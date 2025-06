Lyon : grève des bus TCL ce lundi, circulation fortement perturbée

Une journée de perturbations majeures s’annonce pour le réseau de transport lyonnais le lundi 23 juin 2025, avec une grève massive des bus TCL orchestrée par une intersyndicale réunissant CFDT, CGT, Unsa et d’autres syndicats. Ce mouvement social, imprégné d’un contexte social tendu, vise principalement à dénoncer l’échec des négociations concernant les salaires. En effet, la direction de Keolis Bus Lyon a proposé une hausse de seulement 1 % des salaires, une offre jugée insultante par les syndicats qui revendiquent une augmentation de 7 %. La confrontation sur cette question cruciale a rapidement dégénéré, alimentant un climat de mécontentement croissant chez les conducteurs, gestionnaires essentiels au bon fonctionnement du réseau TCL. Cette rupture des négociations a été annoncée après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses, accentuant le malaise qui couvait depuis plusieurs semaines. La grève tombe à un moment stratégique, coïncidant avec la mise en œuvre de la nouvelle offre de bus dans le cadre du projet “Presqu’île à vivre” et l’entrée en vigueur de la zone à trafic limité (ZTL) sur la Presqu’île lyonnaise, amplifiant l’impact pour les usagers. La mobilisation devrait débuter dès 6h30 et durer jusqu’à 19h30, entraînant une série de perturbations qui pourraient fortement compliquer la mobilité quotidienne. Les lignes de bus concernées varient selon leur parcours : certaines ne circuleront pas du tout, d’autres fonctionneront avec une fréquence allégée, tandis que d’autres encore verront leur parcours limité. La matinée risque d’être particulièrement chaotique, obligeant les Lyonnais à anticiper leurs déplacements ou à privilégier d’autres moyens de transport.

Les raisons sociales et le contexte de la grève

Ce mouvement social plonge ses racines dans un contexte de négociations difficiles avec Keolis Lyon, gestionnaire du réseau TCL. Face à la stagnation des salaires et à la dégradation des conditions de travail, les conducteurs et conductrices réclament une augmentation significative, estimée à 7 %, pour compenser l’inflation et valoriser leur engagement quotidien. Les syndicats, notamment la CFDT, la CGT et l’Unsa, dénoncent une offre « insuffisante » et considèrent cette proposition comme une provocation, alimentant un climat social déjà tendu. La discussion autour des salaires est devenue le symbole d’un malaise plus profond, concernant aussi la reconnaissance de leur effort dans un réseau en pleine transformation. La crise s’est cristallisée après plusieurs semaines de négociations, où aucune avancée concrète n’a été obtenue. La grève vise donc à faire entendre la voix des conducteurs, qui revendiquent des conditions de travail plus justes dans un secteur clé de la métropole lyonnaise. La colère monte, comme l’illustrent les rassemblements débutés ce matin devant le centre B12, près de la gare Lyon-Part-Dieu, où les employés ont exprimé leur ras-le-bol. Les impacts seront importants pour les usagers, surtout dans une période où la mise en place de nouvelles lignes et la ZTL modifient déjà le paysage des déplacements urbains.

Acteurs impliqués Résumé CFDT Revendications pour une hausse des salaires et meilleures conditions de travail. CGT Opposition à l’offre de 1 %, revendication d’une augmentation de 7 %. Unsa Soutien au mouvement, dénonciation du mépris salarial. Keolis Bus Lyon Gestionnaire du réseau, confronté à une crise sociale majeure. Sytral mobilités Organisation opérationnelle mais en dernier ressort face aux tensions sociales.

Impacts pour les usagers et lignes concernées

Les perturbations liées à cette grève se traduiront par une réduction importante de l’offre sur le réseau TCL, particulièrement entre 6h30 et 19h30. Certaines lignes seront totalement suspendues, notamment celles de la ligne 6, reliant Gare de Vénissieux à La Soie, ou la ligne 9, assurant la liaison entre Gare Part-Dieu et Meyzieu. D’autres lignes subiront une fréquence allégée tout au long de la journée, comme la ligne 10 ou la ligne 20. La matinée s’annonce particulièrement affectée, avec des bus qui circuleront à intervalles étendus ou avec des parcours limités, notamment pour celles desservant la Presqu’île dans le cadre des nouveaux aménagements urbains.

Liste des lignes impactées Type de perturbation lignes 6, 9, 10, 20 Suspension totale ou fréquence allégée lignes 11, 14, 18, 25 Parcours limitée ou dévié autres lignes régionales Fréquence réduite ou circulation limitée

Il est fortement conseillé aux usagers de consulter en temps réel les canaux officiels TCL pour suivre l’évolution des perturbations. Les agences TCL et les Parcs Relais resteront ouverts pour ceux souhaitant stationner leur véhicule ou obtenir des informations personnalisées. La circulation du métro, du tramway, et du funiculaire ne sera pas affectée par la grève, permettant à ceux qui privilégient ces modes de déplacement de s’organiser en conséquence. Toutefois, avec la mise en place de la ZTL, les piétons et cyclistes devront également s’adapter à ces nouveaux aménagements en centre-ville lyonnais. La mobilisation des conducteurs, débutant vers 9h devant le centre B12, reflète l’ampleur du mécontentement et laisse pressentir une journée compliquée pour tous ceux qui comptent sur TCL pour se déplacer.

Conséquences pour les usagers Recommandations Retards importants, parcours limités, lignes suspendues Anticiper ses déplacements, consulter les infos en temps réel Utilisation possible des modes alternatifs (métro, vélo, marche) Privilégier ces solutions ou prévoir des itinéraires déviés Fermeture partielle des zones à trafic limitées Respecter la signalisation et privilégier les transports en commun alternatifs

Perspectives et contexte plus large

Ce mouvement social n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un contexte plus global de négociations qui concernent aussi d’autres modes de transport à Lyon, comme le métro, le tramway ou le funiculaire. La possible extension du mouvement dans les prochains jours n’est pas à exclure, surtout si la plateforme revendicative des conducteurs reste sans réponse satisfaisante. La question des salaires demeure au cœur des préoccupations, et plusieurs acteurs institutionnels, tels que le Conseil départemental et la Métropole, suivent de près cette crise. Des réunions de médiation sont en cours, mais aucune issue n’est encore visible. La grogne des conducteurs témoigne de tensions plus larges sur la gestion des transports urbains dans un contexte d’intenses mutations urbaines et de attentes croissantes des usagers. La mobilisation massive démontre la force du mouvement social et souligne la nécessité d’ouvrir rapidement un dialogue constructif pour éviter une répétition de telles perturbations dans les semaines à venir.

Questions fréquemment posées (FAQ)