Bauxite de Minim-Martap : AFG Bank veut inspecter le site avant d’envisager le déblocage de 36,5 milliards de FCFA

Le financement minier de Minim-Martap est-il réellement sur le point de repartir, ou l’Inspection du site ne constitue-t-elle qu’une étape préalable ? Au Cameroun, AFG Bank prévoit d’examiner le projet de bauxite avant de décider si elle débloquera les 36,5 milliards de FCFA encore concernés. Cette visite, annoncée pour novembre 2026, intervient alors que le calendrier de l’exploitation minière reste fragilisé par les retards de financement et de logistique.

Je retiens un point essentiel : une inspection ne vaut pas accord de décaissement. La banque veut d’abord évaluer l’état d’avancement des travaux et les conditions de réalisation du projet minier porté par Canyon Resources, via sa filiale Camalco. Tant que cette évaluation n’a pas eu lieu, le déblocage des fonds demeure une possibilité, et non une décision acquise.

Élément Situation annoncée Enjeu Projet Gisement de bauxite de Minim-Martap, dans l’Adamaoua Préparer l’exploitation et l’exportation du minerai Banque AFG Bank Cameroun Évaluer le projet avant une éventuelle reprise des versements Montant concerné 36,5 milliards de FCFA Financer la poursuite des travaux, sous réserve de l’examen Prochaine étape Inspection du site annoncée pour novembre 2026 Éclairer la décision sur le financement Facilité bancaire globale 82 milliards de FCFA Cadre de crédit dont les décaissements ont été suspendus

Minim-Martap : pourquoi AFG Bank veut inspecter le site

La visite annoncée doit permettre à AFG Bank de constater concrètement l’état du chantier avant de statuer sur les fonds. Pour un prêteur, la différence entre un calendrier prévisionnel et des travaux visibles sur le terrain n’est pas un détail : elle conditionne l’évaluation des risques et la confiance dans la suite du projet.

Je lis donc cette inspection comme une étape de contrôle, pas comme une promesse de reprise automatique. Si les constats sont jugés satisfaisants, ils pourraient soutenir une nouvelle décision de financement ; dans le cas contraire, les versements resteraient bloqués ou soumis à des exigences supplémentaires.

Les chiffres disponibles donnent la mesure de l’enjeu. La facilité de crédit annoncée s’élève à 82 milliards de FCFA, tandis que 36,5 milliards de FCFA sont au centre de la perspective de déblocage évoquée. Ces montants ne signifient pas que la totalité du crédit est immédiatement disponible : la banque a suspendu les nouveaux décaissements et doit encore réexaminer le dossier.

Une décision qui dépendra de plusieurs constats

Sur place, l’établissement pourra notamment vérifier l’avancement des opérations et la cohérence entre les travaux réalisés et les besoins financiers annoncés. L’inspection ne règle toutefois pas, à elle seule, les difficultés de transport et d’exportation qui pèsent aussi sur le calendrier de Minim-Martap.

Pour illustrer l’effet concret de cette incertitude, imaginons une entreprise locale qui attend des commandes liées au chantier. Si les travaux ralentissent, elle peut différer des recrutements ou des achats d’équipement ; si le financement reprend, elle aura besoin de signaux clairs avant d’engager des dépenses. Ce cas est hypothétique, mais il montre pourquoi la décision bancaire dépasse les seuls comptes de la société minière.

État d’avancement : les travaux observés doivent correspondre aux étapes prévues.

les travaux observés doivent correspondre aux étapes prévues. Utilisation des fonds : la banque peut réexaminer les besoins et leur calendrier.

la banque peut réexaminer les besoins et leur calendrier. Logistique : l’acheminement du minerai et les solutions d’exportation restent déterminants.

l’acheminement du minerai et les solutions d’exportation restent déterminants. Calendrier : une éventuelle reprise des versements ne garantit pas, à elle seule, une date de production ferme.

Autrement dit, la visite peut réduire une partie de l’incertitude, mais elle ne transforme pas un financement suspendu en argent disponible du jour au lendemain. Le véritable indicateur sera la décision prise après l’inspection.

Les 36,5 milliards de FCFA et les conséquences pour le projet minier

Le montant de 36,5 milliards de FCFA est central parce qu’il représente une marge de financement susceptible de soutenir la suite du projet, sous réserve de l’accord de la banque. À l’échelle d’une exploitation minière, un retard de décaissement peut repousser des travaux, compliquer la mobilisation des prestataires et retarder les étapes qui précèdent les premières exportations.

Le projet avait été associé à un objectif de premières exportations en 2026. Mais la suspension des nouveaux tirages et les contraintes logistiques ont rendu ce calendrier incertain ; les informations disponibles ne permettent pas de présenter cette échéance comme une date ferme. Dans ce dossier, une date annoncée n’est pas encore une date garantie.

Le contexte financier se résume à deux chiffres distincts : 82 milliards de FCFA pour la facilité bancaire globale et 36,5 milliards de FCFA pour le déblocage actuellement évoqué. Les confondre donnerait une image trompeuse de la situation ; le premier désigne le cadre du crédit, tandis que le second correspond au montant sur lequel porte l’attente de financement.

Financement minier : le calendrier reste sous pression

Le financement n’est qu’un des maillons de la chaîne. Pour exporter la bauxite, Canyon Resources et Camalco doivent aussi disposer d’une organisation opérationnelle et logistique adaptée, notamment pour acheminer le minerai vers les points d’expédition.

Je vois dans cette situation un risque classique des grands projets d’infrastructure : les retards se renforcent parfois les uns les autres. Un financement suspendu peut freiner les travaux, tandis que l’absence de solution logistique suffisamment arrêtée peut rendre la reprise des dépenses plus difficile à justifier.

Pour les acteurs locaux, l’enjeu est donc moins de commenter le montant que de suivre les décisions concrètes qui viendront après l’inspection. Elles préciseront si le chantier peut avancer, à quel rythme et avec quelles conditions de financement.

Ce que l’inspection peut changer pour Minim-Martap

L’inspection prévue en novembre 2026 constitue un rendez-vous important, mais son résultat ne peut être anticipé. AFG Bank devra apprécier les éléments observés avant d’envisager une reprise des décaissements ; les informations annoncées ne précisent pas encore les conditions exactes d’un éventuel accord.

Je suivrais trois signaux après la visite : une décision explicite de la banque, un calendrier révisé des travaux et des précisions sur l’acheminement du minerai. Sans ces éléments, le projet minier restera suspendu entre une ambition industrielle majeure et des obstacles très concrets.

Pour l’heure, la Bauxite de Minim-Martap, le financement minier et le déblocage des fonds demeurent liés à une inspection du site qui doit éclairer AFG Bank, sans encore garantir les 36,5 milliards de FCFA ni le calendrier d’exploitation au Cameroun.

Autres articles qui pourraient vous intéresser