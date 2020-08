Roman policier bouleversant de Jennifer Larcher : deux livres à lire absolument !

Jennifer Larcher, rédactrice web depuis de nombreuses années a décidé de partager une partie de son histoire dans deux romans.

L’auto-publication permet à de nombreux auteurs de partager leurs écrits sans, forcément, avoir recours à des éditeurs traditionnels. Jennifer Larcher a décidé d’opter pour ce format dans le cadre de la publication de ses deux romans policiers. Le premier tome est déjà disponible, vous pouvez d’ailleurs commander l’enquête aux portes de l’Enfer depuis le site internet officiel. Vous aurez tous les liens pour accéder aux boutiques sur Librinova, La Fnac pour Kobo ou encore Amazon avec la Kindle. Vous aurez également un format papier au prix de 12.90 euros. La version numérique est proposée à 2.99 euros.

Quelle est l’histoire de l’enquête aux portes de l’Enfer ?

Jennifer Larcher vous plonge dans une enquête assez bouleversante, stressante et surtout addictive. Une petite fille de 8 ans seulement a disparu, le commissaire Lelion doit donc se lancer dans une course contre la montre pour tenter de la retrouver. Il évolue aux côtés de son équipe qui sera forcément bouleversée par cette affaire. Vous retrouvez alors tous les codes des romans policiers à savoir une bonne dose de stress, mais également un récit bien conçu qui vous invite à connaître la suite. Ce tome 1 est largement recommandé, il vous permet aussi de découvrir que des réseaux peuvent exister en France et ils sont à l’origine de nombreux enlèvements en France.

Jennifer Larcher propose en parallèle une bande-annonce pour la publication des deux romans.

Ce sera notamment l’occasion de découvrir la première de couverture. Cette dernière a été réalisée selon les préférences de l’auteure de ce roman policier par Librinova. Un service très pratique, sérieux et surtout efficace puisque vous déléguez l’ensemble de la production. Il suffit de partager votre manuscrit, de sélectionner quelques services et la diffusion peut commencer.

Le tome 2 : une rose en Enfer

Les deux romans policiers de Jennifer Larcher sont auto-publiés grâce à Librinova. Vous pouvez les trouver dans de nombreuses librairies en ligne et physiques. Ce sera aussi le cas pour le second livre baptisé « une rose en Enfer ». Il s’agit du tome 2, vous pouvez certes lire l’un ou l’autre des romans, mais, si vous souhaitez découvrir le sort de certains personnages, nous vous conseillons de lire également le premier volet. Le synopsis est également bouleversant puisque l’auteur à savoir Jennifer Larcher apparaît au cours de l’histoire.

En effet, elle a failli être la cible d’un enlèvement il y a quelques années à cause d’un réseau qui sévissait sur le Web.

Heureusement, grâce à son entourage, elle a pu se remettre de cette bouleversante épreuve et elle vous raconte le déroulement de cette histoire.

Une rencontre a également été importante pour l’auteure, cela a notamment permis d’orienter l’enquête dans la bonne direction.

Bien sûr, nous ne révélons pas certains éléments, vous pouvez prendre connaissance du synopsis sur le site (jenniferlarcher.fr) de l’auteure. Vous aurez également tous les liens pour procéder à la commande.

Pour partager ces deux romans policiers ?

Il y a près de 15 ans, les enlèvements d’enfants via des réseaux étaient tout à fait possibles même depuis un forum. Jennifer Larcher souhaite alors transmettre un message concernant la dangerosité du Web. Il peut être un outil merveilleux, mais la vigilance est de mise. Sur son site Internet, elle a partagé quelques éléments dans la rubrique « Interview ». Elle mentionne d’ailleurs le projet derrière l’écriture de ses deux romans qui sont aussi disponibles dans des librairies gratuites en Alsace. Cela permet au plus grand nombre d’avoir accès à cette histoire qui est toujours d’actualité. Avec l’essor des réseaux sociaux, les personnes malveillantes sévissent toujours sur Internet, d’où l’importance d’être très vigilant. Derrière un jeune garçon très avenant peut se cacher la pire des espèces.

Je voudrais que les internautes comprennent les dangers du web. Un profil peut réellement cacher un monstre qui pourrait s’en prendre aux adultes et aux enfants. Mon histoire a eu lieu il y a plus d’une décennie, alors la situation a forcément empiré avec les réseaux sociaux et toutes les technologies. Jennifer Larcher

Certains n’hésitent pas à partager des photos de leur enfant sur des profils publics sans se méfier des conséquences. En effet, des personnes malveillantes peuvent forcément les récupérer, d’où l’importance d’être très vigilant.

J’aimerais que certains parents comprennent que la publication des photos sur des profils publics est dangereuse. Il y a des personnes malveillantes qui rôdent sur Internet, il faut être vigilant à chaque instant. J’avais besoin de raconter mon histoire, mais le message que je souhaiterais véhiculer est simple : prenez conscience qu’Internet est un outil merveilleux, mais le meilleur côtoie l’horreur. Jennifer Larcher

Nous vous conseillons donc de lire les deux romans policiers de Jennifer Larcher, vous ne serez clairement pas déçus et cette histoire aidera peut-être certaines personnes à comprendre que le Web doit être utilisé avec la plus grande précaution.

Nous vous rappelons qu’il est possible de trouver les romans sur Amazon, Cultura, La Fnac ou encore Librinova, d’autres librairies sont aussi disponibles.