Commission d’enquête sur le 17 octobre : le RN annonce son boycott

Qui enquêtera sur les violences des 17 et 18 octobre, et avec quelle représentativité ? Le boycott du Rassemblement national (RN) place la commission d’enquête au cœur d’un débat politique sensible à l’Assemblée nationale. Le groupe conteste la répartition des fonctions de rapporteur et estime que son absence à ce poste compromet l’équilibre des travaux. La commission, elle, doit examiner les violences survenues en marge des manifestations : une mission qui touche aussi à la mémoire historique et à la manière dont les faits seront établis.

À ce stade, il faut distinguer les faits vérifiables des accusations politiques. Trois rapporteurs ont été désignés, issus des groupes Horizons, socialiste et écologiste et social. Le RN annonce qu’il ne participera pas aux travaux, dénonçant une instance qu’il juge partiale. Ce retrait nourrit la controverse, mais ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la qualité des auditions ni les conclusions de l’enquête parlementaire. La question centrale reste donc simple : la commission saura-t-elle produire un travail documenté, lisible et crédible au-delà des lignes partisanes ?

Repère Éléments connus Sujet de l’enquête Les violences en marge des manifestations des 17 et 18 octobre Rapporteurs désignés Trois élus, issus d’Horizons, du groupe socialiste et du groupe écologiste et social Position du RN Boycott annoncé, notamment en raison de l’absence d’un rapporteur issu de ses rangs Enjeu politique La crédibilité des travaux et la place des différentes sensibilités parlementaires

Pourquoi le RN boycotte la commission d’enquête

Le désaccord porte d’abord sur la représentation des groupes. Les trois rapporteurs nommés appartiennent à Horizons, au groupe socialiste et au groupe écologiste et social ; aucun ne vient du Rassemblement national. Le RN présente cette répartition comme le signe d’un « entre-soi » et affirme que les travaux risquent de mettre en cause les forces de l’ordre plutôt que d’éclairer l’ensemble des événements.

Cette critique est politique, mais elle soulève une vraie question institutionnelle : une commission peut-elle convaincre si une partie importante de l’Assemblée nationale refuse d’y siéger ? À mes yeux, le boycott est un choix tactique à double tranchant. Il permet au RN de dénoncer la composition de l’instance, mais le prive aussi d’une présence directe lors des auditions et de la formulation des questions.

Une absence qui ne suspend pas les travaux

Le retrait du RN ne signifie pas que la commission disparaît ou que son enquête parlementaire est automatiquement invalidée. Les élus qui y participent peuvent poursuivre les auditions et examiner les faits dans le cadre prévu. En revanche, l’absence d’un groupe crée un angle mort politique : les conclusions seront davantage contestées par ceux qui n’auront pas contribué aux travaux.

J’imagine facilement la scène d’un habitant qui suit les auditions et se demande si les questions difficiles ont été posées. Il ne lui suffit pas de savoir qui a quitté la salle ; il veut comprendre quels témoins ont été entendus, sur quelles pièces les élus se sont appuyés et quelles réponses sont restées sans suite. C’est là que la méthode comptera davantage que les déclarations de départ.

Les chiffres connus et le calendrier des violences d’octobre

Un premier chiffre est établi : trois rapporteurs ont été désignés. Ils sont issus de trois groupes politiques différents, mais cette diversité ne comprend pas le RN. Ce nombre décrit la composition de l’équipe chargée du rapport ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure que les travaux seront équilibrés ou, au contraire, biaisés.

Le calendrier fournit un second repère : la commission porte sur les violences survenues en marge des manifestations des 17 et 18 octobre, et l’annonce du boycott intervient le 21 octobre 2026. Les éléments communiqués ne donnent pas de bilan chiffré officiel des violences ni de résultats de sondage sur l’opinion. Mieux vaut donc ne pas transformer l’absence de données en statistiques imaginaires : les auditions et les documents examinés devront apporter des réponses précises.

Le contexte local mérite aussi d’être suivi sans confondre les dossiers. Des mesures de sécurité annoncées à Marseille à propos des violences du 17 octobre constituent un élément d’actualité distinct, que l’on peut retrouver dans cet article sur le renforcement des effectifs policiers à Marseille. Cette information ne préjuge pas des conclusions de la commission, mais elle rappelle que l’examen parlementaire s’inscrit dans un débat public plus large sur l’ordre et les libertés.

Une enquête parlementaire jugée sur ses preuves

Une commission d’enquête ne gagne pas en crédibilité en affichant une unanimité de façade. Elle la construit en donnant accès à des faits vérifiables, en confrontant les versions et en expliquant clairement ce qui reste établi ou incertain. Si les auditions se réduisent à des échanges de slogans, le rapport risque d’être lu comme un épisode supplémentaire du débat politique, plutôt que comme un outil de compréhension.

La mémoire historique rend l’exercice particulièrement délicat. Les événements d’octobre peuvent renvoyer à des souvenirs et à des interprétations différentes ; le travail parlementaire doit éviter que ces références remplacent l’examen des faits. Pour élargir le contexte des débats institutionnels, on peut également consulter cet éclairage sur une mission parlementaire consacrée à la laïcité, sans confondre ses objectifs avec ceux de la commission actuelle.

Ce que les auditions devront clarifier

Pour juger le travail, je regarderai moins les formules employées que la qualité des réponses obtenues. Une démarche sérieuse devrait notamment :

Établir une chronologie précise des événements des 17 et 18 octobre, en distinguant les faits confirmés des versions rapportées.

des événements des 17 et 18 octobre, en distinguant les faits confirmés des versions rapportées. Entendre des profils variés , notamment les responsables concernés, les témoins et les représentants des institutions, selon le périmètre retenu par la commission.

, notamment les responsables concernés, les témoins et les représentants des institutions, selon le périmètre retenu par la commission. Rendre compte des désaccords et expliquer les éléments qui fondent les conclusions, plutôt que de les présenter comme incontestables.

et expliquer les éléments qui fondent les conclusions, plutôt que de les présenter comme incontestables. Préciser les limites de l’enquête, afin que le public sache ce que les travaux permettent réellement d’affirmer.

Je pense à un lecteur qui découvre le rapport après plusieurs semaines de controverses : s’il ne peut pas retrouver d’où viennent les faits ni comment les élus les ont vérifiés, la confiance restera fragile. À l’inverse, une méthode transparente peut rendre le document utile, même si les groupes politiques continuent de diverger.

Un boycott qui met la crédibilité au premier plan

Le RN a choisi de transformer son absence en protestation contre la composition de la commission. Ce choix donnera au groupe un argument politique, mais il laisse aux rapporteurs et aux autres membres une responsabilité accrue : montrer que les travaux ne sont ni un procès d’intention ni une défense automatique d’un camp.

La controverse ne se réglera pas par une bataille de formules. Elle dépendra de la précision des auditions, de la transparence des méthodes et de la capacité du rapport à distinguer les faits des interprétations. C’est à cette condition que la commission d’enquête sur les violences d’octobre pourra éclairer la mémoire historique et dépasser le débat politique autour du boycott du Rassemblement national et du RN.

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