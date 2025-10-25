Rodrigo Paz prend la tête de la Bolivie : « Une nouvelle ère de capitalisme inclusif »

Rodrigo Paz prend la tête de la Bolivie et annonce une ère de capitalisme inclusif, une promesse qui alimente les débats autour du gouvernement bolivien, des réformes économiques et d’un développement social plus équitable.

La Bolivie est à un carrefour: après deux décennies de gouvernance socialiste, le pays cherche à réconcilier croissance et justice sociale. Paz promet un cap pragmatique, fondé sur une réduction des gaspillages publics, une plus grande rigueur budgétaire et une décentralisation accrue qui rapproche les décisions des territoires. Pour ses partisans, c’est une réponse moderne à une crise économique persistance, tandis que ses détracteurs s’interrogent sur les équilibres entre investissements publics et performance du secteur privé. Dans ce contexte, les enjeux vont bien au-delà des chiffres: il s’agit de réécrire le rapport entre État et économie, sans brader les acquis du développement social.

Aspect État actuel (2024-25) Objectifs prioritaires Soutien social Disparités régionales, couverture inégale Programmes ciblés, équité territoriale Budgets et dépenses Déficit persistant, inefficiences Discipline budgétaire, meilleure efficacité Investissements Réalisation variable, dépendance à certains secteurs Investissements stratégiques, diversification Énergie et croissance Mix énergétiquement favorable mais peu diversifié Croissance durable, innovation sociale

Capitalisme inclusif: ce que cela implique pour le quotidien

Pour moi, en tant que journaliste et observateur, le cœur du projet réside dans la capacité à conjuguer efficacité économique et progrès social. Voici ce que j’observe et ce que cela peut signifier sur le terrain:

Gouvernement bolivien et cap budgétaire: l’objectif est de stabiliser les finances publiques sans sacrifier les prestations essentielles. Cela passe par une réduction des gaspillages , une meilleure traçabilité des dépenses et une meilleure priorisation des programmes socioéconomiques.

et cap budgétaire: l’objectif est de stabiliser les finances publiques sans sacrifier les prestations essentielles. Cela passe par une , une meilleure traçabilité des dépenses et une meilleure priorisation des programmes socioéconomiques. Réformes économiques : réduction des coûts non productifs, renforcement des incitations à l’investissement privé tout en protégeant les secteurs stratégiques et les emplois vulnérables. Cela ne veut pas dire laisser filer les règles: il faut des garde-fous et une transparence accrue.

: réduction des coûts non productifs, renforcement des incitations à l’investissement privé tout en protégeant les secteurs stratégiques et les emplois vulnérables. Cela ne veut pas dire laisser filer les règles: il faut des garde-fous et une transparence accrue. Développement social et équité : les initiatives ciblent les régions oubliées, les populations autochtones et les petites entreprises locales. L’objectif est d’aligner croissance et développement humain, pas seulement les chiffres.

: les initiatives ciblent les régions oubliées, les populations autochtones et les petites entreprises locales. L’objectif est d’aligner croissance et développement humain, pas seulement les chiffres. Innovation sociale et inclusion: de petites et grandes expériences locales peuvent devenir des modèles, si elles bénéficient d’un cadre légal clair et d’un financement pérenne.

et inclusion: de petites et grandes expériences locales peuvent devenir des modèles, si elles bénéficient d’un cadre légal clair et d’un financement pérenne. Croissance durable: transition énergétique, diversification économique et emplois de qualité. On parle de « croissance qui dure » plutôt que d’un rebond éphémère.

Pour illustrer, prenons l’exemple d’une commune minière où une mécanisation plus efficace et des programmes de formation ont permis de préserver les emplois tout en limitant les coûts environnementaux. C’est là que le concept prend sens: l’innovation sociale ne se voit pas seulement dans les grands discours, mais dans les gestes du quotidien.

Cette vidéo permet de saisir le rythme des annonces, les nuances techniques et les hésitations qui accompagnent chaque mesure.

