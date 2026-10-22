Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin à la rencontre des lecteurs à la Fnac de Rennes

Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin rencontrent les lecteurs à la Fnac de Rennes

Vous aimez le poisson, mais vous hésitez à le cuisiner autrement qu’au four ? Vous cherchez une rencontre littéraire qui donne aussi des idées concrètes pour le dîner ? Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin sont annoncés à la Fnac de Rennes pour une dédicace autour de leur livre Fast Fish, la cuisine simple du poisson. Le rendez-vous met à l’honneur une approche accessible de la cuisine de la mer, avec des recettes inspirées de la street food et pensées pour être généreuses sans devenir compliquées.

Le duo, associé au restaurant breton Kalypsos, poursuit ici le travail amorcé avec Retour de Pêche : rendre les poissons et les fruits de mer plus faciles à apprivoiser au quotidien. L’événement culturel offre ainsi deux portes d’entrée, la littérature culinaire et l’échange direct avec les auteurs. Je trouve l’idée particulièrement bienvenue : un livre de cuisine se feuillette mieux quand on peut demander comment choisir un poisson, adapter une recette ou éviter de le dessécher. La date et les horaires précis n’étant pas indiqués ici, mieux vaut les vérifier auprès du magasin avant de se déplacer.

Repère Information Invités Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin Lieu Fnac de Rennes Rencontre Dédicace et échange autour de leur livre Ouvrage mis en avant Fast Fish, la cuisine simple du poisson Thème Cuisine du poisson et recettes d’inspiration street food

Fast Fish : 50 recettes pour cuisiner le poisson simplement

Le livre rassemble 50 recettes pensées pour faire sortir le poisson des préparations intimidantes. L’approche street food privilégie des plats conviviaux et gourmands : de quoi imaginer un repas à partager plutôt qu’une recette réservée aux grandes occasions.

Dans mon expérience, le principal frein tient souvent moins au goût qu’à la crainte de mal faire. Un lecteur qui maîtrise déjà une recette de burger ou de sandwich peut, par exemple, retrouver des gestes familiers en les adaptant à un poisson. C’est là que le parti pris de Fast Fish devient intéressant : simplifier les usages sans réduire la cuisine de la mer à un simple effet de mode.

Un échange utile au-delà de la dédicace

La séance permet de faire signer l’ouvrage, mais aussi de poser des questions directement aux deux auteurs. Quel poisson choisir pour une recette ? Comment ajuster la cuisson ? Peut-on remplacer un ingrédient ? Ces demandes très pratiques donnent souvent à une rencontre en librairie son intérêt le plus durable.

Je repense à ces lecteurs qui arrivent avec une question très précise, puis repartent avec une idée de repas pour le soir même. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est souvent le signe qu’un événement culturel a réussi : il relie un livre à la vie quotidienne, sans transformer la cuisine en examen.

De Retour de Pêche à Fast Fish, un fil conducteur autour des produits de la mer

Avant ce nouvel ouvrage, Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin ont signé Retour de Pêche, consacré aux poissons et aux fruits de mer. Le livre propose plus de 80 recettes, accompagnées de photographies de Géraldine Martens. Cette continuité éclaire leur démarche : faire découvrir les produits marins sous des formes variées, avec des repères accessibles aux cuisiniers amateurs.

Les deux titres ne poursuivent pas exactement le même rythme. Le premier ouvre largement le répertoire des produits de la mer ; le second mise sur une cuisine rapide, inspirée de la street food. Lors d’une rencontre avec les lecteurs, cette différence peut nourrir un échange concret : on peut parler aussi bien d’une recette de poisson à préparer le week-end que d’une idée plus simple pour un repas pressé.

Quelques repères pour profiter de la rencontre à Rennes

Pour préparer sa visite, quelques gestes simples évitent les mauvaises surprises. Comme la date et les horaires ne sont pas précisés dans les informations disponibles, il est préférable de confirmer le programme avant le déplacement.

Vérifier le jour et l’horaire auprès de la Fnac de Rennes.

auprès de la Fnac de Rennes. Prévoir l’exemplaire de Fast Fish si l’on souhaite le faire dédicacer, ou se renseigner sur sa disponibilité en magasin.

Préparer une question sur les recettes, les cuissons ou le choix du poisson pour profiter pleinement de l’échange.

Arriver avec un peu d’avance si l’on souhaite assister à la rencontre dans de bonnes conditions.

Ce type de rendez-vous rappelle qu’un livre de cuisine ne se limite pas à ses pages : les conseils entendus sur place peuvent aider à passer plus facilement de l’envie à l’assiette.

Entre les 50 recettes de Fast Fish, l’expérience déjà développée dans Retour de Pêche et la possibilité de dialoguer avec les auteurs, cette dédicace associe découverte culinaire et littérature pratique. Pour les lecteurs de Rennes, la rencontre avec Adèle Grunberger et Tanguy Thomassin à la Fnac promet un échange autour du poisson, des recettes et du plaisir de cuisiner.

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