MobLand saison 2 : quand l’épisode 8 sera-t-il diffusé ? Date et heure de sortie

Vous voulez savoir quand regarder l’épisode 8 de MobLand saison 2 sans manquer sa mise en ligne en France ? La date de diffusion annoncée est le vendredi 6 novembre 2026 sur Paramount+. L’heure de sortie attendue en France est 9 h, selon le décalage horaire avec l’horaire communiqué pour l’Amérique du Nord. L’épisode, intitulé « We Don’t Talk Anymore », arrive alors que la série entre dans sa dernière ligne droite.

Pour éviter les mauvaises surprises, je retiens surtout deux repères : la plateforme de streaming concernée et le rythme hebdomadaire de diffusion. Le calendrier des épisodes prévoit dix chapitres au total, avec un nouvel épisode chaque vendredi et une fin de saison programmée le 20 novembre. Si vous suivez la série MobLand depuis le début, le rendez-vous du 6 novembre devrait donc compter parmi les étapes décisives de cette actualité télévisée.

MobLand saison 2 épisode 8 : date et heure de sortie en France

L’épisode 8 est annoncé pour le vendredi 6 novembre 2026 sur Paramount+. En France, sa mise en ligne est attendue autour de 9 h, en prenant pour repère l’horaire nord-américain de minuit sur la côte Pacifique, soit 3 h sur la côte Est.

Cette heure constitue un repère pratique pour organiser sa soirée, même si l’affichage peut varier légèrement selon la plateforme ou l’actualisation de son catalogue. Dans mon expérience de suivi des sorties en streaming, mieux vaut vérifier directement la fiche de la série le matin plutôt que de compter sur une disponibilité à la minute près.

Repère Information annoncée Série MobLand, saison 2 Épisode Épisode 8, « We Don’t Talk Anymore » Date de diffusion Vendredi 6 novembre 2026 Heure attendue en France Vers 9 h Plateforme Paramount+ Nombre d’épisodes prévus 10

Pourquoi l’horaire français est-il estimé à 9 h ?

L’horaire communiqué pour les États-Unis et le Canada est minuit, heure du Pacifique, ou 3 h, heure de l’Est. Le 6 novembre, la France métropolitaine a six heures d’avance sur la côte Est américaine : la conversion mène donc à 9 h en France.

Ce calcul donne un horaire cohérent, mais il ne remplace pas l’information affichée par le service. Pour qui veut éviter de rafraîchir l’application au petit matin, le plus simple est de consulter la page de MobLand dans la matinée.

Le calendrier des épisodes de MobLand saison 2

La deuxième saison compte 10 épisodes, diffusés sur un rythme hebdomadaire. L’épisode 8 arrive le 6 novembre, puis deux chapitres restent à découvrir avant la date de fin annoncée, le 20 novembre.

Pour suivre la dernière partie sans mélanger les dates, je conseille de noter les trois derniers rendez-vous. C’est particulièrement utile si plusieurs séries occupent déjà le même créneau, situation assez banale dès que les plateformes relancent leurs sorties automnales.

Épisode 8 : vendredi 6 novembre 2026.

vendredi 6 novembre 2026. Épisode 9 : vendredi 13 novembre 2026, selon le rythme hebdomadaire annoncé.

vendredi 13 novembre 2026, selon le rythme hebdomadaire annoncé. Épisode 10 : vendredi 20 novembre 2026, date prévue pour le dernier épisode.

La série a ainsi sept épisodes avant le huitième, puis deux épisodes après lui. Ce décompte permet de situer clairement le chapitre du 6 novembre : il ne s’agit pas encore du final, mais bien de l’avant-dernière étape de la saison.

Que sait-on du huitième épisode ?

Le chapitre porte le titre « We Don’t Talk Anymore ». Les éléments disponibles le placent dans une phase où les tensions autour de la famille Harrigan s’intensifient, alors que la saison approche de son dénouement.

Je préfère distinguer ici le calendrier confirmé des interprétations sur l’intrigue : la date et le titre sont des repères précis, tandis que les détails narratifs restent limités. Pour les coulisses de la production, vous pouvez aussi lire cet article sur le tournage de la saison 2 de MobLand.

Comment suivre la sortie de l’épisode 8 sans se tromper

La diffusion en France est annoncée sur Paramount+, avec une disponibilité attendue le vendredi matin. Si vous avez déjà vécu le classique « l’épisode est-il sorti ou mon application boude-t-elle ? », vous savez qu’une vérification simple vaut mieux qu’une chasse aux informations contradictoires.

À titre d’exemple, un spectateur qui prévoit de regarder l’épisode avant le travail peut vérifier la page de la série vers 9 h, puis relancer l’application si le nouvel épisode n’apparaît pas immédiatement. Pour une soirée de visionnage, le calendrier suffit généralement : le chapitre sera disponible au cours de la journée, sous réserve de l’actualisation du catalogue.

Les repères utiles avant le visionnage

Je garderais trois informations à portée de main : la date du 6 novembre, l’horaire attendu autour de 9 h et le titre « We Don’t Talk Anymore ». Elles permettent de retrouver rapidement le bon chapitre, notamment lorsqu’une plateforme affiche les épisodes dans un ordre ou avec un intitulé localisé.

Pour suivre les épisodes suivants, le rythme annoncé mène au 13 puis au 20 novembre. La sortie de l’épisode 8 s’inscrit donc dans un calendrier lisible, sans interruption signalée dans les informations disponibles.

En bref, MobLand saison 2 épisode 8 est attendu le vendredi 6 novembre 2026 sur Paramount+, avec une heure de sortie estimée à 9 h en France ; le calendrier des épisodes prévoit ensuite deux rendez-vous hebdomadaires pour achever la saison.

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