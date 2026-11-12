Dans « L’Hospitalité », Souleymane Bachir Diagne explore la portée universelle d’une idée qui nous invite à accueillir l’autre.

L’hospitalité peut-elle encore nous aider à vivre ensemble sans effacer nos différences ? Dans son essai L’Hospitalité, Souleymane Bachir Diagne défend une idée exigeante : accueillir l’autre, ce n’est ni le réduire à nos habitudes ni renoncer à ce qui nous distingue. En croisant récits, traditions et philosophie, il relie l’accueil à l’altérité, au dialogue et à une universalité construite à plusieurs. Je retiens de cette démarche une conviction nette : la coexistence ne se décrète pas, elle se pratique, dans les gestes ordinaires comme dans les choix politiques.

Notion Ce qu’elle engage La question à se poser Hospitalité Faire une place à celui qui arrive L’accueil est-il réel ou seulement proclamé ? Altérité Reconnaître une différence sans la nier Est-ce que j’écoute avant de juger ? Universalité Construire du commun à partir de plusieurs expériences Qui participe à la définition de ce « nous » ? Dialogue Rendre la rencontre possible, sans promettre l’accord Peut-on se parler sans exiger de se ressembler ?

L’hospitalité selon Souleymane Bachir Diagne : accueillir sans assimiler

La proposition de Diagne résiste à une idée séduisante, mais trop facile : accueillir quelqu’un ne signifie pas lui demander de devenir semblable à soi. L’hospitalité suppose une ouverture, mais aussi la reconnaissance de l’altérité. Autrement, l’accueil se transforme en assimilation polie, avec sourire obligatoire et différence priée de rester discrète.

Le philosophe fait dialoguer des contes et des mythes avec des pensées associées notamment à Kant, Derrida et Senghor. Ce rapprochement rappelle que l’humanisme n’est pas la propriété d’une seule tradition. Il peut se nourrir de plusieurs langues et histoires, à condition que leur rencontre ne serve pas à fabriquer un universel uniforme.

Je trouve ce point décisif : la tolérance, à elle seule, peut maintenir une distance confortable. L’hospitalité va plus loin, car elle suppose une relation et parfois un effort concret. Dans une situation banale, offrir des indications à une personne qui ne connaît pas le quartier ne résout pas toutes les inégalités ; cela transforme néanmoins l’indifférence en attention. C’est modeste, mais le vivre-ensemble commence rarement par un grand discours.

Une idée universelle qui part des singularités

Parler d’universalité ne revient pas à effacer les différences culturelles. Diagne invite plutôt à penser un monde commun qui se construit par la traduction, l’écoute et le partage. Traduire, au sens large, consiste à chercher comment comprendre une expérience qui n’est pas la nôtre, sans prétendre en posséder immédiatement le sens.

Je me méfie des discours qui célèbrent l’ouverture en théorie, puis s’inquiètent dès que l’autre parle avec ses propres mots. Cette tension est au cœur du sujet : une coexistence digne de ce nom ne demande pas aux personnes d’abandonner leur singularité pour être admises. Elle exige plutôt des règles et des lieux où plusieurs voix peuvent se faire entendre.

Cette réflexion rejoint des initiatives locales, où l’accueil prend une forme très concrète : jardiner ensemble, organiser une rencontre, apprendre à connaître ses voisins. Un exemple de jardin partagé avec des enfants montre comment une activité commune peut ouvrir un espace de dialogue. Une rencontre entre correspondants français et allemands rappelle, elle aussi, que la curiosité réciproque s’apprend par l’échange, pas par les slogans.

Hospitalité et actualité : les chiffres ne disent pas tout

Les déplacements humains donnent une mesure du contexte, pas de la qualité de l’accueil. Selon les estimations des Nations unies, environ 304 millions de personnes vivaient en dehors de leur pays de naissance en 2024, soit près de 3,7 % de la population mondiale. Ce chiffre décrit une réalité migratoire mondiale ; il ne permet pas, à lui seul, de distinguer les parcours, les motifs de départ ou les conditions d’installation.

Autre indicateur, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estimait à 123,2 millions le nombre de personnes déplacées de force à la fin de 2024. Là encore, le nombre ne résume pas les vies qu’il recouvre. Il rappelle toutefois que l’hospitalité n’est pas une notion abstraite : elle croise l’accès à la sécurité, au logement, aux services et à une place dans la société.

Ces données ne mesurent ni la générosité individuelle ni la tolérance collective. Pour moi, c’est précisément pourquoi l’essai importe : il déplace la discussion des seuls chiffres vers les principes qui encadrent l’accueil. Une politique peut organiser les arrivées ; elle ne remplace pas le regard porté sur les personnes concernées.

Ce que l’accueil demande au quotidien

L’hospitalité n’oblige pas à nier les désaccords, les limites ou les difficultés. Elle invite à les traiter sans réduire une personne à son origine, sa religion ou son statut. C’est une exigence de méthode autant que de morale : écouter, expliquer les règles, et laisser une possibilité de réponse.

Accueillir sans assigner : ne pas présumer qu’une personne parle au nom d’une culture entière.

: ne pas présumer qu’une personne parle au nom d’une culture entière. Partager la parole : permettre à chacun de raconter son expérience, plutôt que parler à sa place.

: permettre à chacun de raconter son expérience, plutôt que parler à sa place. Traduire les différences : clarifier les attentes et les usages au lieu de conclure trop vite à un refus de dialogue.

: clarifier les attentes et les usages au lieu de conclure trop vite à un refus de dialogue. Faire une place durable : penser l’accès aux lieux, aux droits et aux relations, pas seulement le premier geste de bienvenue.

Je défends une hospitalité lucide, ni naïve ni triomphante. Elle n’abolit pas les conflits ; elle empêche qu’ils deviennent une excuse pour fermer toute conversation. C’est là que l’accueil rejoint l’humanisme : dans l’effort de reconnaître l’autre comme interlocuteur, et dans la volonté de bâtir une universalité capable de tenir compte des différences.

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