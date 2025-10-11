Multi-actifs : un nouveau souffle pour les investissements obligataires ?

Multi-actifs et obligations restent au cœur des portefeuilles en 2025, avec des enjeux de diversification et de revenus qui ne s’effacent pas. Je discute régulièrement avec des professionnels issus de groupes comme BNP Paribas, Amundi, Natixis Investment Managers et d’autres acteurs de l’industrie pour comprendre si les obligations peuvent redevenir un pilier structurel et pas seulement un outil de couverture. Dans ce contexte, les approches multi-actifs jouent un rôle crucial pour lisser les cycles et protéger le pouvoir d’achat.

Classe d’actifs Rendement moyen (2023-2024) Volatilité* Rôle potentiel Obligations globales 2,5 % à 3,0 % 5–7 % Diversification et génération de revenus Actions mondiales ≈ 9 % 14 % Croissance et prise de risques mesurée Alternatifs et immobilier 3 % à 5 % 8 % Inflation hedge et diversification réelle Liquidités et trésorerie 0,2 % faible Flexibilité et sécurité

Je me souviens d’un échange autour d’un café avec un collègue de Société Générale qui disait: « les obligations ne brillent peut-être pas chaque trimestre, mais elles protègent lorsque les marchés chutent ». En 2025, ce raisonnement prend tout son sens: les obligations restent utiles lors des revers des actions et, paradoxalement, elles peuvent aussi contribuer à stabiliser les portefeuilles lorsque les taux se dirigent vers de nouveaux niveaux. Cependant, personne n’annonce un nouvel âge d’or pour les obligations: il s’agit plutôt d’un retour pragmatique à un rôle structurel, en particulier dans des stratégies fondées sur le risque.

Le contexte 2025 : pourquoi les obligations pourraient redevenir stratégiques

Depuis plus de trois ans, les obligations ont offert une diversification limitée et des revenus modestes. Cela dit, le vent pourrait commencer à tourner. Avec l’apaisement de l’inflation, les banques centrales qui ajustent leurs taux et certaines incertitudes commerciales américaines, l’argument en faveur des obligations se renforce. Pour les gérants, cela se traduit par un repositionnement mesuré vers une exposition plus équilibrée, tout en conservant une discipline de diversification.

Au fil des analyses, on remarque une normalisation des niveaux de risque et des primes liées à l’inflation, au crédit et aux matières premières. L’idée centrale est simple: même sans signer un « nouvel âge d’or », les obligations peuvent jouer un rôle structurel, notamment lorsqu’elles sont intégrées dans des portefeuilles conçus pour résister à des environnements incertains.

Comment bâtir une allocation multi-actifs en 2025 ?

Voici quelques repères concrets, découpés pour être utilisables sans jargon. Je les ai expérimentés dans des configurations variées, autour d’un café avec des amis et des collègues, et ils restent pertinents face à l’évolution du paysage.

Tableau récapitulatif des portefeuilles types

Portefeuille Profil de risque Allocation obligataire Allocation actions Rendement attendu Volatilité Conservateur Basse 40–60% 20–40% 3–5% 5–8% Modéré Moyenne 25–45% 30–45% 4–6% 8–12% Dynamique Élevée 20–40% 40–60% 6–9% 12–15%

Pour nourrir votre réflexion, j’ai aussi pris le pouls des grands noms de l’industrie: La Banque Postale AM, Lyxor, Crédit Agricole Asset Management, Groupama AM et Oddo BHF AM, qui proposent des approches variées de ce que peut offrir un portefeuille multi-actifs en 2025. En pratique, l’important est la clarté des objectifs, la transparence des coûts et la cohérence des choix avec le risque assumé.

En pratique, si vous cherchez des points de référence concrets, n’hésitez pas à consulter les ressources internes et les fiches stratégies disponibles chez vos interlocuteurs habituels. Pour ma part, je privilégie des lectures qui expliquent comment les stratégies obligataires s’intègrent dans des cadres multi-actifs plus larges, et comment les acteurs majeurs – Société Générale, AXA IM, Natixis et Amundi – articulent ces idées dans des solutions accessibles pour les épargnants et les clients institutionnels.

En résumé, les portefeuilles multi-actifs en 2025 doivent combiner prudence et agilité : obligations comme colonne vertébrale de la diversification, associées à des actifs plus risqués et à des stratégies alternatives pour lisser les cycles économiques. Le tout en restant attentif aux coûts et à l’efficacité des choix, afin que le potentiel de Multi-actifs demeure un levier concret pour préserver le pouvoir d’achat et créer de la valeur durablement, même lorsque les taux et la conjoncture évoluent.

