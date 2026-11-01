Grand Frais : dès 18 h, Abdel préfère brader les invendus du soir plutôt que de les jeter

Grand Frais : dès 18 h, Abdel préfère réduire le prix des invendus plutôt que les jeter

Vous passez en magasin après le travail et vous vous demandez si les étiquettes jaunes valent vraiment le détour ? À Grand Frais, la fin de journée peut réserver une réduction intéressante sur certains produits frais. À Sainte-Foy-lès-Lyon, Abdel, responsable de rayon, préfère proposer les invendus à prix réduit plutôt que de les voir finir à la poubelle. Cette braderie du soir, parfois appelée « cassé-frais », peut atteindre 50 % selon les produits et les stocks disponibles.

Le principe paraît simple, mais il repose sur un équilibre délicat : vendre rapidement des denrées encore consommables, limiter les pertes et respecter les règles de conservation. L’horaire de 18 h donne un repère, pas une garantie valable dans tous les magasins ni pour chaque rayon. Je trouve cette nuance essentielle : une bonne affaire dépend d’abord de ce qui reste en rayon ce jour-là. Pour les clients, le geste peut alléger l’addition ; pour l’équipe, il transforme une partie des invendus en ventes plutôt qu’en pertes. C’est une mesure concrète de lutte contre le gaspillage alimentaire, même si elle ne règle pas à elle seule le problème.

Repère Ce qu’il faut savoir Moment observé Des démarques peuvent apparaître en fin de journée, notamment autour de 18 h. Réduction Elle peut aller jusqu’à 50 %, selon l’article et la décision du magasin. Produits concernés Des denrées fraîches dont l’écoulement devient plus difficile le soir. À vérifier Le prix, l’état du produit, sa date et les consignes de conservation.

Pourquoi les invendus sont démarqués en fin de journée

Les produits frais ont une durée de vente courte : fruits mûrs, salades, préparations réfrigérées ou autres denrées proches de leur date limite ne peuvent pas attendre indéfiniment. Quand la demande ralentit, une réduction peut aider à vendre ce qui reste à temps. Pour Abdel, l’arbitrage consiste donc à agir avant que la marchandise ne devienne une perte.

Je vois dans cette pratique un choix pragmatique, pas un tour de magie anti-gaspi. Une étiquette moins chère ne rend pas automatiquement un produit adapté à tous les usages ; elle invite surtout à acheter en fonction de ses repas et de ses besoins. Une barquette achetée à moitié prix puis oubliée au fond du réfrigérateur n’aura, disons-le, rien sauvé.

Une remise qui varie selon les rayons

Le taux de réduction et les produits concernés peuvent changer d’un soir à l’autre. L’offre dépend des quantités restantes, de l’état des articles et des règles appliquées localement ; mieux vaut donc considérer 18 h comme un moment à surveiller, plutôt qu’une heure fixe à laquelle tout serait systématiquement bradé.

Mon premier exemple est celui d’un client qui prévoit une soupe pour le dîner : quelques légumes démarqués peuvent convenir, à condition de les cuisiner rapidement et de vérifier leur fraîcheur. À l’inverse, acheter plusieurs articles simplement parce que la remise semble spectaculaire peut conduire à en gaspiller davantage. Le meilleur rabais reste celui qui correspond à un besoin réel.

Une opération utile, mais encadrée

Une baisse de prix ne dispense pas le magasin de surveiller la sécurité alimentaire. Les denrées doivent rester conservées dans des conditions adaptées, et les indications de date demeurent importantes pour le consommateur. Je conseille de regarder l’étiquette et l’aspect du produit, puis de respecter les consignes de conservation plutôt que de se fier uniquement au prix affiché.

Pour prolonger la démarche à la maison, on peut organiser ses achats autour des produits à consommer en premier, cuisiner les légumes mûrs ou congeler ce qui s’y prête. Les conseils pour conserver certains aliments au congélateur rappellent qu’un stockage adapté peut aussi éviter des pertes, même si chaque produit demande des précautions particulières.

Des chiffres qui éclairent l’enjeu alimentaire

En France, les pertes et gaspillages alimentaires ont représenté environ 9,4 millions de tonnes en 2021, soit près de 129 kg par habitant en additionnant les différents secteurs et types de denrées. Ce chiffre comprend aussi des parties non comestibles : il ne signifie donc pas que chaque personne jette 129 kg d’aliments consommables. Il donne néanmoins une idée de l’ampleur du sujet, bien au-delà des seules courses du soir.

La distribution représente une part de ce total : les estimations pour 2021 situent les pertes et gaspillages de ce secteur autour de 1,2 million de tonnes. Ces données couvrent l’ensemble de la distribution alimentaire, pas uniquement les supermarchés ni une enseigne en particulier. Les démarques comme celle pratiquée par Abdel peuvent contribuer à réduire une partie des invendus, mais l’anticipation des achats et la gestion des stocks restent tout aussi déterminantes.

Comment profiter d’une braderie sans acheter à l’aveugle

Je pense à une seconde situation très concrète : une personne rentre tard, repère une réduction sur des produits qu’elle n’avait pas prévu d’acheter, puis doit improviser un repas. C’est parfois une bonne surprise, mais l’économie n’a de sens que si les aliments sont consommés à temps. Pour garder la maîtrise de son panier, quelques réflexes suffisent :

Comparer le prix réduit au prix habituel et vérifier que la remise est clairement indiquée.

et vérifier que la remise est clairement indiquée. Examiner le produit : emballage intact, aspect satisfaisant et date lisible.

: emballage intact, aspect satisfaisant et date lisible. Adapter la quantité au repas prévu , plutôt que de se laisser guider par le seul pourcentage de réduction.

, plutôt que de se laisser guider par le seul pourcentage de réduction. Ranger rapidement les aliments réfrigérés et suivre les consignes figurant sur l’emballage.

et suivre les consignes figurant sur l’emballage. Demander en magasin si les démarques commencent à une heure précise, car les pratiques peuvent varier.

Cette logique rejoint d’autres initiatives locales de réduction des pertes, comme les démarches visant à mieux orienter les denrées encore consommables. On peut en découvrir un exemple à travers cette action contre le gaspillage alimentaire. À l’échelle du panier, la règle reste plus modeste, mais efficace : acheter ce qu’on peut réellement utiliser.

À Grand Frais, Abdel donne un exemple concret de gestion des invendus : autour de 18 h, une réduction peut éviter que certains produits frais ne soient écartés sans avoir été vendus. La braderie ne garantit ni un rabais identique chaque soir ni une disponibilité constante, mais elle peut soutenir la lutte contre le gaspillage alimentaire si l’achat reste adapté aux besoins.

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