The Vampire Diaries saison 5 : Elena rompt avec Damon

Dans la saison 5 de The Vampire Diaries, la relation entre Damon et Elena est assez complexe. La jeune femme a décidé de rompre dans l’épisode 16.

Dans l’épisode 16, les téléspectateurs ont pu suivre la descente aux enfers d’Elena. Cette dernière découvre au fil des heures les joies de ce nouveau virus proposé par le Dr Wes. Enfermée dans son dortoir par Stefan et Liv, elle n’a pas pu rejoindre Damon, mais elle a gardé le contact par téléphone. Caroline qui recherche une solution trouve sur son chemin Enzo qui détient les deux antidotes. Elle doit toutefois prévenir Stefan notamment pour lui indiquer le lieu de rassemblement des Voyageurs. Ces derniers dirigés par Sloan cherchent le double de Stefan pour le tuer et ils acceptent en échange de son aide de donner les deux antidotes.

Elena connaît une dangereuse descente aux enfers

Pendant ce temps, Elena tente de tuer Luke (il s’agit du frère de Liv et la nouvelle sorcière se révèle très dangereuse), un étudiant présent à l’Université puis elle a eu des hallucinations. Malgré la présence de Bonnie, elle n’a pas réussi à mettre de côté cette folie. De plus, Elena a été très affectée, car ses amis n’ont pas compris qu’il s’agissait depuis 3 semaines de Katherine et non d’Elena. Au téléphone, Damon tente de la réconforter, mais son état empire au fil des minutes. Il décide de menacer Jérémy et Matt pour qu’ils puissent le laisser rejoindre Elena. Le frère de ce dernier s’exécute, car il comprend que sa sœur est au plus mal.

Elena rompt avec Damon

À cet instant, Damon retrouve dans l’Université Elena, car elle a réussi à se sauver après avoir blessé Liv. Avant l’arrivée d’Enzo, Damon précise à Elena qu’elle n’a pas tué Aaron puisqu’il l’a fait après avoir eu cette douloureuse rupture. Son meilleur ami arrive au bon moment puisque Enzo donne les deux antidotes à Elena et Damon. Ces personnages ne s’entretuent plus et la jeune femme explique à Damon qu’il a une nouvelle fois fait de mauvaises choses. Malgré cela, elle ne peut pas s’empêcher de l’aimer, mais comme leur relation ne fonctionne pas, elle décide de rompre. Toutefois, après quelques secondes, Damon et Elena se réconcilient et terminent sous la couette. Découvrez toutes les actualités dans le fil dédié à The Vampire Diaries.

Une alternative à la série The Vampire Diaries

Si vous avez aimé « The Vampire Diaries », vous pourriez apprécier la série « Teen Wolf ». Bien que la mythologie autour des loups-garous diffère de celle des vampires, « Teen Wolf » partage plusieurs éléments narratifs avec « The Vampire Diaries ».

« Teen Wolf », une série de MTV, suit le personnage de Scott McCall, un lycéen ordinaire qui devient un loup-garou après avoir été mordu par une créature mystérieuse. Tout comme « The Vampire Diaries », « Teen Wolf » se déroule dans une petite ville et se concentre sur les drames romantiques et les amitiés compliquées de ses personnages adolescents.

La série explore également des thèmes sombres et surnaturels, tout en gardant une pointe d’humour et de légèreté. Les fans de « The Vampire Diaries » apprécieront sans doute la richesse des personnages et les intrigues captivantes de « Teen Wolf », ainsi que son approche unique du folklore surnaturel.

Il est également à noter que « The Originals » et « Legacies », sont des spin-offs de « The Vampire Diaries » et pourraient être d’intérêt pour les fans de la série originale.