Et si l’on regarde les régions rurales, l’importance de l’inclusion est palpable: des mécanismes de financement adaptés, des partenariats locaux et une décentralisation qui donne plus de pouvoir d’agir aux autorités locales et aux communautés elles-mêmes.

Pour moi, ces images résument l’esprit du moment: un cap qui cherche à être à la fois audacieux et prudent, un équilibre fragile entre ambition et réalisme.

Axes concrets et défis attendus

Décentralisation renforcée pour une meilleure adaptation des politiques publiques aux besoins locaux.

renforcée pour une meilleure adaptation des politiques publiques aux besoins locaux. Réformes fiscales et recettes plus équitables pour financer les programmes sociaux sans étouffer la croissance privée.

et recettes plus équitables pour financer les programmes sociaux sans étouffer la croissance privée. Protection des gagnants et des perdants des transitions économiques, avec un filet de sécurité et des formations professionnelles.

des transitions économiques, avec un filet de sécurité et des formations professionnelles. Gouvernance et transparence accrue pour gagner la confiance des citoyens et des investisseurs.

Changements politiques et risques: ce qu’il faut surveiller

Stabilité des coalitions : sans majorité claire, Paz dépendra de partenaires qui partagent parfois peu d’objectifs, ce qui peut ralentir le rythme des réformes.

: sans majorité claire, Paz dépendra de partenaires qui partagent parfois peu d’objectifs, ce qui peut ralentir le rythme des réformes. Réalignement des alliances économiques : l’ouverture à certains marchés peut coexister avec une protection ciblée des industries locales, mais cela exige des compromis tactiques.

: l’ouverture à certains marchés peut coexister avec une protection ciblée des industries locales, mais cela exige des compromis tactiques. Acceptation populaire des mesures d’austérité sélective et des mesures redistributives, qui restent des tests politiques difficiles à surmonter.

Questions pratiques et perspectives 2025-2026

Quelles sont les premières mesures budgétaires envisagées ?

Réponse: une priorité sur l’efficacité des dépenses, avec des critères de performance et des rapports publics réguliers, afin de soutenir les programmes de développement social et l’équité territoriale. Comment l’État compte-t-il soutenir les régions rurales ?

Réponse: par des mécanismes de financement décentralisés, des partenariats locaux et des formations professionnelles adaptées. Les investissements privés seront-ils favorisés ou soumis à des garde-fous ?

Réponse: un cadre clair et transparent, avec des incitations ciblées et des règles de protection des travailleurs, afin de préserver la croissance durable. Quel rôle pour l’innovation sociale dans les villes et les campagnes ?

Réponse: elle devient un levier central, soutenue par des fonds publics et des coopérations citoyennes pour des solutions pragmatiques et inclusives.

FAQ

Quel est l’objectif principal de ce changement ?

Réponse: réconcilier performance économique et progrès social par un capitalisme inclusif qui favorise l’équité et la croissance durable.

Réponse: réconcilier performance économique et progrès social par un capitalisme inclusif qui favorise l’équité et la croissance durable. Comment cela affectera-t-il les régions rurales ?

Réponse: des dispositifs dédiés, des financements décentralisés et des formations pour accompagner les transitions locales.

Réponse: des dispositifs dédiés, des financements décentralisés et des formations pour accompagner les transitions locales. Quels risques politiques et économiques anticiper ?

Réponse: instabilité des coalitions et pression budgétaire; la clé sera la transparence et la confiance des citoyens.

Réponse: instabilité des coalitions et pression budgétaire; la clé sera la transparence et la confiance des citoyens. Quelles métriques suivre en 2025 ?

Réponse: croissance du PIB, réduction des inégalités, efficacité des dépenses, et progression des programmes sociaux par région.

Réponse: croissance du PIB, réduction des inégalités, efficacité des dépenses, et progression des programmes sociaux par région. Rodrigo Paz est-il une rupture avec le passé ?

Réponse: c’est une direction nouvelle qui cherche à combiner pragmatisme économique et ambition sociale, tout en restant attentif à l’opinion publique et aux réalités du terrain — Rodrigo Paz

