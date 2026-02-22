Vente d’Exaion : l’État privilégie un partenariat stratégique et accueille Xavier Niel au capital – Analyse économique française

Depuis février 2026, une question taraude les observateurs de l’économie française : comment l’État a-t-il pu accepter qu’un champion technologique d’EDF bascule aux mains d’un géant américain ? La vente d’Exaion, cette pépite de calcul haute performance et de cloud souverain, à Mara pour 168 millions d’euros représente bien plus qu’une simple transaction. Elle incarne une nouvelle doctrine française du contrôle stratégique des actifs numériques, où les conditions deviennent aussi importantes que le prix. En autorisant cette cession de 64% du capital, Bercy a su négocier des gages spectaculaires : l’entrée de Xavier Niel via sa structure NJJ et un conseil d’administration majoritairement composé d’investisseurs français. Cette opération exemplifie comment l’État contemporain pense les enjeux de souveraineté numérique et d’infrastructures technologiques dans un contexte où la donnée et les capacités de traitement computationnel façonnent les équilibres géopolitiques. Mais cette stratégie de partenariat stratégique avec Mara soulève une interrogation majeure : pourquoi abandonner ce levier plutôt que de l’accompagner en interne ?

Élément Valeur / Détail Pourcentage de capital cédé 64% Montant de l’opération 168 millions d’euros Acquéreur principal Mara (groupe américain) Investisseur français entrant Xavier Niel (via NJJ) Composition du CA Majorité française Date d’autorisation Février 2026

Une filiale stratégique au cœur des enjeux numériques mondiaux

Exaion n’est pas une start-up ordinaire. Cette filiale d’EDF s’est progressivement imposée comme un acteur incontournable du secteur des infrastructures informatiques hautement performantes. Son expertise en matière de refroidissement innovant et de gestion énergétique lui confère un avantage compétitif majeur face à des concurrents mondiaux bien établis. Dans un écosystème où les entreprises de technologie américaines et chinoises dominent, posséder une telle capacité revêt une dimension géopolitique non négligeable.

La question de la souveraineté technologique française obsède depuis longtemps les décideurs publics. Comment garantir que les données sensibles des citoyens et des entreprises n’échappent pas à un contrôle étranger ? Exaion incarne cette tension entre l’ambition d’un champion national autonome et la réalité des besoins de capitalisation. J’ai constaté au cours de mes investigations que cette filiale pourrait rivaliser avec ses homologues nord-américains, à condition de disposer des ressources suffisantes pour financer son expansion.

L’entrée de Xavier Niel : une parade habile du ministère

Quand Bercy a annoncé l’arrivée de Xavier Niel au capital de Mara France, les observateurs avertis ont compris que cette décision n’était jamais du hasard. Le fondateur de Free n’a pas bâti son empire sur la complaisance : il représente l’entrepreneuriat français dans sa forme la plus combative. Son implication aux côtés de Mara signifie que Mara devra négocier chaque grande décision avec un partenaire français de premier plan, quelqu’un qui comprend les codes de l’État et dispose d’une influence politique incontestable.

Cette manœuvre révèle la pensée stratégique du gouvernement. Plutôt que de bloquer la transaction ou de prolonger une bataille judiciaire coûteuse, l’exécutif a préféré la négociation conduite au profit français. Xavier Niel acquiert donc un siège au cœur d’une infrastructure numérique critique, ce qui lui confère un droit de regard sur les orientations technologiques et commerciales du groupe nouvellement reconfiguré. C’est une forme intelligente de soft power économique : contrôler sans acquérir l’intégralité, influencer sans paralyser.

Les conditions imposées par Bercy

Le ministère de l’Économie n’a pas laissé Mara s’approprier sereinement cette acquisition. Les conditions dites «juridiquement contraignantes» constituent une série de garde-fous réglementaires qui transforment cette vente en partenariat à long terme plutôt qu’en une simple absorption capitalistique.

Composition du conseil d’administration dominée par des représentants français, garantissant une voix prépondérante dans la gouvernance de l’entreprise

Participation directe de Xavier Niel via sa structure NJJ, assurant un regard entrepreneurial français sur les opérations quotidiennes

Clauses de préservation des capacités de calcul souveraines et des infrastructures critiques sur le territoire français

Garanties concernant la localisation des données sensibles et la conformité aux régulations européennes sur la protection des données

Droit de consultation exercé par l’État français sur les décisions stratégiques affectant les actifs critiques

Ces mécanismes transforment fondamentalement la nature de l’opération. Ce n’est plus une acquisition classique où l’acquéreur dispose d’une liberté d’action quasi totale, mais plutôt une association encadrée où les intérêts français conservent une influence structurelle. J’y vois l’expression d’une doctrine gouvernementale émergente : reconnaître que les champions technologiques ont besoin de capitaux externes tout en veillant à ce qu’aucune décision stratégique ne puisse les détourner de leurs missions souveraines.

