Jordan Pickford attendu au tribunal après une poursuite policière à 80 km/h au volant de sa Lamborghini de 165 000 £

Jordan Pickford attendu au tribunal après une poursuite policière en Lamborghini

Jordan Pickford a-t-il roulé à près de 80 km/h dans une zone limitée à 30 mph ? Et que s’est-il passé lors de la poursuite policière qui a conduit le gardien de l’Angleterre devant la justice ? Selon les éléments rapportés à l’audience, il aurait dépassé la limite au volant de sa Lamborghini Urus, une voiture de luxe estimée à 165 000 livres, puis franchi une ligne de cédez-le-passage. Deux automobilistes auraient dû freiner brusquement pour éviter une collision.

Pickford a plaidé coupable de conduite sans précaution et doit comparaître devant un tribunal. L’affaire ne porte donc pas seulement sur un excès de vitesse : elle soulève aussi la question du risque créé pour les autres usagers. Dans le football anglais, les performances d’un joueur sont scrutées chaque semaine ; sur la route, la notoriété ne change rien aux règles. Je retiens surtout le contraste entre la puissance d’un véhicule haut de gamme et la marge d’erreur, elle, très faible dans une rue fréquentée.

Élément Donnée rapportée Conducteur Jordan Pickford, gardien d’Everton et de l’équipe d’Angleterre Véhicule Lamborghini Urus, évaluée à environ 165 000 livres Vitesse évoquée Près de 50 mph, soit environ 80 km/h, dans une zone à 30 mph Éléments reprochés Excès de vitesse et conduite sans précaution, avec un cédez-le-passage ignoré Procédure Plaidoyer de culpabilité et comparution attendue au tribunal

Une poursuite policière après un excès de vitesse présumé

Les faits rapportés se seraient déroulés à Knutsford, dans le Cheshire. La Lamborghini aurait atteint environ 50 mph, soit près de 80 km/h, dans une zone limitée à 30 mph, avant de franchir un cédez-le-passage. Selon les éléments présentés aux magistrats, deux véhicules auraient freiné vivement pour éviter l’accident.

Le chiffre mérite d’être traduit dans son contexte : 30 mph correspondent à environ 48 km/h, tandis que 50 mph équivalent à quelque 80 km/h. L’écart dépasse donc 32 km/h. Je trouve que cette comparaison rend le danger plus concret qu’une simple mention d’« excès de vitesse » : à une intersection, quelques secondes peuvent suffire à transformer une manœuvre ordinaire en collision.

Ce que les éléments rapportés établissent

Pickford aurait reconnu la conduite sans précaution. Ce plaidoyer porte sur le comportement au volant ; il ne faut pas le confondre avec une confirmation de chaque détail présenté dans les récits de l’incident. La comparution attendue permettra au tribunal de traiter les suites judiciaires de l’affaire.

La vitesse : environ 50 mph dans une zone à 30 mph, selon les informations rapportées.

environ 50 mph dans une zone à 30 mph, selon les informations rapportées. La manœuvre : un cédez-le-passage aurait été franchi sans laisser passer les véhicules prioritaires.

un cédez-le-passage aurait été franchi sans laisser passer les véhicules prioritaires. Le risque : deux conducteurs auraient dû freiner pour éviter une collision.

deux conducteurs auraient dû freiner pour éviter une collision. La procédure : Pickford a plaidé coupable de conduite sans précaution et reste attendu au tribunal.

Un conducteur pressé peut facilement se raconter que la route est dégagée ou qu’il maîtrise son véhicule. Mais les autres usagers ne connaissent ni son intention ni sa marge de freinage. C’est précisément pourquoi une erreur de jugement pèse davantage qu’une carrosserie coûteuse.

Ce que l’affaire rappelle sur la sécurité routière

La vitesse ne constitue pas un détail isolé : elle réduit le temps disponible pour réagir et augmente la distance nécessaire pour s’arrêter. Une étude internationale souvent citée estime qu’une hausse de 1 % de la vitesse moyenne est associée à une augmentation d’environ 4 % du risque d’accident mortel. Ce chiffre ne permet pas de mesurer le risque exact dans le cas de Pickford, mais il rappelle pourquoi les limites existent.

Les bilans officiels de la Grande-Bretagne ont recensé 1 624 personnes tuées sur les routes en 2023. Cette donnée ne concerne évidemment pas cette affaire en particulier ; elle donne plutôt une idée de l’enjeu collectif. À mes yeux, c’est là que le dossier dépasse le fait divers : les règles de circulation protègent des personnes qui n’ont aucune prise sur les décisions d’un automobiliste arrivant trop vite.

La puissance d’une voiture ne réduit pas les responsabilités

Une Lamborghini Urus peut coûter environ 165 000 livres, mais son prix ne lui confère aucun privilège sur la route. C’est une évidence, certes, mais une évidence qui mérite d’être répétée : plus un véhicule est puissant, plus son conducteur doit anticiper les freinages, les intersections et les réactions des autres.

Je pense à la situation très ordinaire d’un automobiliste qui s’engage à un carrefour en supposant que la voie est libre. Si une voiture arrive trop vite, il ne dispose souvent que d’un instant pour corriger son choix. Dans ce type de scénario, la sécurité routière dépend moins du prestige du véhicule que d’une règle simple : adapter sa vitesse à la route et respecter les priorités.

Les suites judiciaires pour Jordan Pickford

Le gardien a plaidé coupable de conduite sans précaution et doit se présenter devant le tribunal. La décision judiciaire déterminera les suites de cette infraction ; mieux vaut donc ne pas anticiper une sanction qui n’est pas précisée dans les éléments disponibles.

L’affaire rappelle aussi qu’une célébrité sportive reste soumise aux mêmes obligations qu’un autre conducteur. Pour Jordan Pickford, l’enjeu dépasse désormais le terrain : cette poursuite policière, l’excès de vitesse en km/h et l’usage d’une Lamborghini de 165 000 livres replacent la sécurité routière au centre d’un dossier suivi de près dans le football anglais.

Autres articles qui pourraient vous intéresser