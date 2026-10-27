Gaz : dès le 1er novembre 2026, votre facture de chauffage pourrait augmenter de 120 euros

Votre facture de chauffage au gaz va-t-elle vraiment augmenter de 120 euros dès le 1er novembre 2026 ? La hausse des prix du gaz annoncée ne signifie pas que chaque ménage paiera cette somme en plus dès novembre : l’effet dépend notamment du contrat, de la consommation et de la façon dont le tarif évolue. Pour un foyer chauffé au gaz, le montant de 120 euros correspond plutôt à un surcoût annuel possible dans certains cas, pas à une hausse uniforme de la facture mensuelle.

Je commencerais donc par vérifier une ligne souvent négligée : le type de prix inscrit dans votre contrat. Un tarif indexé peut suivre l’évolution du prix repère, tandis qu’une offre à prix fixe protège généralement le prix du kilowattheure pendant la période prévue au contrat. Cette distinction compte davantage qu’un titre alarmant : elle aide à anticiper le coût de l’énergie et à préserver son budget chauffage sans confondre hausse ponctuelle et dépense annuelle.

Hausse du gaz en novembre 2026 : ce que les chiffres indiquent

Les données communiquées pour le prix repère de vente du gaz font état d’une progression de 6,6 % TTC au 1er novembre. Ce repère sert à suivre l’évolution des coûts pour les consommateurs, mais il ne détermine pas automatiquement le tarif de chaque offre commerciale. La hausse concerne donc surtout les contrats dont les prix évoluent avec ce référentiel.

Les estimations associées à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) évoquent environ 6 millions de ménages ayant une offre indexée et une hausse moyenne d’environ 12 euros sur la facture de novembre. Ce chiffre mensuel ne doit pas être confondu avec l’augmentation annuelle de 120 euros : les deux montants décrivent des situations et des périodes différentes.

Repère Chiffre annoncé Ce qu’il faut comprendre Prix repère du gaz +6,6 % au 1er novembre 2026 Une évolution susceptible de se répercuter sur les offres indexées Facture de novembre Environ +12 € en moyenne Une estimation mensuelle, variable selon le foyer Surcoût annuel possible Jusqu’à environ 120 € Un ordre de grandeur pour certains profils, pas une hausse garantie pour tous Offre à prix fixe Pas d’effet automatique Vérifier la durée et les conditions du contrat

Une augmentation de 120 euros : qui peut être concerné ?

Le montant dépend d’abord de la consommation. Un logement mal isolé, une maison chauffée au gaz ou une famille qui maintient une température élevée peut subir un impact supérieur à celui d’un petit appartement peu occupé. Le prix du chauffage ne se résume donc pas au pourcentage annoncé : le volume de kilowattheures consommés pèse lourd dans le calcul.

Je pense à un cas très courant : deux voisins reçoivent la même annonce tarifaire, mais l’un chauffe une grande maison toute la journée tandis que l’autre vit dans un appartement bien isolé. Leur facture énergétique ne bougera pas de la même façon. C’est précisément pourquoi l’augmentation de 120 euros doit être lue comme une estimation pour certains profils, et non comme une somme prélevée uniformément à tous les foyers.

Les projections fournies pour l’année 2026 évoquent aussi une facture annuelle moyenne en hausse d’environ 11 % par rapport à 2025, soit près de 135 euros TTC supplémentaires. Il s’agit d’une estimation annuelle, qui agrège plusieurs évolutions et ne signifie pas que chaque ménage paiera exactement ce montant. Une hausse du prix repère peut se combiner à une consommation plus forte pendant l’hiver : le thermomètre, lui, ne consulte pas le calendrier des annonces tarifaires.

Pour mieux situer cette évolution parmi les autres changements qui touchent les ménages, je peux aussi consulter les évolutions des tarifs du gaz et des aides. Le contexte des marchés compte également : les tensions internationales peuvent alimenter les variations du coût de l’énergie, comme l’illustre cette analyse sur les approvisionnements énergétiques de la France.

Les vérifications à faire avant novembre

Avant de modifier votre contrat ou de réduire le chauffage, je vous conseille de procéder dans cet ordre. Une comparaison pertinente porte sur le coût annuel complet, et pas seulement sur un prix affiché en gros caractères.

Repérez le type d’offre : tarif indexé, prix fixe ou formule révisable selon des conditions précises.

: tarif indexé, prix fixe ou formule révisable selon des conditions précises. Vérifiez la durée de garantie : un prix fixe peut ne protéger que le prix du kilowattheure, et pas nécessairement l’abonnement ou toutes les composantes de la facture.

: un prix fixe peut ne protéger que le prix du kilowattheure, et pas nécessairement l’abonnement ou toutes les composantes de la facture. Comparez une estimation annuelle fondée sur votre consommation réelle, plutôt qu’une promotion temporaire.

fondée sur votre consommation réelle, plutôt qu’une promotion temporaire. Contrôlez vos relevés : une mensualité inchangée ne garantit pas une facture finale stable si la consommation augmente.

: une mensualité inchangée ne garantit pas une facture finale stable si la consommation augmente. Examinez l’isolation et le réglage du chauffage : une baisse modérée de la température peut limiter les dépenses sans transformer le logement en réfrigérateur.

J’ai souvent constaté qu’une mensualité stable rassure à tort : elle peut simplement repousser l’ajustement jusqu’à la régularisation. À l’inverse, changer d’offre dans la précipitation pour quelques euros de remise peut coûter plus cher si l’abonnement ou les conditions de révision sont défavorables. Le bon réflexe consiste à comparer les détails du contrat avant de décider.

Protéger son budget chauffage sans décision précipitée

Une hausse tarifaire ne laisse pas beaucoup de marge aux ménages, mais quelques gestes permettent de mieux maîtriser la facture énergétique. Régler le chauffage selon l’usage des pièces, fermer les volets la nuit et traiter les courants d’air sont des mesures simples. Elles ne remplacent pas une rénovation, mais elles évitent de payer pour chauffer inutilement.

Dans un logement que j’ai pris comme exemple pour vérifier un calcul, la première surprise ne venait pas du tarif, mais d’une consommation hivernale plus forte que prévu. Cette anecdote résume un point essentiel : le coût dépend à la fois du prix du gaz et des habitudes de chauffage. Il est donc utile de suivre les relevés, surtout quand la hausse des prix du gaz s’ajoute aux besoins saisonniers.

Pour les ménages qui envisagent une solution de long terme, le remplacement d’une chaudière demande une comparaison sérieuse entre investissement, aides disponibles et coût d’usage. Une pompe à chaleur peut réduire la dépendance au gaz dans certaines maisons, mais elle n’est pas adaptée à toutes les configurations ni à tous les budgets. Le choix doit partir du logement, pas d’une promesse générale d’économies.

En pratique, le 1er novembre 2026 pourrait bien alourdir la facture de chauffage de certains clients indexés, mais l’augmentation de 120 euros n’est ni automatique ni immédiate pour tous. Pour estimer votre coût de l’énergie, vérifiez le contrat, la consommation et le prix du chauffage : c’est ce trio qui déterminera réellement vos dépenses énergétiques et votre budget chauffage.

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