Pourquoi l’État a-t-il renoncé à accompagner Exaion seul ?

Cette question mérite qu’on s’y attarde. Avec ses moyens budgétaires et son capacité à mobiliser des partenaires publics, l’État disposait théoriquement des outils pour financer la croissance d’Exaion en conservant le contrôle majoritaire. Pourquoi a-t-il préféré negocier avec Mara ? Les réponses sont complexes et révèlent les réalités budgétaires contemporaines.

D’abord, l’environnement économique n’offre guère de marge de manœuvre aux finances publiques. Les obligations fiscales et les besoins de transition énergétique canalisent l’essentiel des ressources disponibles. Exaion aurait nécessité des investissements massifs et rapides pour rester compétitive face aux géants mondiaux du secteur. Ces besoins de capitalisation contrastent avec les contraintes budgétaires que connaît la France depuis plusieurs années.

Ensuite, Mara représente un partenaire stratégique solide avec une expertise reconnaissable dans l’exploitation minière de cryptomonnaies et les infrastructures informatiques. Même si cette association soulève des questions – notamment sur l’empreinte énergétique de certaines activités du groupe américain – elle offre à Exaion un accès à des marchés mondiaux et à des technologies de pointe. Le partenariat avec Mara garantit donc une compétitivité accélérée plutôt qu’une croissance progressive mais potentiellement limitée.

Les implications pour l’écosystème technologique français

Cette transaction n’existe pas isolément. Elle s’inscrit dans un contexte plus large où la France cherche à consolider sa présence dans les technologies critiques. Observer comment l’État a structuré cette opération offre des indices précieux sur les orientations futures des politiques industrielles numériques.

D’abord, le modèle du partenariat stratégique avec participation française semble devenir la norme. Au lieu de possessions majoritaires stériles, l’État privilégie des positions de pouvoir structurel partagées avec des acteurs privés dynamiques. Cette approche reconnaît une réalité : les champions technologiques modernes ont besoin d’une gouvernance entrepreneuriale agile, incompatible avec les processus décisionnels publics traditionnels. Les partenariats stratégiques constituent donc une alternative crédible aux modèles classiques de détention publique.

Ensuite, cette décision signale que la France accepte une interdépendance croissante avec les acteurs technologiques mondiaux. Il ne s’agit plus de bâtir des champions autarciques, mais de maîtriser les équilibres de pouvoir dans une architecture globalisée. Cette pragmatisme contraste avec les postures plus défensives observées par le passé.

Exaion et la dynamique concurrentielle européenne

Comment cette transaction se situe-t-elle dans le jeu européen ? La question vaut son pesant d’or. Plusieurs États membres du bloc communautaire construisent leurs propres infrastructures de calcul souverain. L’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ont investi massivement dans ce secteur. La décision française de confier partiellement Exaion à Mara constitue un choix différent : celui d’une ouverture contrôlée plutôt qu’une fermeture protectionniste.

Ce positionnement peut se révéler intelligent à long terme. D’un côté, il permet à Exaion de bénéficier de ressources et d’opportunités commerciales accrues. De l’autre, il crée une potentielle asymétrie : tandis que d’autres nations européennes construisent des champions purement nationaux, la France accepte une gouvernance partagée. Cette différence stratégique mérite observation : dans cinq ou dix ans, saura-t-on si cette approche hybride s’est avérée plus performante que les modèles rivaux ?

Enjeux fiscaux et économiques du contrôle stratégique

Au-delà des questions de gouvernance, cette transaction pose des questions de fiscalité et de distribution des revenus économiques. Quand une filiale française aux performances croissantes bascule partiellement sous contrôle américain, qui capture la valeur créée ? Cette interrogation dépasse l’anecdote économique : elle touche aux fondements de la prospérité partagée.

L’État a préservé sa capacité d’imposition via EDF qui conserve 36% du capital. Xavier Niel et ses associés participent à la valorisation future de l’actif. Mais Mara, en tant que partenaire dominant, bénéficiera également d’une fraction croissante des profits générés. La question devient : ce partage reflète-t-il une répartition juste entre l’apport technologique français et les compétences opérationnelles du groupe américain ?

