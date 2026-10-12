« Nuit d’ivresse » : découvrez la bande-annonce et les horaires de diffusion dans le programme TV d’Ouest-France

Vous cherchez la bande-annonce de Nuit d’ivresse et ses horaires de diffusion à la télévision ? Le titre évoque une soirée mouvementée, mais une information essentielle manque ici : aucune date, chaîne ou heure de passage n’est précisée. Je préfère le dire clairement plutôt que de vous envoyer vers une grille supposée à jour. Le programme TV doit être vérifié au plus près de la diffusion, car les horaires peuvent changer et un titre similaire peut désigner plusieurs œuvres.

Le film français Nuit d’ivresse, sorti en 1986, est une comédie portée notamment par Josiane Balasko et Thierry Lhermitte. Pour retrouver la bonne séance, il faut donc distinguer ce long-métrage des autres œuvres portant un titre proche, puis consulter un guide TV actualisé. Voici les repères utiles, et ce que je peux confirmer sans inventer de programmation.

Nuit d’ivresse : les informations disponibles sur le film

Repère Information À retenir Titre Nuit d’ivresse Comédie française Année de sortie 1986 Un film associé à Josiane Balasko et Thierry Lhermitte Bande-annonce À rechercher sous le titre exact du film Vérifiez que la vidéo concerne bien le long-métrage de 1986 Horaires de diffusion Non indiqués dans les informations disponibles La chaîne et la date restent à confirmer dans un programme TV actualisé

Ces repères évitent une confusion fréquente : la présence d’une bande-annonce en ligne ne signifie pas qu’une diffusion télévisée est programmée. Pour la soirée TV, je conseille de contrôler la grille de la chaîne le jour même, puis de confirmer l’horaire auprès d’un second guide TV si la séance est importante pour vous.

Où regarder la bande-annonce et comment vérifier la diffusion

Une recherche vidéo avec le titre complet permet de retrouver des extraits ou une bande-annonce. Je vous recommande de regarder le nom du réalisateur ou la date de sortie dans la description : c’est un moyen simple d’éviter de confondre le film avec une pièce, une adaptation ou un contenu portant le même nom.

Pour les horaires de diffusion, cherchez le titre dans le programme TV de la chaîne concernée et vérifiez trois éléments : la date, l’heure de début et la durée annoncée. Une soirée peut aussi être décalée par un événement en direct ; se fier à une vieille capture d’écran, c’est parfois rater le début pour une raison franchement évitable.

Mon réflexe avant de programmer la soirée

Je tranche : une heure affichée sans date n’est pas une information suffisante. Imaginez Camille, qui repère « Nuit d’ivresse » dans une ancienne grille et invite des amis ; sans vérifier la date, elle risque surtout de leur proposer une longue attente devant la télévision. Un contrôle rapide sur la grille actuelle règle le problème.

Confirmez le titre exact et l’année du film.

et l’année du film. Vérifiez la chaîne et la date dans un guide TV mis à jour.

dans un guide TV mis à jour. Revérifiez l’horaire le jour même , surtout en cas de programme en direct.

, surtout en cas de programme en direct. Ne confondez pas bande-annonce et annonce de diffusion : ce sont deux informations différentes.

Le mot « ivresse » appartient ici au titre d’une œuvre comique ; il ne doit pas banaliser les risques réels liés à l’alcool au volant. Pour faire la part entre fiction et faits divers, on peut consulter des exemples de contrôles routiers liés à l’alcool ou un cas de conduite sous plusieurs substances. Ce détour rappelle une évidence : à l’écran, l’excès peut faire rire ; sur la route, il met des vies en danger.

Ce que les repères historiques permettent de confirmer

Le premier chiffre utile est 1986, année de sortie du film évoqué ici. Cette date aide à identifier la bonne œuvre lorsqu’une recherche renvoie des résultats portant un titre similaire, mais elle ne renseigne pas sur une programmation actuelle.

Le second repère est le trio d’éléments à rechercher ensemble : titre, année et interprètes principaux. Je préfère cette vérification à une statistique d’audience non datée ou à un horaire recopié sans contexte ; aucune donnée officielle de programmation ou de sondage n’est fournie ici pour annoncer une chaîne, une date ou une heure précise.

À ce stade, je peux donc confirmer l’identité du film et orienter la recherche de sa bande-annonce, mais pas annoncer une diffusion télévisée précise. Pour retrouver Nuit d’ivresse, consultez un programme TV à jour, vérifiez les horaires de diffusion auprès de la chaîne et gardez en tête qu’une bande-annonce ne garantit pas une soirée TV programmée.

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