OM : le retour possible de Leonardo Balerdi pourrait coûter 13 millions d’euros à Marseille

Le retour de Balerdi à l’OM ferait-il perdre 13 millions d’euros à Marseille ? C’est la question qui se pose autour de Leonardo Balerdi, prêté à l’AS Roma avec une option d’achat liée à des critères sportifs. Si le défenseur central ne remplit pas ces conditions, l’Olympique de Marseille pourrait le retrouver dans son effectif et renoncer à cette indemnité de transfert. Pour le club, l’enjeu dépasse donc le mercato : il concerne aussi la construction de la défense et les recettes attendues.

Le montant de 13 millions d’euros ne serait pas une somme que l’OM devrait payer en cas de retour. Il correspond au prix prévu pour un transfert définitif à Rome, dont la concrétisation dépendrait notamment du temps de jeu du joueur et d’une qualification européenne. D’après les éléments communiqués sur l’opération, le prêt rapporterait par ailleurs un million d’euros à Marseille. Je vois là un dossier à double lecture : un retour préserverait une solution sportive, mais priverait le club d’une rentrée financière importante.

Retour de Balerdi à l’OM : ce que prévoit le prêt à la Roma

Le prêt de Leonardo Balerdi à l’AS Roma est assorti d’une option d’achat évaluée à 13 millions d’euros. Cette clause serait soumise à des conditions sportives, dont un seuil de participation aux rencontres et une qualification en Ligue Europa. Tant que ces critères ne sont pas remplis, le transfert définitif n’est pas acquis.

Élément Montant ou condition Conséquence pour l’OM Prêt à la Roma Environ 1 million d’euros Une recette immédiate pour Marseille Option d’achat 13 millions d’euros Un revenu possible si les conditions sont satisfaites Critères sportifs Temps de jeu et qualification européenne Le transfert peut ne pas se concrétiser Retour à Marseille En l’absence de transfert définitif Le club récupère son défenseur, mais pas les 13 millions

La distinction est essentielle : évoquer un « coût » de 13 millions d’euros pour l’OM serait imprécis. En cas de retour, Marseille ne verserait pas cette somme à la Roma ; le club pourrait plutôt manquer une recette attendue, tout en récupérant un joueur sous contrat. Pour suivre les autres dossiers autour du club, le marché des prétendants de Leonardo Balerdi donne aussi une idée de l’intérêt suscité par le défenseur.

Les 13 millions d’euros ne sont pas garantis

Une option d’achat conditionnelle n’équivaut pas à une vente déjà conclue. Le temps de jeu compte, tout comme les résultats collectifs : si la Roma ne se qualifie pas pour la compétition européenne visée ou si Balerdi joue trop peu, Marseille pourrait ne pas toucher le montant prévu.

Les chiffres à retenir sont donc ceux du montage annoncé : un prêt évalué à un million d’euros et une option fixée à 13 millions, activable sous réserve de critères sportifs. Ce sont des montants liés à l’accord, pas une garantie de paiement. Dans un mercato où les clubs planifient leurs recrutements à partir de recettes parfois incertaines, cette différence pèse lourd.

Pourquoi un retour de Balerdi changerait les plans de Marseille

Sur le terrain, le retour du défenseur central offrirait une option supplémentaire à l’OM. Mais il obligerait aussi le club à revoir la hiérarchie en défense, les minutes disponibles et, potentiellement, ses priorités de recrutement. Une place dans l’effectif n’est pas un détail : elle se décide en fonction des besoins, des performances et du budget.

J’ai souvent constaté que les supporters retiennent d’abord le montant annoncé, puis découvrent les conditions en petits caractères. C’est précisément ce qui peut brouiller la lecture de ce dossier : 13 millions d’euros font une somme parlante, mais le scénario dépend d’abord des performances de Balerdi et de la saison romaine. Pour replacer cette opération dans le parcours du joueur, l’annonce de sa signature à l’OM rappelle qu’il s’agit d’un joueur déjà intégré à l’histoire récente du club.

Un enjeu sportif autant que financier

Si Balerdi revient, Marseille devra décider s’il compte sur lui ou s’il cherche une autre solution. Un joueur qui connaît déjà le club peut faciliter l’adaptation, mais son retour ne résout pas automatiquement les besoins de l’équipe. À l’inverse, une vente à 13 millions donnerait davantage de marge pour renforcer d’autres postes.

Je me souviens d’un débat de mercato où l’on présentait une option d’achat comme une rentrée d’argent certaine. La suite avait montré l’inverse : sans apparitions suffisantes, le transfert n’avait pas abouti. Cette anecdote résume le point central ici : l’accord financier ne vaut que si les conditions prévues sont atteintes.

Le cas Balerdi s’inscrit dans une période où les clubs arbitrent entre ventes, prêts et retours de joueurs. Les discussions autour d’autres attaquants, comme le possible départ de Mason Greenwood, montrent que chaque mouvement peut modifier l’équilibre de l’effectif marseillais. Mais les dossiers ne sont pas comparables : celui du défenseur dépend d’une clause et de critères sportifs précis.

Ce que l’OM doit surveiller pendant le mercato

Pour mesurer les chances d’un transfert définitif, trois éléments méritent une attention particulière. Ils permettent de distinguer les faits contractuels des hypothèses qui circulent autour du retour de Balerdi.

Le temps de jeu : les apparitions du défenseur à Rome déterminent si le critère sportif prévu dans l’accord est atteint.

: les apparitions du défenseur à Rome déterminent si le critère sportif prévu dans l’accord est atteint. La qualification européenne : le classement de la Roma peut peser directement sur l’activation de la clause.

: le classement de la Roma peut peser directement sur l’activation de la clause. Les choix de Marseille : l’OM devra anticiper le scénario d’un retour comme celui d’une vente, sans bâtir son recrutement sur une recette incertaine.

Mon second constat, plus tranché, est que les clubs ont tort de traiter une option conditionnelle comme de l’argent déjà disponible. Tant que les critères ne sont pas validés, les 13 millions restent une possibilité comptable, pas une certitude. Pour l’Olympique de Marseille, la prudence consiste donc à préparer les deux issues.

Le dossier reste ainsi suspendu aux performances et aux résultats, plutôt qu’à une simple décision administrative. Si la Roma remplit les conditions, le transfert pourrait rapporter 13 millions d’euros à Marseille ; dans le cas contraire, le retour de Balerdi replacerait un défenseur central au cœur des plans de l’OM et du football français.

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