Carburants dans le Val-d’Oise : les stations les moins chères ce dimanche 1er novembre

Où trouver l’essence moins chère dans le Val-d’Oise ce dimanche 1er novembre, et le détour vaut-il vraiment le coup ? Pour comparer les carburants, un repère se dégage : le diesel est affiché à 2,150 €/L à Argenteuil, au 8 rue des Martyrs-Châteaubriant, tandis que son prix moyen départemental atteint 2,336 €/L. Les tarifs pouvant évoluer, je conseille de vérifier le prix en station avant de partir, surtout si votre trajet dépend d’un plein complet.

Le Val-d’Oise compte un réseau dense de stations-service, mais les chiffres disponibles varient selon les répertoires et les mises à jour. Je ne peux donc pas établir un classement complet et fiable des prix de chaque enseigne à partir des seuls tarifs communiqués ici. Le tableau ci-dessous rassemble les données chiffrées utilisables : il permet déjà de repérer un écart intéressant, sans faire passer une photographie des prix pour une garantie valable toute la journée.

Donnée Valeur À retenir Diesel à Argenteuil 2,150 €/L Tarif signalé au 8 rue des Martyrs-Châteaubriant Prix moyen du diesel dans le département 2,336 €/L Repère de comparaison pour le Val-d’Oise Moyenne nationale du diesel 2,364 €/L Le niveau départemental indiqué est légèrement inférieur Stations et communes recensées Environ 108 à 110 stations, dans 58 à 60 communes Le décompte varie selon la couverture et la mise à jour des bases

Prix des carburants dans le Val-d’Oise le 1er novembre

Le chiffre le plus utile pour les automobilistes est celui du diesel à Argenteuil : à 2,150 €/L, il se situe 18,6 centimes sous la moyenne départementale communiquée. Sur un plein de 50 litres, cela représente environ 9,30 € d’écart par rapport à cette moyenne, à condition que le tarif soit toujours affiché au moment du passage.

La moyenne nationale citée atteint 2,364 €/L, soit 2,8 centimes de plus que la moyenne du Val-d’Oise. Cet écart reste modeste à chaque litre, mais il rappelle qu’un comparateur de prix peut aider à choisir où s’arrêter. Le tarif affiché à la pompe demeure toutefois le dernier arbitre, car les prix changent et tous les points de vente ne sont pas actualisés au même rythme.

Une station repérée à Argenteuil pour le diesel

Le tarif bas signalé se trouve au 8 rue des Martyrs-Châteaubriant, à Argenteuil. Pour un conducteur qui habite ou passe déjà dans le secteur, l’arrêt peut être intéressant ; pour quelqu’un qui doit traverser le département exprès, le détour risque de réduire les économies de carburant.

Je garderais une règle simple : comparer le prix au coût du trajet supplémentaire. Un détour de plusieurs kilomètres pour économiser quelques euros n’a rien d’automatique, surtout en circulation urbaine. Le meilleur prix est souvent celui que l’on trouve sur son itinéraire habituel.

Essence moins chère : les prix à vérifier avant de partir

Le tarif transmis concerne le diesel, pas le SP95-E10, le SP95, le SP98, le GPL ou le superéthanol E85. Il serait donc trompeur de désigner une station comme la moins chère pour tous les carburants à partir de ce seul chiffre. Les conducteurs d’un véhicule essence doivent comparer le grade réellement compatible avec leur voiture.

Pour éviter une mauvaise surprise, je vérifie généralement trois éléments avant un arrêt :

Le carburant exact : SP95-E10 et SP98 ne sont pas interchangeables pour tous les véhicules.

: SP95-E10 et SP98 ne sont pas interchangeables pour tous les véhicules. La date de mise à jour : un prix ancien ne garantit pas le tarif en vigueur le dimanche 1er novembre.

: un prix ancien ne garantit pas le tarif en vigueur le dimanche 1er novembre. La distance à parcourir : le prix à la pompe doit être mis en balance avec le coût du détour.

Une scène très ordinaire résume bien le problème : on voit un tarif attractif sur son téléphone, on quitte la route, puis on découvre que l’affichage a changé. Mon conseil est net : je confirme le prix juste avant le départ et je garde une station de repli sur mon trajet.

Pourquoi les nombres de stations diffèrent selon les listes

Les décomptes disponibles évoquent environ 108 à 110 stations-service réparties entre 58 et 60 communes. Ces variations ne signifient pas nécessairement que des stations ont ouvert ou fermé : elles peuvent venir de périmètres différents, de fiches incomplètes ou de dates de relevé distinctes.

Je me méfie des classements qui affichent un nombre précis sans préciser leur actualisation. Pour l’automobiliste, la question la plus concrète n’est pas de savoir si le département compte 108 ou 110 points de vente, mais de vérifier quelles stations proches proposent son carburant et un tarif récent.

Comparer les stations-service sans multiplier les détours

Un comparateur de prix donne une première orientation, mais il ne remplace pas un peu de bon sens. Si deux stations affichent des tarifs proches, la plus pratique sur le trajet peut être le meilleur choix, même si elle n’occupe pas la première place du classement.

Je pense notamment aux trajets du dimanche : une station moins chère située loin de son itinéraire peut faire perdre du temps et consommer une partie de l’économie attendue. À l’inverse, si Argenteuil se trouve déjà sur la route, le tarif de diesel annoncé à 2,150 €/L mérite d’être vérifié avant de s’arrêter.

Ce que les chiffres permettent réellement d’affirmer

Les données fournies donnent deux repères chiffrés sur le diesel : 2,336 €/L en moyenne dans le Val-d’Oise et 2,364 €/L au niveau national. La moyenne départementale est donc inférieure de 2,8 centimes par litre, un écart mesurable mais qui ne signifie pas que chaque station du 95 est moins chère que la moyenne française.

Le second indicateur utile est le prix de 2,150 €/L signalé à Argenteuil. Sur 50 litres, il correspond à 107,50 €, contre 116,80 € au tarif moyen départemental communiqué, soit 9,30 € de différence théorique. Je précise « théorique », car le prix peut changer et le volume réellement acheté dépend du plein.

Les bons réflexes pour faire des économies de carburant

Le prix à la pompe n’est qu’un levier parmi d’autres. Un plein mieux planifié, une conduite régulière et la vérification de la pression des pneus peuvent aussi limiter les dépenses, sans transformer chaque déplacement en chasse au centime.

Repérez les stations proches de votre parcours avant de prendre la route. Vérifiez le tarif le jour même, notamment pour le diesel et le SP95-E10. Calculez l’économie réelle en tenant compte des kilomètres supplémentaires. Choisissez le carburant préconisé par le constructeur de votre véhicule.

Mon second exemple est celui d’un conducteur qui attend que le réservoir soit presque vide avant de chercher une pompe. Il finit souvent par s’arrêter à la première station disponible, sans comparer. Je préfère anticiper quand le niveau approche du quart : cela laisse le temps de choisir sans stress et d’éviter un détour improvisé.

Pour ce dimanche 1er novembre, le repère le plus précis communiqué reste le diesel à 2,150 €/L à Argenteuil, face à une moyenne départementale de 2,336 €/L. Je vérifie le tarif en temps réel avant de partir : dans le Val-d’Oise, comparer les carburants et l’essence moins chère reste le moyen le plus sûr de réaliser de vraies économies de carburant.

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