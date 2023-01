Bitcoin est l’une des premières crypto-monnaies à fonctionner pleinement comme une pièce numérique décentralisée. Bitcoin peut être utilisé dans tous les pays et continents, de sorte que les moyens de paiement ne doivent pas être échangés de manière compliquée.

Le réseau des mineurs fonctionne parfaitement, offrant aux utilisateurs un confort. Sans aucun doute, le boom du Bitcoin sur le marché financier a stimulé les performances de l’économie.

Le Bitcoin est une crypto-monnaie très complexe, dont la création a eu lieu au moment de la crise financière de l’économie mondiale. La principale pièce présente tous les signes liés à la confidentialité et fonctionne mieux que les autres. À l’heure actuelle, l’espace de confidentialité des services financiers est un problème commun dont les investisseurs doivent discuter.

Bitcoin est un tout nouveau concept de technologie vitale avec plusieurs blocs et systèmes cryptés. Diverses raisons parlent pour les investisseurs que l’investissement Bitcoin devient un choix parfait sur des plateformes comme immediate edge.

Bitcoin offre le système de paiement le plus ouvert. Il existe différents logiciels de trading qui vous permettent de transférer de l’argent à l’international 24h/24 et 7j/7. Et la meilleure chose à propos de ces transactions est que vous n’avez besoin d’aucune facilité bancaire.

Les avantages du bitcoin

inflation : Le montant de Bitcoin est limité, de sorte que la valeur de la monnaie numérique est également sécurisée à l’avenir. Si le nombre maximum est atteint, la production de nouvelles pièces n’est plus possible – contrairement aux monnaies physiques ordinaires. Fin février 2022, environ 18,97 millions de bitcoins étaient en circulation.

Protection du vendeur : les transactions Bitcoin sont irréversibles, ce qui rend les rétrofacturations par les acheteurs impossibles.

Loin de la fiscalité élevée

Effectuer des transactions avec Bitcoin n’oblige pas les parties à payer la taxe d’État.

Sécurité des données : les utilisateurs de Bitcoin n’ont pas à fournir d’informations personnelles ni leur adresse résidentielle actuelle – contrairement à une banque ou à des services comparables tels que PayPal

De plus, les paiements pour des biens ou services comestibles sont anonymes sur les sites Web en ligne et les transactions sont cryptées avec le système pour toujours.

Flexibilité dans les transactions de paiement

Les paiements en ligne sont rapides et constituent un nouveau moyen pour les paiements futurs. Il est parfaitement possible pour quiconque d’être un investisseur régulier en crypto. De nos jours, il n’est pas excitant d’utiliser de l’argent ordinaire pour des transactions. Basé sur des investissements à long terme, Bitcoin est la meilleure option car il ne nécessite pas d’identité nationale et ne nécessite pas la divulgation des enregistrements de paiement.

Haut niveau de confort d’utilisation : Payer avec des bitcoins ne demande pas beaucoup d’efforts et n’est plus réservé aux informaticiens. Vous n’avez besoin que de l’adresse de destination du partenaire commercial et entrez le montant correspondant.

Moins de frais par transaction

Faible coût : L’ouverture d’un compte bitcoin et l’utilisation du système de monnaie électronique entraînent peu de frais. Vous payez une somme modique pour les transactions si vous souhaitez un traitement plus rapide.

La société moderne exige de nouvelles technologies qui viennent avec des logiciels cryptés et rendent les paiements moins chers. Les banques sont sous le contrôle du gouvernement et ne peuvent agir sans respecter les règles. Bitcoin est une monnaie libre et n’a aucun frais de l’autre côté. Cependant, rappelez-vous que les transactions ne sont pas tout à fait nulles, mais que le montant est faible.

La commission de traitement des virements SEPA transfrontaliers est souvent de 1,5 o/oo auprès des banques, soit au moins 15,00 euros. Un pour mille est une partie sur mille. Un pour cent est une partie sur cent.

De plus, les transactions d’urgence effectuées via Bitcoin sont soumises à des frais de 1%.

En conclusion, on peut dire que les points ci-dessus parlent clairement pour les crypto-monnaies. Bien sûr, essayer Bitcoin pour la première fois est un peu compliqué car c’est un défi pour les débutants de comprendre les différentes hauteurs de prix. Mais vous vous habituez à utiliser une pièce numérique au fil du temps.