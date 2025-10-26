L’inquiétante réalité du RER : les Franciliennes expriment leurs craintes face à un transport perçu comme dangereux et mal fréquenté

RER, Île-de-France Mobilités et Transilien : en 2025, les Franciliennes racontent leur peur quotidienne sur le réseau, et les chiffres évoqués par l’organisme IDFM font écho à une dégradation perçue du service. Cette inquiétude, loin d’être anecdotique, résonne comme un signal d’alarme adressé aux autorités et aux opérateurs SNCF et RATP : les trajets quotidiens deviennent parfois des moments d’anticipation et de vigilance plutôt que de simple déplacement. Dans ce contexte, je suis allé écouter les usagers et les actrices de la société civile, pour comprendre ce qui nourrit ce sentiment et ce qui, concrètement, peut changer en 2025.

Élément observé Aspect mesuré ou perçu Ligne RER C 540 000 passagers par jour; incidence accrue d’agressions et d’insécurité signalée par les usagers Réponses institutionnelles Évaluations et communications d’IDFM, avec appels à la vigilance et à l’amélioration des conditions de trajet Risque perçu par les usagers Œillades, mains baladeuses, regards insistants et insultes décrits comme problématiques

Depuis la diffusion des faits sur les réseaux sociaux et le cas d’une agression sur la ligne C, le sentiment d’insécurité des femmes a été ravivé. Des témoignages comme celui d’Alicia, qui partage son vécu entre Paris et Amsterdam, éclairent le constat: les femmes se sentent plus en sécurité dans certains environnements urbains hors de Paris, alors que les trajets en Île-de-France restent source d’appréhension. Cette dynamique ne concerne pas seulement le RER C, mais questionne la sécurité à l’échelle du réseau Transilien, et plus largement des services gérés par la SNCF et la RATP.

Pour mieux comprendre, voici quelques chiffres et repères qui permettent de situer le débat dans le contexte 2025 :

Témoignages et réalités vécues sur le terrain

Quand j’échange avec des usagères comme Éléonore, serveuse à Saint-Michel, ou Alexandra et Charlotte qui prennent le RER C régulièrement, une chose frappe : la routine du trajet est atypiquement marquée par la vigilance. La peur n’est pas seulement un sentiment; elle se manifeste dans des gestes du quotidien, dans les choix d’itinéraires et dans les échanges sur les réseaux sociaux. Une étude citée par Le Monde en 2020 évoquait déjà que ce n’est pas tant le C qui venait en tête comme premier vecteur d’insécurité, mais plutôt d’autres lignes; toutefois, les chiffres et les récits 2025 montrent une mobilisation forte autour du RER C, avec une dimension féminisée du risque qui rappelle SOS Homophobie et Nous Toutes dans leurs campagnes de prévention et de soutien.

Les témoignages se croisent autour de quelques situations récurrentes :

Incivilités et harcèlement à répétition pendant les heures de pointe;

Incidents isolated qui alimentent la peur lors des trajets entre Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine;

Réponses des stations et des agents, parfois perçues comme insuffisantes;

Réalités contrastées entre des trajets jugés « suffisants » sur certaines portions et « dangereux » sur d'autres.

Réponses institutionnelles et pistes d’amélioration

Face à ce climat, les associations et les acteurs publics réclament des mesures concrètes et visibles. Cela passe par une collaboration renforcée entre SNCF, RATP, et Île-de-France Mobilités (ancien STIF), afin d’améliorer l’éclairage des gares, la sécurité humaine (agents présents, procédures d’alerte rapides) et la communication autour des incidents. Des initiatives de prévention et de soutien, portées par FNAUT et SOS Homophobie, jouent aussi un rôle important en sensibilisant les usagers et en accompagnant les victimes. La pression médiatique et citoyenne, relayée par des titres comme Le Parisien et des plateformes de libération d’information, aide à maintenir le sujet au centre des préoccupations publiques.

Si vous cherchez des angles d’action personnels, voici quelques suggestions concrètes :

Ajuster les trajets en fonction des heures et des gares où les incidents sont signalés.

en fonction des heures et des gares où les incidents sont signalés. Utiliser les canaux d’alerte fournis par les opérateurs et les autorités locales en cas de situation préoccupante.

fournis par les opérateurs et les autorités locales en cas de situation préoccupante. Échanger avec les associations (Nous Toutes, SOS Homophobie) pour obtenir conseils et soutien.

