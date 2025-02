SpeeDons 2025 : tout savoir sur l’événement caritatif du Speedrun

Si vous aimez les jeux vidéo et que vous êtes sensible aux causes humanitaires, alors SpeeDons 2025 est un rendez-vous incontournable ! Ce marathon de Speedrun, organisé au profit de Médecins du Monde, revient pour une cinquième édition du 27 février au 2 mars 2025, et promet encore une fois du spectacle, de l’émotion et un bel élan de générosité.

Un événement caritatif qui monte en puissance

Lancé en 2020 sous l’impulsion de MisterMV, SpeeDons a rapidement su mobiliser la communauté gaming autour d’un défi hors du commun : terminer des jeux le plus vite possible, tout en récoltant un maximum de fonds pour Médecins du Monde. L’édition 2024 a battu tous les records avec plus de 2 millions d’euros récoltés. Et cette année, l’événement espère faire encore mieux !

Où et quand se déroule SpeeDons 2025 ?

Lieu : Centre des Congrès de Lyon (Amphithéâtre 3000)

Dates : du jeudi 27 février au dimanche 2 mars 2025

Billetterie :

Type de billet Prix Billet 1 jour (jeudi) 11 € Billet 1 jour (vendredi, samedi, dimanche) 15 € Pass 4 jours 50 €

Les places partent vite : https://speedons.fr/#billetterie et certaines journées sont déjà complètes !

Des invités de renom pour animer le marathon

Chaque année, SpeeDons réunit des streamers et speedrunners talentueux pour animer l’événement. En 2025, MisterMV sera entouré de figures bien connues du Twitch francophone, parmi lesquelles :

Zerator

Antoine Daniel

DamDam Live

Gom4rt

Hugo Délire

Jarmou

Et bien d’autres surprises à découvrir tout au long du week-end !

Planning

Jeudi 27 Février

HORAIRES JEUX JOUEURS CATÉGORIES 17:45 INTRO MISTERMV 18:00 PORTAL 2 ZADADAZ FULLGAME NO SLA 19:16 YELLOW TAXI GOES VROOM GYOO, UTSURU ANY% (RACE) 19:58 PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN ANTOINEXVI ANY% RESTRICTED 21:18 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD ROMS_ABT, ARNA ANY% 2 PLAYERS 1 CONTROLLER 22:06 SANABI BANZAI99 MARATHON (SPEEDRUN MODE) 23:01 DOOM II: HELL ON EARTH S6KANA UV-SPEED 23:41 RESIDENT EVIL 4 REMAKE PETRICHOR MAIN GAME ANY%

Vendredi 28 Février

HORAIRES JEUX JOUEURS CATÉGORIES 02:06 BEN AND ED: BLOOD PARTY CRASH ALL SOLO LEVELS 02:46 ODDWORLD: L’ODYSSÉE D’ABE ULTRASTARS3000 ANY% NO MAJOR GLITCHES 03:46 LIES OF P NEPHISTOSS ANY% GLITCHLESS 05:51 KYA DARK LINEAGE KOUROTOPHY, REDSHOOTER ANY% (RACE) 06:39 MYSTIC QUEST PRIER57 ANY% WARPLESS 08:54 SHEEPY: A SHORT ADVENTURE RIDDOU GLITCHLESS 09:24 JAK II DRAGVRALLASS ANY% HOVERLESS 10:44 MEDIEVIL LEONMAURICEMAN ANY% NO DGS 11:34 TESLAGRAD 2 LUSTHER ANY% 12:00 POKÉMON ROUGE FEU/VERT FEUILLE WHARAX ANY% 13:45 TRACKMANIA SPEEDSELF PLATFORM ANY% 15:00 GHOSTLAND YARD TONIOB, SEFY ANY% (RACE) 15:45 MEGA MAN 6 AUREL509 ANY% 16:35 SUPER PUNCH-OUT !! KAMIINEYKO BLINDFOLDED 17:15 INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE MISTERMV & MEDECIN DU MONDE 17:30 PENNY’S BIG BREAKWAY CHACHAMAXX ANY% RESTRICTED 19:19 SUPER MARIO KART JARMOU, LAFUNGO, SMK_MACHINE ALL CUP 2P 20:03 SUPER MONKEY BALL 2 HAVVEN STORY MODE, ALL LEVELS 20:58 BARBIE NEETSEL, MIXMYU, KIT, NIMELYA ANY% (RACE) 21:25 WANNAFEST 22 SENEN ANY% 22:30 SOLAR ASH LOBSTEURE ANY% RESTRICTED

