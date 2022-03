Si vous souhaitez faire de la vente et du commerce, et ce, sans prendre trop de risques ou réinventer une nouvelle activité, la franchise pourrait être une excellente alternative. Bien plus présente qu’on ne le croit, elle gagne du terrain au fil du temps. Représentant une solution de facilité, la franchise touche plusieurs secteurs et procure une variété d’avantages. Voici une liste non exhaustive de quelques idées de franchises.

Opter pour l’ouverture d’une pizzeria

Faisant partie des plats les plus consommés par les français, la pizza bénéficie d’une excellente rentabilité ainsi que d’une demande importante. Si vous souhaitez vous lancer dans la vente de ce plat, l’ouverture d’une franchise de pizzéria vous permet d’être immédiatement opérationnel et de profiter d’une pluralité d’avantages.

Devenir franchisé dans le secteur de la pizza, vous permet de lancer votre propre entreprise avec un concept clé en main, tout en profitant de l’accompagnement d’un réseau mère. Vous pouvez ainsi profiter de sa force, de sa notoriété et de son savoir-faire.

Lorsque vous ouvrez votre pizzéria, vous pourrez profiter d’un menu standardisé et compter sur l’aide des animateurs réseaux qui se chargeront d’assurer votre campagne publicitaire. Ouvrir une pizzeria en franchise s’avère donc être une bonne option.

Ouvrir une boutique de CBD

Bien que le marché du CBD soit encore très jeune, il est très prometteur et a un fort potentiel de croissance en France. Ainsi, vous pouvez opter pour l’ouverture d’une franchise CBD. Grâce à ses multiples avantages, cette structure vous permet de profiter de la notoriété d’une marque existante, notamment lorsque celle-ci est reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que de ses services.

Par ailleurs, la maison-mère dispense des formations à ses franchisés et leur propose un accompagnement à la création et au financement. Cela représente un atout non négligeable. La franchise de CBD vous permet ainsi de profiter de plusieurs avantages.

Ouvrir un garage automobile en franchise

Chaque année, les besoins en matière de réparation et d’entretien de véhicule automobiles ne cessent d’augmenter sensiblement. Face à cela, devenir garagiste en franchise s’avère être une excellente alternative très avantageuse. Lorsqu’ils sont en réalité mis en confiance et fidélisés par une enseigne connue de tous, les consommateurs seront plus prêts à vous confier leurs véhicules.

Par ailleurs, quand ils sont situés sur des axes passants ou dans des zones commerciales, les garages en franchise proposent une variété de prestation de proximité. Cela leur permet de s’imposer rapidement sur le marché. De plus, les enseignes franchiseuses apportent une assistance en matière de gestion et de comptabilité à leurs franchisés.