Le recours à un planificateur d’itinéraire peut s’avérer accablant ou intimidant, surtout si vous n’êtes pas familier avec l’outil (et que vous avez peu ou pas de temps pour comprendre à quoi il sert) et que vous ne vous considérez pas comme un féru de technologie. Néanmoins, les gestionnaires de trajet comme Route4Me sont conviviaux et bénéficient d’une assistance technique.

SOMMAIRE

Améliorer le processus de planification

Éliminer les virages à gauche

Contrôler l’activité du conducteur

En ce jour, nous mettons en évidence trois caractéristiques clés du planificateur de trajet de Route4Me qui amélioreront l’efficacité, la productivité et les opérations de votre entreprise.

Améliorer le processus de planification

La particularité du logiciel d’ optimisation d’itinéraire est qu’il fait le sale boulot pour vous. Ainsi, finit la planification d’itinéraire au stylo et sur papier. Suppression des mauvais tournants et des erreurs de localisation (sauf si l’adresse fournie par le client est incorrecte). Et pour couronner le tout, plus de commandes en retard.

Le programme d’optimisation des itinéraires s’y prend de la manière suivante :

Pour planifier un itinéraire, vous pouvez saisir les adresses manuellement, les copier et les coller ou télécharger des fichiers contenant les adresses.

Indépendamment de la méthode choisie, vous pourrez modifier n’importe quelle adresse, même après avoir planifié l’itinéraire.

Quand vous ouvrez un itinéraire, un clic sur une adresse ouvre une nouvelle section de l’éditeur. Celle-ci vous permettra de sélectionner et de modifier n’importe quel champ.

Les usagers mobiles connectés qui voient ou utilisent l’itinéraire modifié recevront une notification concernant les modifications. Le tout en moins d’une minute.

Par ailleurs, les tournées que vous créez à l’aide du logiciel sont précises et efficaces. Donc, le risque que vos chauffeurs soient coincés dans les embouteillages, qu’ils doivent retarder ou reporter des rendez-vous ou qu’ils aient à faire face à des clients déçus est moindre.

Au bout du compte, le fait d’optimiser votre processus de planification d’itinéraire vous donnera plus de temps pour d’autres tâches. C’est en supprimant les pratiques de la vieille école et en mettant en œuvre des méthodologies innovantes que vous pourrez améliorer votre processus de planification d’itinéraire.

Éliminez les virages à gauche

De nombreux articles ont été consacrés à la nécessité d’éviter les virages à gauche. Toutefois, en quoi est-ce si important ? L’IFLS explique que UPS a commencé à supposer que la route la plus directe était la meilleure. Cependant, après avoir pris en compte les risques d’accident, la durée du trajet due à l’attente d’une pause dans la circulation en sens inverse et la consommation de carburant, il est apparu clairement que les virages à gauche dans la circulation posaient problème. Par conséquent, les changements de direction à gauche diminuent la sécurité et l’efficacité du conducteur et augmentent la consommation de carburant. Toutes ces constatations signifient que vous devez vous aussi éviter autant que possible les virages à gauche.

Lorsque vous utilisez le planificateur de voyage de Route4Me, vous pouvez définir les paramètres de l’itinéraire dans la section Turn Restrictions pour éliminer les demi-tours et les virages à gauche ou à droite. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le bouton radio correspondant à vos préférences. L’ensemble des itinéraires planifiés, avec les restrictions de virage activées minimisent alors les demi-tours et les virages à gauche ou à droite.

Contrôler l’activité du conducteur

La raison d’être des entreprises est de gagner de l’argent. Or, en qualité de chef d’entreprise, c’est à vous qu’il incombe de veiller à ce que vos employés soient productifs et d’assurer leur sécurité sur la route. Pour cette raison, il est impératif de prendre des mesures qui permettront à votre entreprise d’éliminer tout travail improductif et tout risque pour la sécurité. Le planificateur d’itinéraire Route4Me vous aide à le faire.

La fonctionnalité intégrée de suivi GPS en temps réel de Route4Me vous aidera à surveiller votre personnel lorsqu’il se trouve sur le terrain. Vous pouvez, par exemple, visualiser l’emplacement réel d’un conducteur sur une carte ou suivre plusieurs conducteurs en même temps. D’ailleurs, vous pouvez faire le suivi des visites ou des départs et voir l’historique de suivi.

Fort de ces informations, vous pouvez réduire les risques, améliorer l’efficacité globale et découvrir ce que vous devez corriger ou développer pour renforcer vos opérations sur le terrain et augmenter vos bénéfices. Donc, non seulement vous pouvez savoir ce que font vos conducteurs en temps réel, mais vous pouvez aussi assurer leur sécurité.

