Comment l’Andorre peut-elle utiliser l’euro sans banque centrale nationale, et qui décide alors des taux d’intérêt ? La réponse tient à un accord monétaire avec l’Union européenne : le pays a adopté la monnaie commune et peut frapper ses propres pièces, mais il ne mène pas de politique monétaire indépendante. La Banque centrale européenne fixe les grandes orientations pour la zone euro, sans que l’Andorre soit membre de celle-ci ni participe à ses décisions.

Ce dispositif permet aux habitants et aux entreprises de payer en euros sans disposer d’une autorité équivalente à une banque centrale nationale. La supervision bancaire et la stabilité financière reposent sur des institutions andorranes, dans un cadre lié à l’accord monétaire. Je vois là un compromis pragmatique : l’Andorre bénéficie d’une monnaie largement acceptée, mais renonce à une part importante de sa souveraineté monétaire.

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Un accord monétaire pour encadrer l’usage de l’euro

L’Andorre utilisait déjà l’euro dans la vie courante après le remplacement du franc français et de la peseta espagnole par la monnaie unique. L’accord monétaire conclu avec l’Union européenne en 2011 a ensuite donné un cadre officiel à cette situation. Il est entré en vigueur en 2013.

Cette entente autorise notamment le pays à émettre des pièces en euros portant des motifs andorrans. Elle ne lui permet pas, en revanche, de créer une monnaie distincte ou de fixer ses propres taux directeurs. Je prends souvent l’exemple d’un commerce frontalier : son patron peut encaisser la même monnaie que ses fournisseurs français ou espagnols, mais il ne dispose pas d’un levier national pour modifier le coût du crédit.

Le statut doit donc être bien compris : l’Andorre utilise officiellement l’euro, mais elle n’est ni membre de l’Union européenne ni membre de la zone euro. L’accord organise une coopération monétaire, pas une intégration complète aux institutions européennes.

Une frappe de monnaie limitée, pas une monnaie indépendante

Le droit de frapper des pièces est l’un des signes visibles de cet accord. Le montant annuel prévu au départ est de 2,3 millions d’euros en valeur faciale. Ces pièces circulent aux côtés de celles émises par les autres pays utilisant l’euro ; elles ne constituent pas une devise andorrane séparée.

Ce chiffre aide à distinguer deux notions souvent confondues. Émettre quelques pièces nationales ne signifie pas contrôler la création monétaire dans son ensemble : l’Andorre ne décide ni du volume général d’euros en circulation ni de l’orientation des taux d’intérêt. Sa marge de manœuvre est donc bien plus étroite que celle d’un pays doté de sa propre banque centrale.

Pour un visiteur, la différence est peu visible à la caisse. Dans une petite anecdote fictive, imaginons une restauratrice qui reçoit une pièce andorrane d’un client français : elle peut la rendre à un autre client ou la déposer à la banque comme les autres pièces en euros. Le motif change, pas la valeur monétaire.

Qui pilote la politique monétaire et protège les banques ?

Les décisions de politique monétaire applicables à l’euro sont prises par la Banque centrale européenne pour la zone euro. L’Andorre en subit les effets économiques, notamment sur les taux d’emprunt et le coût du financement, sans disposer d’un siège décisionnel au sein de cette institution. C’est le prix institutionnel d’un accès à une monnaie commune.

La supervision bancaire relève toutefois d’autorités andorranes, notamment de l’Autorité financière andorrane. Elle encadre les établissements du pays et contribue à la stabilité financière, tandis que l’accord avec l’Union européenne prévoit l’alignement sur certaines règles financières. Ce partage des rôles ne transforme pas l’autorité locale en banque centrale : elle ne fixe pas les taux et ne remplace pas automatiquement les mécanismes de soutien du système européen.

Le secteur bancaire andorran s’organise autour de trois principaux groupes bancaires. Cette concentration rend la surveillance particulièrement importante : lorsqu’un petit nombre d’établissements occupe une place centrale dans l’économie, la solidité de chacun compte directement pour les ménages et les entreprises.

Les effets concrets pour les ménages et les entreprises

Pour les habitants, l’usage de l’euro facilite les achats, les salaires et les échanges avec les pays voisins. Mais l’évolution des taux décidée à l’échelle européenne influence aussi le coût des prêts et le rendement de l’épargne en Andorre. La monnaie est commune ; les effets, eux, se font sentir dans chaque budget local.

Je prends un second exemple fictif : une petite entreprise qui doit renouveler son véhicule peut comparer ses prix en euros et payer facilement un fournisseur étranger. En revanche, si les taux d’intérêt augmentent, elle ne peut pas compter sur une décision monétaire prise spécialement pour la conjoncture andorrane.

Le coût de la vie rappelle aussi que la stabilité d’une monnaie ne garantit pas des prix stables. Les variations du carburant, par exemple, peuvent peser sur les déplacements et les dépenses quotidiennes, comme l’illustre l’évolution récente du prix d’un plein en Andorre. Le taux de change n’explique donc pas à lui seul le montant affiché à la pompe.

Un compromis entre simplicité et souveraineté monétaire

Le modèle andorran apporte une simplicité concrète : particuliers et entreprises utilisent une monnaie connue, sans frais de conversion avec les pays voisins de la zone euro. Pour le commerce et le tourisme, cet avantage est loin d’être théorique. Il réduit les frictions quotidiennes, même si d’autres facteurs continuent d’influencer les prix et les échanges.

En contrepartie, l’Andorre ne peut pas adapter seule sa politique monétaire à un choc économique local. Elle conserve des compétences de surveillance et de réglementation financière, mais pas les principaux outils d’une banque centrale, comme la fixation des taux directeurs ou l’émission d’une monnaie nationale. L’accord monétaire est donc un choix de stabilité et de continuité, plutôt qu’une pleine souveraineté monétaire.

Au fond, l’Andorre utilise l’euro grâce à un accord monétaire avec l’Union européenne, tandis que la Banque centrale européenne conduit la politique monétaire de la zone euro ; la frappe de monnaie, la supervision bancaire et la stabilité financière restent encadrées sans rendre au pays une souveraineté monétaire complète.

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