Une pétition demande un nouveau design des cartes du monde pour mettre en valeur l’Afrique.

Lorsqu’on parle de représentation géographique, il est difficile d’ignorer la manière dont nos cartes du monde ont façonné notre perception des continents. En 2025, une initiative citoyenne lancée par Change.org, relayée par des médias comme France Culture et Le Monde Afrique, réclame un changement profond du design des cartes afin de mieux refléter la superficie réelle des territoires, notamment celle de l’Afrique. Il faut dire qu’au fil des décennies, la façon dont les continents sont représentés a trop souvent occulté l’importance de l’Afrique, sous-représentée dans la majorité des planisphères classiques. Cette démarche va dans le sens d’une réelle justice cartographique, une nécessité pour lutter contre la déformation historique issue du système Mercator, qui privilégie la perspective eurocentrique. Alors, pourquoi un tel réveil en 2025, et quelles implications pour notre vision du monde ?

Critère Impact Proportion réelle de l’Afrique Corriger la sous-représentation et équilibrer la perspective Perception mondiale Redéfinir la place de l’Afrique dans l’économie et la géopolitique Contenus éducatifs Améliorer la sensibilisation dès l’école avec une cartographie fidèle Débats publics Stimuler la réflexion sur la déformation et ses conséquences Soutien international Une prise de conscience collective pour des outils plus justes

Pourquoi ce combat pour un nouveau design des cartes du monde en 2025 ?

À l’instar des débats sur la représentation dans Le Petit Journal ou le Courrier International, la question de la justesse géographique dépasse désormais le cadre académique. Elle devient un enjeu symbolique et politique, une dénonciation du mensonge constant véhiculé par nos outils de référence. La campagne “Correct the Map”, notamment soutenue par l’Union Africaine, met en lumière une vérité incontournable : le continent africain, souvent représenté à la taille d’une petite zone parmi d’autres, occupe pourtant 20% de la surface terrestre globale. Un simple exemple pour illustrer la tromperie courante :

Continent Représentation Mercator (en km²) Superficie réelle (en km²) Africa 30 millions 30,2 millions Europe 10 millions 10,2 millions Amérique du Sud 17 millions 17,8 millions

Ce décalage, qui perdure depuis des siècles, influence notre perception et nos décisions, de la politique à l’éducation. La projection “Equal Earth”, par exemple, portée par diverses ONG comme CartONG ou des institutions telles que National Geographic France, ambitionne de remplacer Mercator par une cartographie plus fidèle, respectueuse des superficies. Alors, quelles conséquences peut avoir un changement aussi significatif dans nos représentations ?

Les enjeux d’un nouveau design dans l’éducation et la diplomatie

Il faut réaliser qu’enseigner la géographie avec des cartes biaisées perpétue la méconnaissance des véritables dimensions des territoires. Lorsqu’un enfant apprend que l’Afrique est petite, il ne peut envisager son importance économique, démographique ou stratégique. Bientôt, dans des écoles françaises ou africaines, la nouvelle cartographie pourrait devenir la norme, aidant à lutter contre cette vision déformée. Sur le plan diplomatique, une meilleure représentation pourrait aussi favoriser des relations plus équilibrées, en montrant que certains continents méritent une reconnaissance équitable dans l’arène mondiale. La cartographie consiste aussi en une question de justice, comme le rappelle Afrique Magazine ou RFI, qui soulignent l’impact de ces changements dans la perception collective.

Les mouvements et pétitions qui soutiennent le changement en 2025

Plusieurs organisations, comme Le Monde Afrique ou Cartes & Données, ont rejoint la voix des citoyens préoccupés par la déformation historique. La pétition en ligne récolte des milliers de signatures, appelant les institutions internationales à revoir leur outil de représentation. La société civile ne veut plus subir une vision déformée du monde, surtout quand cette situation influence des décisions politiques ou économiques cruciales, comme la participation à des compétitions sportives ou la gestion des crises sanitaires mondiales. Par exemple, le groupe C du CHAN 2024, qui doit se tenir en Algérie, pourrait bénéficier d’une cartographie rénovée pour mieux valoriser son territoire, comme pour rassurer ses partenaires et ses supporters.

Les défis techniques et politiques du changement de design en 2025

Adopter une nouvelle projection n’est pas qu’une question d’esthétique. Elle suppose de résoudre des enjeux complexes liés à la compatibilité des outils, la formation des enseignants et la mise à jour des ressources numériques. La Cartes & Données en parle souvent dans ses publications, insistant sur la nécessité d’une transition progressive pour éviter de perturber l’éducation et la diplomatie. En parallèle, la communauté internationale doit accepter d’abandonner le vieux système Mercator, qui a profondément marqué la mentalité collective. Cette révolution cartographique, bien qu’encor plus symbolique qu’économique, pourrait aussi ouvrir la voie à une meilleure compréhension interculturelle et à une responsabilisation accrue face à la déformation injuste de certains continents, notamment l’Afrique.

Ce que vous pouvez faire en 2025 pour soutenir cette cause

Agir ne signifie pas simplement signer une pétition. Voici comment vous pouvez contribuer :

Partager l’information sur vos réseaux sociaux en utilisant #CorrectTheMap ou #MiseEnValeurAfrique

Écrire à vos élus ou responsables éducatifs pour demander l’intégration de cartes plus justes dans les programmes scolaires

Suivre le mouvement via les sites de Le Petit Journal ou Courrier International pour rester informé des avancées

Participer aux discussions dans des forums ou associations comme CartONG ou Afrique Magazine

Comment la représentation fidèle peut changer notre regard sur le monde en 2025

La correction de nos cartes du monde ne changera pas seulement la façon dont nous voyons les continents, mais pourrait aussi transformer notre manière d’agir. Quand l’Afrique sera représentée à sa juste mesure, cela pourrait encourager de nouveaux investissements, renforcer la solidarité internationale et favoriser une meilleure compréhension des enjeux locaux. Finalement, cette question dépasse la simple esthétique pour toucher à la justice et à la vérité historique. En 2025, comme le montrent diverses publications telles que Afrique Magazine ou RFI, ce n’est pas seulement une question de dessin, mais une conviction profonde que la vérité géographique doit servir une vision plus équilibrée du monde.

FAQ

Pourquoi le design des cartes est-il si important en 2025 ? Parce qu’il influence notre perception et nos décisions, notamment concernant l’Afrique, souvent sous-représentée dans la cartographie classique.

Parce qu’il influence notre perception et nos décisions, notamment concernant l’Afrique, souvent sous-représentée dans la cartographie classique. Quelles innovations pour la nouvelle cartographie en 2025 ? La projection “Equal Earth” est une des alternatives phares, visant à respecter les superficies réelles.

La projection “Equal Earth” est une des alternatives phares, visant à respecter les superficies réelles. Comment participer à cette réforme en tant que citoyen ? En signant la pétition sur Change.org, en partageant les enjeux sur les réseaux et en sensibilisant autour de vous.

