement dangereux ce week-end. On attend entre 60 cm et 1 m de neige fraîche sur les Alpes-du-Sud, une véritable tempête de neige qui rendra l’accès aux stations particulièrement difficile.

Prudence est mère de sûreté

Alors que cette tempête de neige et ces fortes pluies sont synonymes de joie pour certains, elles représentent un véritable danger pour d’autres. Le risque d’avalanche est à prendre très au sérieux, tout comme les potentielles inondations et les difficultés de circulation qui pourraient en découler. Il est donc crucial de rester informé et de suivre les recommandations des autorités locales, en particulier si vous avez prévu de vous rendre dans les régions concernées.

Ce week-end s’annonce exceptionnel sur le plan météorologique, avec son lot de défis et de merveilles. Si ces caprices de la météo nous rappellent notre vulnérabilité face aux forces de la nature, ils soulignent également la beauté et la puissance de notre environnement. Alors, que vous soyez amateur de neige ou simplement observateur des gouttes de pluie derrière votre fenêtre, n’oubliez pas : la nature est une artiste, et ce week-end, elle nous prépare une de ses plus belles performances. Restez au sec, restez en sécurité, et, si possible, profitez du spectacle.