(Nous Toutes, SOS Homophobie) pour obtenir conseils et soutien. Participer aux campagnes d’information et aux réunions publiques coordonnés par IDFM et les fédérations d’usagers.

Un accent particulier est mis sur l’attention portée aux femmes et à leur sécurité dans les espaces publics du réseau francilien. Les associations et les médias jouent un rôle clé pour maintenir le sujet sous les projecteurs et pousser les décideurs à agir rapidement. Pour suivre les évolutions, les usagers peuvent se référer à Libération et Le Parisien qui documentent régulièrement les améliorations ou les défaillances sur le réseau

Actions concrètes et témoignages locaux

Voici une déclinaison pratique des idées évoquées par les usagers, agrémentée d’exemples concrets :

Éclairage et équipements : prioriser l’éclairage des quais et des couloirs, installer des caméras de surveillance intelligentes et des panneaux d’urgence facilement accessibles. Présence d’agents : déployer des agents formés en station et dans les rames pendant les heures sensibles. Formations et sensibilisation : proposer des formations anti-harcèlement pour le personnel et les voyageurs, afin de limiter les comportements problématiques. Transparence et communication : diffuser régulièrement des bilans sur les incidents et les mesures prises, via IDFM et les réseaux locaux.

Voix collectives et alliances citoyennes

Dans ce combat pour la sécurité et le respect, les associations jouent un rôle essentiel. SOS Homophobie et Nous Toutes travaillent à la prévention et au soutien des victimes, tandis que la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) relaie les attentes des usagers et propose des solutions. La presse, notamment Libération et Le Parisien, couvre les avancées et les obstacles, aidant à maintenir la pression sur les opérateurs et les autorités locales. De notre côté, j’observe que les initiatives proactives et les échanges entre usagers et transporteurs peuvent devenir des véritables accélérateurs de changement, si elles sont accompagnées d’un cadre clair et mesurable.

Vers une sécurité plus tangible sur le RER et le Transilien

La question clé demeure : comment transformer la peur en une réalité plus sûre et plus rassurante pour toutes et tous ? Les réponses passent par une coordination renforcée entre les acteurs publics et privés, l’implication des associations et la transparence des données. Le rôle des médias est aussi déterminant : en relayant les faits avec précision, sans sensationnalisme, ils contribuent à éclairer le public et à soutenir les initiatives de prévention. En 2025, il faut voir ces efforts comme un tout indissociable, où l’action locale s’aligne sur une vision régionale et nationale de sécurité et de qualité de service sur Transilien, RER et métro, avec les exigences de SNCF et RATP respectées.

En résumé, les efforts conjoints des acteurs publics et privés, soutenus par les associations et relayés par les médias, pourraient transformer le RER et le Transilien en espaces non seulement efficaces, mais aussi respectueux et sûrs pour chaque usager. Le chemin est long, mais les engagements commencent à porter leurs fruits lorsque chaque maillon de la chaîne comprend son rôle et agit avec discernement et responsabilité.

Pour conclure sur ce fil, rappelons que la sécurité des passagers dépend d’un travail collectif et continu, où les initiatives citoyennes et les mesures techniques avancent de concert, et où les voix des usagers restent au cœur du débat SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Stif, Transilien, Libération, Le Parisien, SOS Homophobie, Nous Toutes et FNAUT.

Questions fréquentes

Quelles mesures concrètes sont déjà mises en place pour améliorer la sécurité sur le RER C ? Des améliorations ciblées doivent être visibles rapidement: éclairage, présence de personnel, et canaux d’alerte améliorés, avec un reporting clair des incidents. Comment les usagers peuvent-ils contribuer à améliorer le climat dans les trains et les gares ? En signalant les comportements problématiques, en participant à des campagnes de prévention et en consultant les ressources locales des associations. Qui est responsable de l’amélioration de la sécurité sur Transilien et le RER ? Une responsabilité partagée entre SNCF, RATP et Île-de-France Mobilités, appuyée par les associations et les structures de contrôle.

Dernière ligne : la sécurité du RER et des réseaux franciliens dépend d’un effort coordonné entre SNCF, RATP et Île-de-France Mobilités, avec l’appui des associations et des médias pour une action durable et efficace.