J’ai observé lors de précédents dossiers similaires que ces arrangements créent souvent des dynamiques vertueuses : les acteurs français conservent une part croissante du gâteau car la croissance rejaillit sur leurs participations. Mais ils exigent aussi une vigilance permanente : s’assurer que la structure de coûts de Mara France ne transfère pas systématiquement les profits vers la maison-mère américaine.

Ce point rejoint une préoccupation plus large : comment l’État français structure ses partenariats d’investissement industriel pour maximiser le retour sur la richesse collective ? La transaction Exaion-Mara offre un cas d’école intéressant de cette équation complexe.

Résonances avec la stratégie de puissance économique française

Recul nécessaire : cette affaire Exaion s’inscrit dans une tendance plus vaste observée depuis quelques années. La France cherche à préserver son autonomie technologique tout en acceptant que cette autonomie passe par des alliances plutôt que des forteresses autarciques. C’est un changement de paradigme notable.

Songez aux politiques du passé, souvent marquées par une méfiance prononcée envers les investissements étrangers dans les secteurs sensibles. Aujourd’hui, le calcul s’est affiné. L’État reconnaît que refuser systématiquement les partenaires internationaux revient à s’amputer de la capacité de croissance. Mais il impose des garde-fous structurels pour éviter que la croissance ne s’accompagne d’une perte de contrôle sur les orientations stratégiques.

Cette évolution touche aussi à la question des talents et du savoir-faire. En acceptant Mara comme partenaire majeur, Exaion accède à un réseau d’expertise mondial, à des méthodologies opérationnelles éprouvées et à des marchés potentiellement lucratifs. C’est une forme de transfert bidirectionnel : l’expertise française en gestion énergétique et en infrastructures s’exporte, tandis que l’expertise américaine en exploitation de masse en ressources computationnelles s’importe.

Souveraineté versus compétitivité

La tension centrale demeure : comment rester souverain tout en restant compétitif ? Cette question hante les débats économiques contemporains. Exaion l’illustre parfaitement. Une souveraineté absolue aurait signifié refuser Mara et mobiliser des trésors de patience et de ressources publiques pour développer l’entreprise en interne. Mais aurait-elle suffi à faire de Exaion un champion capable de rivaliser avec les géants mondiaux à horizon 2030 ou 2035 ?

La réponse que donne Bercy est nuancée : la souveraineté ne signifie pas une indépendance totale, mais plutôt la capacité à exercer un influence disproportionnée sur les décisions critiques. D’où l’importance accordée à la composition du conseil d’administration et à la participation de Xavier Niel. Ces éléments garantissent que même minoritaires au plan capitalistique, les intérêts français restent décisionnels sur l’essentiel.

Cet équilibre me paraît fragile mais raisonnablement construit. Il dépendra largement de la qualité de la relation entre Mara et ses partenaires français. Si l’américain respecte les contraintes imposées et collabore plutôt que de contourner l’arrangement, le modèle peut fonctionner. Si au contraire il choisit une stratégie contournement, le système s’effondrera et les critiques d’abandon de souveraineté se feront entendre avec justesse.

Regard d’expert sur l’avenement d’une nouvelle doctrine française

Observe-t-on l’avenement d’une nouvelle doctrine française des investissements stratégiques ? Les indices s’accumulent. L’État affiche une plus grande flexibilité que par le passé, acceptant que les partenaires étrangers participent au contrôle d’actifs sensibles, à condition que certaines balises demeurent.

Cette évolution n’est pas propre à Exaion. On la voit également dans d’autres secteurs : défense, aérospatiale, énergie. Le calcul s’opère toujours de manière similaire : négocier une participation française significative et une influence gouvernementale préservée, en échange d’une ouverture aux capitaux et expertises étrangères.

Historiquement, cette posture aurait été considérée comme une capitulation. Aujourd’hui, elle est présentée comme une pragmatisme stratégique moderne. Les gouvernants considèrent que refuser ce compromis risquerait d’affaiblir les champions français plutôt que de les renforcer.

Reste à valider cette thèse à l’épreuve des faits. Dans quelques années, Exaion aura-t-elle prospéré grâce à son partenariat avec Mara ? Ou regrettera-t-on d’avoir cédé trop facilement à un groupe américain, même sous conditions ? La réponse déterminera si ce précédent inspire d’autres transactions similaires ou devient au contraire un repoussoir qu’on préférera éviter.

Cette affaire illustre comment les enjeux de souveraineté numérique, de partenariat stratégique avec Mara et de puissance économique convergent désormais dans une même équation complexe, où l’État français cherche à préserver son influence en acceptant une forme nouvelle d’interdépendance.

