Vêtements pour l’hiver : la doudoune est la référence incontournable !

Si vous êtes en quête des vêtements pour l’hiver, sachez que vous ne pourrez pas passer à côté de la doudoune avec ou sans manche que ce soit pour les hommes ou les femmes. Il y a quelques années, elle faisait déjà une entrée fracassante dans tous les dressings et elle sera encore au rendez-vous en 2021/2022.

Comment choisir votre doudoune pour l’hiver ?

Alors que l’été est en train de tirer sa révérence au profit de l’automne, les femmes et les hommes commencent à trier leur dressing. Les petites tenues de plage et celles dédiées au soleil sont alors mises de côté. Vous pouvez commencer à acheter des vêtements pour l’hiver puisque des boutiques proposent déjà des catalogues pour le pré-automne. Ce sera l’occasion de découvrir les premières tendances, les couleurs à la mode, et surtout les doudounes.

Pour choisir cette référence, vous devez prendre en compte la météo et votre localisation, car la composition ne sera pas la même.

Une doudoune sans manche sera parfaite si les températures de l’automne ne sont pas trop basses, vous pourrez l’associer à un pull en laine par exemple .

. La doudoune avec un duvet pour femme ou homme vous apporte de la chaleur grâce à une composition parfaite pour la météo la plus glaciale.

Si vous devez partir à la montagne, optez également pour une référence avec une capuche amovible qui vous offre une bonne dose de liberté. La fausse fourrure est un détail pour sublimer un peu plus votre tenue d’hiver. Elle pourra être courte, mi-longue ou longue, cela dépend du look que vous souhaitez adopter : classique, chic, élégant, sportwear…

Quelle couleur pour cette doudoune chaude ?

Les manteaux, les blousons et les vestes sont des produits portés tout au long de l’hiver et pratiquement tous les jours. Si vous choisissez des couleurs assez voyantes comme le jaune, le rose ou encore le rouge, vous pourrez porter votre doudoune chaude pour femme ou homme en fonction de votre tenue. Il s’agit d’une pièce forte, vous aurez donc besoin d’un pantalon assez sobre et de chaussures discrètes.

A contrario, si vous optez pour une doudoune avec ou sans manche sobre (marron, noire ou blanche), l’association sera beaucoup plus facile. En fonction de votre budget, vous pouvez acheter plusieurs doudounes afin de les associer à vos différentes tenues tout en ayant bien chaud tout au long de l’hiver, c’est un point important !