EU Inc. : pourquoi le projet européen de créer des champions se heurte à tant de blocages ?

Comment une jeune entreprise peut-elle grandir à l’échelle européenne sans se perdre dans vingt-sept cadres juridiques ? Et l’EU Inc. peut-elle vraiment faire émerger des champions européens, ou restera-t-elle une promesse freinée par les capitales ? Le projet de « 28e régime » présenté par la Commission européenne en mars 2026 veut offrir aux entreprises un cadre commun, en complément des règles nationales. L’ambition est claire : faciliter la création et le développement transfrontaliers, réduire les barrières administratives et renforcer le marché unique. Mais simplifier la vie des sociétés touche aussi au droit du travail, à la fiscalité et à la protection des consommateurs, domaines où les États tiennent fermement à leurs prérogatives.

À mes yeux, le blocage ne vient donc pas d’un manque de bonnes intentions, mais d’un désaccord sur le prix de l’intégration européenne. Une société pourrait-elle choisir un cadre commun sans contourner les garanties nationales ? Voilà la question politique derrière le débat juridique. Sans réponses précises, l’EU Inc. risque de promettre une voie rapide tout en laissant les entreprises face aux mêmes carrefours réglementaires.

EU Inc. : ce que le statut européen veut changer

Le projet vise un régime facultatif pour les entreprises qui souhaitent exercer dans plusieurs pays de l’Union. L’idée est de réduire les démarches et les coûts liés à la fragmentation des marchés, sans obliger chaque société à abandonner le droit national qui lui est applicable.

Pour une jeune pousse, le problème est très concret : ouvrir une filiale, comprendre les formalités locales, adapter ses contrats et gérer plusieurs obligations peut ralentir l’expansion. Je prends l’exemple fictif de Lina, fondatrice d’une entreprise de logiciels. Son produit fonctionne dans plusieurs pays, mais chaque nouvelle implantation lui impose de mobiliser du temps et des conseils juridiques avant même de recruter. Un cadre commun utile devrait alléger ces étapes sans créer une zone grise sur les responsabilités.

Enjeu Promesse du projet Point de friction Création et démarches Rendre les formalités plus cohérentes d’un pays à l’autre La mise en œuvre dépendra des procédures retenues par les États Développement transfrontalier Faciliter l’accès au marché unique Les règles nationales continueront de s’appliquer dans plusieurs domaines Financement Rendre les entreprises plus lisibles pour les investisseurs Un statut commun ne garantit ni capitaux ni croissance Droits sociaux et fiscaux Clarifier le cadre applicable aux sociétés Les gouvernements veulent préserver leurs choix et leurs protections

Pourquoi les États membres freinent l’intégration européenne

L’Union compte 27 États membres : un cadre commun doit donc trouver sa place dans des systèmes juridiques différents. Le chiffre ne dit pas tout, mais il rappelle l’ampleur du compromis nécessaire. Ce qui paraît être une simple simplification à Bruxelles peut toucher, dans une capitale, à l’équilibre entre droit des sociétés, règles sociales et contrôle public.

La crainte du dumping est l’un des points sensibles. Des syndicats et des juristes redoutent qu’une entreprise choisisse le régime le plus favorable pour échapper à des protections nationales. Je considère cette inquiétude comme légitime : un statut européen ne gagnera pas la confiance s’il est perçu comme un moyen de mettre les règles sociales en concurrence.

Je pense aussi à une autre situation, elle aussi illustrative : une entreprise industrielle qui veut recruter dans deux pays voisins. Un guichet unique peut accélérer ses démarches, mais il ne règle pas à lui seul les questions de salaires, de représentation des salariés ou d’impôts. La simplification administrative ne doit pas devenir une simplification des garanties.

La réglementation européenne est déjà faite de compromis entre harmonisation et autonomie nationale. Le nouvel outil devra préciser où s’arrête le statut commun et où commencent les lois locales. Sans cette frontière, les entreprises risquent de devoir demander conseil sur le cadre qui devait justement leur simplifier la tâche.

Le marché unique ne suffit pas à créer des champions européens

La taille du marché est un argument puissant. L’Union rassemble environ 450 millions d’habitants, ce qui représente une base importante pour les entreprises capables de vendre au-delà de leur pays d’origine. Pourtant, un grand marché sur le papier ne devient pas automatiquement un espace économique fluide : les pratiques administratives, les langues, les règles sectorielles et l’accès au financement continuent de peser.

Le financement des entreprises est ici décisif. Un statut commun peut rendre les sociétés plus faciles à comprendre pour les investisseurs, mais il ne crée pas à lui seul des fonds, des clients ni des talents. Pour soutenir la souveraineté économique, il faut aussi des capitaux capables d’accompagner les entreprises lorsqu’elles passent du stade de la jeune pousse à celui de l’acteur international.

Cette distinction compte dans la concurrence internationale. Les États-Unis et la Chine disposent de vastes marchés intérieurs et d’écosystèmes de financement puissants. L’Europe peut réduire ses handicaps, mais elle ne peut pas demander à une forme juridique de compenser toutes les différences d’investissement et de stratégie industrielle.

Le débat sur les champions européens rejoint celui des investissements technologiques et de la capacité à faire grandir les entreprises sur le continent. À ce titre, les propositions portant sur le soutien aux champions européens et à la technologie éclairent une question plus large : qui financera les sociétés une fois les obstacles juridiques réduits ?

Les conditions pour débloquer le projet EU Inc.

Pour convaincre, le texte devra protéger les droits des salariés, définir clairement les responsabilités et éviter que les entreprises aient à jongler entre plusieurs interprétations du régime. Les États membres devront également accepter que la simplification ait un effet réel, plutôt que de conserver des formalités nationales équivalentes sous une autre forme.

Je retiens trois conditions concrètes pour que l’EU Inc. dépasse le stade de l’annonce :

Un périmètre net : préciser les domaines couverts par le statut commun et ceux qui restent soumis aux règles nationales.

: préciser les domaines couverts par le statut commun et ceux qui restent soumis aux règles nationales. Des garanties sociales explicites : empêcher que le choix du régime serve à affaiblir les droits des travailleurs.

: empêcher que le choix du régime serve à affaiblir les droits des travailleurs. Des procédures réellement simples : limiter les démarches répétées et rendre les règles compréhensibles pour les petites entreprises.

Le projet aura aussi besoin d’une mise en œuvre cohérente. Les discussions sur les atouts économiques de l’Europe et sur la manière de les mobiliser, comme celles évoquées autour des ressources dont disposent les Européens, rappellent qu’un cadre juridique n’est qu’un levier parmi d’autres.

Au fond, l’EU Inc. ne sera convaincante que si elle rapproche les règles sans affaiblir les protections et si elle s’accompagne d’un meilleur accès au financement. C’est à cette condition que le marché unique pourra réduire la fragmentation des marchés, soutenir la souveraineté économique et aider les champions européens à affronter la concurrence internationale grâce à une réglementation européenne plus lisible.

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