Samedi 1 Mars

HORAIRES JEUX JOUEURS CATÉGORIES 00:00 YS VIII: LACRIMOSA OF DANA ONI ALL STORY BOSSES 01:45 METAL SLUG X VLAD MEDIUM 02:20 SONIC FORCES VEYLE NO RENTAL ANY% 03:36 BETON BRUTAL CCALIGO MAPS BID WAR 04:11 ELDEN RING MOKYX, KEMIST, POLEUKY ANY% GLITCHLESS 05:51 MARVEL’S SPIDER-MAN REMASTER BLUH SILVER LINING (ULTIMATE) 06:41 SUPER MARIO ALL-STARS THERUDYYY ALL FOUR GAME ANY% 07:31 KIRBY AND THE AMAZING MIRROR H1STYLE ANY% 08:15 CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION GIVRALYRIAME ANY% 10:05 PATRICK’S PARABOX RASTATS ANY% 10:47 LITTLE KITTY, BIG CITY HEARTMOON ALL TODO’S 11:21 TROMBONE CHAMP NMELYA, MAMAN SUPERPLAY 12:01 SUPER CASTLEVANIA IV VRUCHE WHIP ONLY 12:49 ANOTHER METROID 2 REMAKE GALA ANY% 1.5.5 13:59 SPIROU LA_DOODS ANY% HARD 14:44 CLONE HERO RAYMINTON SUPERPLAY 15:44 TOUHOU FANTASTIC DANMAKU FESTIVAL 2 KHAOS797 SUPERPLAY LUNATIC NO BOMB 16:39 SUPER MARIO 64 BUBZIA 31 STAR BLINDFOLDED 17:39 INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE MISTERMV & MEDECIN DU MONDE 17:54 THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST PARISIANPLAYER VIWERS BOSS ORDER 19:49 MIRROR’S EDGE GOODSOUP ANY% 20:36 METAL GEAR SOLID 2: SUBSTANCE AZU EUROPEAN EXTREME, TAKNER PLANT, NGOID, SS,NG++ 22:06 VIEWFINDER BLAKE8FAYE ANY% 22:49 SIFU CORDERONNE WUDE ANY% DISCIPLE RESTRICTED 23:54 CASTLE VANIA: DAWN OF SORROW ROCHER JULIUS ALL BOSSES NMC

Dimanche 2 Mars

HORAIRES JEUX JOUEURS CATÉGORIES 00:46 GOLDENEYE 007 JORIS ANY% 01:20 DUCKTALES REMASTERED GRAYFOOXX, LF, BROTHER MAIN ANY% EASY (RACE) 02:07 SLIME RANCHER JFRED ANY% GLITCHLESS 02:33 OCTOPATH TRAVELER SHIIRO SINGLE STORY PRIMROSE 03:48 HADES NEPHIOH 50 HEAT UNMODDED 04:43 CROWN COUNTRY DRAKELELIONBLANC ANY% RESTRICTED 05:19 LIMBO DARTHCOLETTE, OBIKIAZ, THEFULLM3TAL ANY% NORMAL ROUTE (RACE) 06:14 PUZZLE BOOBLE 3DX ZHATO PUZZLE (NORMAL) 06:37 KURU KURU KURURIN MOHOC BEST ENDING, NORMAL, HITLESS 07:09 ANIMAL WELL AXODO ANY% NMG 07:36 DONEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE MOAHRIKUNEL ANY% FUNKY MODE, No DEATH ABUSE 09:29 CUPHEAD RAPHO, XEEKLOKS, VICKYSPLEEN, HACHRAAM DLC + BASE GAME ANY% SOLO (RACE) 10:34 RISTAR QLEX HARD ANY% 11:29 DEMON’S CREST LE_HULK 100% 12:27 OKAMI HD TINKERNIGHT NG ANY% 14:47 1001 SPIKES TWYN, JANTHE ANY% UKAMPA 15:17 GEOMETRY DASH RERUCHOUPIE, SPAGH SUPERPLAY 16:07 SONIC THE HEDGEHOG ZEKANN 100% (TAS) 16:34 TRIALS RISING SHINFENIX TRACK CENTRAL VIDEO GAME SHOWCASE 17:34 OUTER WILDS ARTEFICIER ALL FRIENDS (+DLC) 18:09 INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE MISTERMV & MEDECIN DU MONDE 18:24 HOLLOW KNIGHT ELIZYA PANTHÉON 5 19:04 MARIO KART 64 PIERRE ALL CUPS (SKIPS) 19:46 CELEStE GROSHIKEN, MEI, SERENILINK STRAWBERRY JAM RELAY SHOWCASE 21:11 DISHONORED BIIWIX ANY% 21:54 THE LEGEND OF ZELDA: ECHOES OF WISDOM DARMABI ALL DUNGEONS, UNREStrIcteD

Le Speedrun, un défi de haute volée

Pour ceux qui découvrent cette discipline, le Speedrun consiste à terminer un jeu en un temps record, en exploitant des techniques avancées comme les glitchs ou l’optimisation parfaite des déplacements. Certains joueurs établissent des performances hallucinantes : par exemple, Super Mario Bros. a été fini en seulement 4 minutes et 54 secondes !

Au programme de SpeeDons 2025, des runs sur des jeux cultes comme :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pokémon Rouge Feu/Vert Feuille

Elden Ring

Celeste

Un marathon solidaire au profit de Médecins du Monde

L’intégralité des dons collectés sera reversée à Médecins du Monde, une association qui lutte pour un accès aux soins universel. Chaque contribution aide à financer des projets en France et à l’international.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Lyon, pas de souci ! Tout l’événement sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch de MisterMV.

Prêt à vibrer au rythme du Speedrun tout en soutenant une belle cause ? Rendez-vous à SpeeDons 2025 !