Panne d’Orange et manifestations : Bitchat, l’appli de messagerie sans Internet, gagne du terrain en France

La panne Orange peut-elle vraiment couper tout moyen de communiquer pendant des manifestations ? Bitchat, une messagerie hors ligne fondée sur le réseau Bluetooth, promet d’échanger des messages sans Internet ni carte SIM. Son essor en France après une interruption du réseau mobile et à l’approche de mobilisations mérite toutefois une lecture nuancée : cette communication sans Internet peut dépanner à proximité, mais elle ne remplace ni un réseau mobile ni une connexion classique.

Lancée à l’été 2025, l’application a suscité un regain d’intérêt après une panne d’Orange qui aurait duré près de dix heures. Elle a aussi figuré en tête de la catégorie des applications gratuites de réseaux sociaux sur l’App Store français, alors que des messages en ligne encourageaient son installation avant des manifestations. Je vois là deux réalités distinctes : le besoin légitime de rester joignable et une promesse technique qu’il faut comprendre avant de compter dessus.

Panne Orange : pourquoi Bitchat attire l’attention

Quand un opérateur rencontre une panne, les appels, les SMS et l’accès à Internet mobile peuvent être perturbés. Bitchat se distingue parce que son fonctionnement ne repose pas directement sur ces services : des téléphones proches peuvent échanger des messages grâce au Bluetooth, puis les relayer de proche en proche.

Le principe séduit en situation de crise, mais il ne rend pas les communications « impossibles à bloquer ». Si les appareils sont trop éloignés, si peu de personnes utilisent l’application ou si les téléphones sont déchargés, le réseau maillé perd en efficacité. La promesse est donc celle d’une solution complémentaire, pas d’une garantie de connexion partout.

Dans l’épisode d’octobre 2025, la panne mobile d’Orange aurait duré près de dix heures. Ce chiffre aide à comprendre pourquoi une messagerie indépendante des antennes a retenu l’attention, sans pour autant indiquer que tous les services ou tous les clients ont été touchés de la même manière.

Comment fonctionne cette messagerie hors ligne

Bitchat utilise le Bluetooth pour relier des téléphones situés à proximité. Lorsqu’un appareil peut joindre un autre utilisateur, les messages peuvent progresser d’un téléphone à l’autre et former un réseau maillé. C’est cette organisation décentralisée qui permet à l’application de fonctionner sans connexion Internet classique.

Je prends un exemple simple : dans une foule, une personne ne peut pas joindre directement son amie située plus loin. Si d’autres utilisateurs de Bitchat se trouvent entre elles et que leurs appareils peuvent relayer les messages, l’échange peut passer par plusieurs téléphones. Sans relais disponibles, le message ne traverse pas la distance par magie.

Élément Ce qu’il permet Sa principale limite Bluetooth Relier des appareils proches sans réseau mobile La portée dépend de l’environnement et des appareils Réseau maillé Faire circuler des messages de téléphone en téléphone Il faut suffisamment d’utilisateurs à proximité Messagerie hors ligne Échanger sans accès direct à Internet Elle ne remplace pas les appels d’urgence ni les services d’un opérateur

Cette logique appartient à la famille des applications décentralisées : le service ne dépend pas nécessairement d’un serveur central pour chaque échange local. C’est un avantage en cas de coupure, mais aussi une contrainte pratique, car la portée dépend du nombre et de la proximité des participants.

Manifestations en France : un regain d’intérêt à relativiser

Avant des manifestations, pouvoir transmettre une information pratique peut rassurer : retrouver un groupe, signaler un changement de lieu ou prévenir qu’un trajet est bloqué. Mais une application ne crée pas, à elle seule, une infrastructure fiable. Son utilité dépend de la présence d’autres utilisateurs, de la batterie et des réglages de chaque téléphone.

Le deuxième chiffre marquant est un classement : Bitchat a atteint la première place de la catégorie « réseaux sociaux » des applications gratuites sur l’App Store français après la panne rapportée. Un rang de téléchargement montre un pic d’intérêt à un moment donné ; il ne mesure ni le nombre de personnes actives sur le terrain ni la qualité des messages transmis.

Pour illustrer la différence, imaginons Nadia, qui rejoint une manifestation avec deux collègues. Si l’accès mobile est coupé mais que plusieurs personnes proches utilisent Bitchat, ils peuvent tenter de rester en contact par relais. Si le groupe se disperse et qu’aucun utilisateur ne se trouve entre eux, leur échange peut s’interrompre : c’est le revers concret du réseau maillé.

Je retiens aussi un point souvent oublié dans les conseils partagés en ligne : installer l’application au dernier moment ne suffit pas. Il faut vérifier son fonctionnement, comprendre ses paramètres et convenir d’un plan de secours, car la technologie n’a pas le sens de l’improvisation humaine.

Ce que Bitchat peut faire, et ce qu’elle ne garantit pas

La liberté de communication ne se résume pas à télécharger une application. Bitchat peut offrir une voie supplémentaire lorsque les services habituels sont indisponibles, mais elle ne garantit ni une couverture continue ni la confidentialité absolue de chaque situation. Comme pour toute messagerie, il est prudent de vérifier les paramètres et de limiter les informations sensibles partagées.

Avant de compter sur cette solution pendant une panne ou un rassemblement, je conseille de préparer quelques points simples :

Installer l’application et la tester à l’avance , plutôt que de la découvrir dans l’urgence.

, plutôt que de la découvrir dans l’urgence. Garder son téléphone chargé et, si possible, emporter une batterie externe.

et, si possible, emporter une batterie externe. Définir un point de rendez-vous et une méthode de contact de secours avec son groupe.

et une méthode de contact de secours avec son groupe. Ne pas confondre messagerie locale et accès Internet : Bitchat ne rétablit pas les appels classiques, les sites web ou les services d’urgence.

: Bitchat ne rétablit pas les appels classiques, les sites web ou les services d’urgence. Éviter de transmettre des données sensibles sans avoir vérifié les réglages et les conditions d’utilisation.

La leçon est assez nette : en France, Bitchat et son réseau Bluetooth peuvent soutenir une communication sans Internet lors d’une panne Orange ou de manifestations, mais cette messagerie hors ligne reste tributaire des appareils proches, du réseau maillé et d’une préparation réaliste.

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