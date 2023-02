La transition énergétique actuelle favorise de plus en plus les véhicules à propulsion électrique. Les entreprises sont amenées par la loi LOM à avoir une partie de leur flotte composée de voitures électriques. De plus, elles doivent fournir à leurs salariés des places de parking équipées de bornes de recharge électriques. Mais alors, comment gérer un parc de bornes de recharge ? Comment superviser l’infrastructure et calculer les frais de recharge des salariés ? C’est là qu’une solution comme le logiciel de l’opérateur de borne de recharge Load Stations peut faciliter votre quotidien. Apprenez-en plus sur les solutions proposées par cette société française dans la suite de cet article.

Les services proposés par l’entreprise Load Stations

Le logiciel de l’opérateur de bornes de recharge Load Stations peut vous rendre de nombreux services concernant la gestion de votre parc de bornes électriques et de votre comptabilité.

Gestion de votre parc de bornes de recharge

Avec le logiciel de Load Stations, vous aurez accès à des statistiques approfondies pour analyser la consommation des véhicules en détail. Vous pourrez obtenir de nombreuses données intéressantes à propos des sessions de charge sur le logiciel.

Une application mobile est aussi disponible afin que vous puissiez gérer votre parc de bornes électriques en déplacement.

Supervision de l’infrastructure et priorisation de la charge

Via le logiciel de Load Stations, vous pourrez monitorer l’état de vos bornes de recharge facilement sur le dashboard. Vous saurez en temps réel quelles bornes sont connectées ou déconnectées, ce qui vous permettra de repérer rapidement une borne de recharge hors service.

Le logiciel permet aussi de prioriser la charge de certains véhicules. Si vous avez des salariés qui doivent faire de la route tel jour, vous pourrez donc prioriser la recharge de leur véhicule par rapport à celle des autres voitures aux trajets moins prioritaires.

Calcul des notes de frais pour les voitures de fonction électriques

Le calcul des frais liés à la recharge des voitures de fonction électriques peut être compliqué à gérer. Le logiciel de Load Stations vous permet de calculer facilement les notes de frais pour le remboursement des coûts de recharge des voitures électriques de vos salariés. Ceci inclut le remboursement des frais de recharge au domicile du salarié.

Faites-vous accompagner par un opérateur de borne de recharge

Avec un logiciel comme Load Stations, la supervision des bornes de recharge est complètement facilitée. La facturation de la recharge de vos voitures électriques est simplifiée en passant par un opérateur de bornes de recharge comme Load Stations.

Si vous voulez installer des bornes de recharge, l’entreprise peut s’occuper de l’installation de vos bornes électriques.

Load Stations peut aussi vous conseiller sur la réglementation et les aides pour financer votre parc de bornes de recharge.

En effet, certaines aides de l’État existent, comme la prime Advenir. Un opérateur de bornes de recharge peut aussi vous conseiller à propos de l’IRVE et de la loi LOM.

Vous en savez maintenant plus à propos de Load Stations, l’opérateur de bornes de recharge qui vous propose un logiciel de gestion qui facilite la supervision de votre parc de bornes électriques.