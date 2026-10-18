Colombie, opération Salamandre et nouveau prix : les temps forts du 42e FIFO, festival international du cinéma animalier

La Colombie, l’opération Salamandre et un nouveau prix : que réserve le 42e FIFO aux passionnés de faune sauvage et de biodiversité ? Du 27 octobre au 1er novembre 2026, le festival international du cinéma animalier revient à Ménigoute, dans les Deux-Sèvres, avec plus de 40 films annoncés et six jours de projections, de rencontres et d’activités. J’y vois plus qu’un rendez-vous pour amateurs de documentaires : c’est une occasion de regarder les enjeux écologiques autrement, à travers des histoires concrètes et des images venues du monde entier.

Cette édition met notamment la Colombie à l’honneur et prévoit une opération Salamandre destinée à sensibiliser les automobilistes à la protection des amphibiens. Un nouveau prix vient aussi enrichir le programme. Pour qui hésite entre séances en salle, sorties et expositions, voici les principaux repères : le FIFO a justement l’avantage de proposer plusieurs façons d’entrer dans le cinéma animalier, sans exiger de connaître le sujet sur le bout des doigts.

Repère Informations annoncées Dates Du 27 octobre au 1er novembre 2026 Lieu Ménigoute, dans les Deux-Sèvres Durée Six jours Programmation Plus de 40 courts et longs métrages Temps forts Colombie, opération Salamandre et nouveau prix

Le 42e FIFO met la Colombie et la biodiversité en lumière

La programmation consacrée à la Colombie donne un cadre fort à cette édition. Le pays abrite des milieux naturels très variés et une faune sauvage remarquable : au cinéma, ces paysages permettent aussi de raconter les pressions qui pèsent sur les écosystèmes et les choix faits pour les préserver.

Je trouve ce détour par un territoire lointain particulièrement utile : il rappelle que la biodiversité ne se résume pas à une liste d’espèces. Elle dépend aussi des habitats, des activités humaines et des liens entre les communautés et leur environnement. Un bon documentaire animalier sait rendre ces relations visibles sans transformer chaque image en leçon.

Je pense, par exemple, à une spectatrice fictive, Léa, venue d’abord pour les oiseaux. Après une séance sur les forêts tropicales, elle se met à comparer les enjeux du film avec ceux de son propre territoire. C’est souvent là que le festival devient intéressant : une histoire située ailleurs fait surgir des questions très proches.

Opération Salamandre : ralentir pour protéger les amphibiens

L’opération Salamandre attire l’attention sur un danger simple, mais souvent sous-estimé : les véhicules qui traversent les routes empruntées par les amphibiens lors de leurs déplacements. Le message relayé autour du festival invite les conducteurs à rouler au maximum à 50 km/h dans les secteurs concernés. Réduire sa vitesse ne règle pas tout, mais donne davantage de chances d’éviter une collision.

Je me représente facilement la scène : un automobiliste pressé aperçoit une petite salamandre au bord de la chaussée, puis comprend que le ralentissement concerne tout un passage migratoire, pas un animal isolé. Cette opération transforme un geste individuel en mesure de protection concrète. La prudence est d’autant plus importante que ces traversées peuvent se répéter sur plusieurs nuits.

Respecter la vitesse indiquée , notamment dans les zones signalées.

, notamment dans les zones signalées. Rester attentif à la chaussée et éviter les accélérations inutiles.

et éviter les accélérations inutiles. Suivre les consignes locales plutôt que de s’arrêter ou de déplacer les animaux sans recommandation adaptée.

Pour les visiteurs, cette action complète les projections : elle rappelle que la protection du vivant ne se joue pas seulement à l’écran. Elle dépend aussi de décisions ordinaires, prises au bon endroit et au bon moment.

Un nouveau prix et une programmation pensée pour tous

L’annonce d’un nouveau prix ajoute un repère à la compétition et met en valeur une autre dimension du cinéma animalier. Les informations disponibles ne précisent pas ici son intitulé ni ses critères : mieux vaut donc retenir son arrivée dans le programme sans lui attribuer de catégorie ou de palmarès anticipé.

Les chiffres donnent une idée de l’ampleur du rendez-vous. Le festival accueille habituellement entre 25 000 et 30 000 entrées, un niveau qui en fait un événement important pour un village comme Ménigoute. Cette fréquentation rappelle aussi qu’un festival de cinéma peut attirer bien au-delà du cercle des spécialistes, dès lors que les films savent toucher un public large.

Autre repère annoncé pour cette édition : plus de 40 courts et longs métrages sont prévus. Les projections s’inscrivent dans un programme plus vaste, avec conférences, expositions, ateliers, sorties nature et rencontres professionnelles. À mes yeux, cette diversité est un vrai atout : chacun peut composer sa journée, qu’il vienne pour un film, une activité familiale ou une discussion sur les pratiques de réalisation.

Le festival associe également les images à des lieux et à des expériences concrètes. Pour les organisateurs qui réfléchissent à l’accueil du public, des pistes sur l’aménagement d’un espace adapté peuvent nourrir la réflexion ; et, lorsqu’une manifestation propose de la restauration, les enjeux de sécurité alimentaire méritent aussi l’attention, comme le rappelle cet article sur les contrôles sanitaires dans un commerce alimentaire.

Du 27 octobre au 1er novembre 2026, le FIFO promet donc un programme où la Colombie, l’opération Salamandre et le nouveau prix côtoient films, rencontres et découvertes de terrain. Pour moi, c’est précisément cette alliance entre cinéma animalier et actions concrètes en faveur de la biodiversité qui donne à ce festival international du cinéma animalier sa raison d’être.

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