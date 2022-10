En cas de démêlé avec la justice, la logique voudrait que l’accusé ou le plaignant se fasse défendre par un avocat. Ce dernier étant un expert des affaires pénales, est le mieux placé pour vous aider à obtenir gain de cause. Toutefois, il peut arriver que dans certaines situations les particuliers sans notions en droit décident de se représenter eux-mêmes. Est-ce une bonne idée ? Vous pourrez le découvrir dans la suite.

Est-ce une obligation de se faire représenter par un avocat ?

Que ce soit dans les affaires civiles, criminelles ou pénales, tous les accusés ont le droit de se faire représenter par un avocat. Vous êtes même libre de choisir l’avocat qui selon vous sera le mieux placé pour défendre votre dossier. Si vous n’en avez pas sous la main, vous pouvez faire confiance aux avocats dans les Laurentides et leur confier votre défense.

Ainsi, se faire représenter est un droit, et non une obligation. Cela signifie que si vous vous en sentez capable, vous pouvez décider d’assurer vous-même votre défense. Vous vous présenterez donc seul devant la cour pour plaider et convaincre le juge de votre innocence, tout en respectant les codes et procédures en vigueur.

Dans quel cas de figure peut-on se représenter soi-même ?

Plusieurs situations peuvent pousser un accusé à assurer lui-même sa défense. Il peut arriver par exemple qu’en raison d’une mauvaise situation financière, vous soyez dans l’incapacité de supporter les honoraires d’un avocat.

Notons à ce sujet que dans les affaires criminelles, la loi vous permet de bénéficier des services d’un avocat commis d’office, qui assurera gratuitement votre défense. Par contre, s’il s’agit d’une affaire civile, vous aurez la charge de payer les honoraires pour la consultation d’un avocat.

En dehors des causes financières, certaines personnes choisissent de se défendre elles-mêmes parce qu’elles pensent être plus aptes à défendre leur propre dossier. Ceci n’est pas totalement dénué de sens, mais il ne faut pas oublier qu’en plus de la maîtrise du dossier, il faut aussi une parfaite maîtrise des procédures légales pour plaider devant une cour de justice.

Se représenter soi-même au tribunal : les pour

Se représenter soi-même au tribunal peut avoir certains avantages. Pour commencer, vous n’aurez pas à rencontrer plusieurs avocats à qui il faudra expliquer votre dossier de long en large. Ensuite, vous faites des économies sur les honoraires de l’avocat. Il faut noter aussi qu’étant directement concerné, vous aurez une parfaite maîtrise du dossier.

Se représenter soi-même au tribunal : les contre

Toutefois, il faut noter que se représenter soi-même peut avoir de graves conséquences. En effet, n’étant pas avocat spécialisé, vous aurez certainement des lacunes qui pourraient nuire à votre défense. Une simple erreur ou un oubli peut vous faire perdre l’affaire et vous conduire en prison.

En résumé, même s’il est tentant de se représenter soi-même devant les tribunaux, il faut faire très attention avant de faire ce choix. Vous pouvez tenter votre chance dans les affaires civiles, bien sûr à vos risques et périls. Par contre dans le pénal, étant donné qu’il est question d’emprisonnement, mieux vaut jouer la prudence en choisissant un avocat.