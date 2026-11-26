Goncourt des lycéens 2026 : Lilia Hassaine récompensée pour « JE »

Le Goncourt des lycéens 2026 distingue Lilia Hassaine pour « JE », un roman qui revisite un personnage énigmatique de « Jane Eyre ». Que peut-on raconter de nouveau à partir d’un classique ? Et pourquoi ce récit a-t-il convaincu un jury lycéen ? À mes yeux, le choix rappelle que la littérature française reste vivante lorsqu’elle rouvre les portes de ses œuvres les plus familières, au lieu de les laisser sous vitrine. Dans ce quatrième roman, l’autrice s’intéresse à la première épouse de Rochester, celle que les lecteurs de Charlotte Brontë connaissent surtout à travers le regard des autres. Elle lui rend une voix et place au cœur du récit la question de l’enfermement dans une relation, mais aussi celle de la reconquête de sa propre histoire. Le résultat tient à la fois du roman contemporain, du suspense intime et du dialogue avec un héritage littéraire. Ce prix littéraire met ainsi en avant une œuvre accessible aux jeunes lecteurs sans la réduire à la littérature jeunesse. Il souligne aussi la place des écrivaines françaises dans un paysage où relire les classiques peut devenir un geste de création, et non un simple exercice scolaire.

Repère Information Lauréate Lilia Hassaine Roman primé « JE », publié chez Gallimard Édition 39e prix Goncourt des lycéens Annonce 26 novembre 2026, à Rennes Personnage revisité La première épouse de Rochester dans l’univers de « Jane Eyre »

Pourquoi « JE » a convaincu le jury lycéen

Le roman déplace le centre de gravité de « Jane Eyre ». Au lieu de laisser dans l’ombre la femme que Rochester a enfermée, Lilia Hassaine imagine une narration qui lui restitue une identité et une histoire. Ce déplacement n’est pas seulement un clin d’œil aux lecteurs du classique : il interroge la manière dont une personne peut être définie par le récit des autres.

Je trouve ce choix particulièrement efficace parce qu’il transforme une figure secondaire en sujet de sa propre histoire. En lisant ce type de réécriture, je me surprends à revenir au texte d’origine avec une question très simple : qui avait le droit de parler, et qui en était privé ? C’est là que « JE » dépasse le jeu littéraire et rejoint des préoccupations très actuelles.

Un récit entre héritage classique et thriller intime

La référence à Charlotte Brontë donne au livre un point d’entrée reconnaissable, tandis que sa forme de thriller intime nourrit le suspense. Le lecteur ne découvre pas seulement ce qui est arrivé à un personnage : il suit aussi la construction d’un regard sur l’emprise, l’isolement et la possibilité de reprendre la main sur son récit.

Je défends cette façon de relire les classiques : elle ne les corrige pas mécaniquement, elle révèle les zones qu’ils ont laissées en retrait. Pour un lycéen qui découvre « Jane Eyre », « JE » peut donc ouvrir une conversation féconde entre deux époques plutôt que remplacer l’œuvre de Brontë.

Les chiffres du prix Goncourt des lycéens 2026

Le prix attribué à Lilia Hassaine est le 39e depuis la création de cette distinction. L’annonce a été faite le jeudi 26 novembre à l’hôtel de ville de Rennes. Ces repères donnent la mesure d’un rendez-vous installé dans le calendrier littéraire, où la décision finale appartient à des lecteurs lycéens.

Pour les délibérations nationales de cette édition, 12 délégués lycéens se sont réunis à Rennes après la sélection de cinq livres encore en lice. Le prix est organisé par le ministère de l’Éducation nationale et la Fnac. Ces nombres comptent : ils montrent qu’au-delà de l’annonce, le choix repose sur un parcours collectif de lecture et de discussion.

Une distinction portée par la lecture collective

Un jury lycéen ne lit pas nécessairement un roman comme un critique ou un universitaire. Les échanges peuvent faire émerger des réactions directes : un personnage jugé injustement traité, une scène qui dérange, ou une fin qui continue de travailler les lecteurs après la dernière page. Cette confrontation des sensibilités donne au vote une force particulière.

Je me représente volontiers une discussion où un élève défend le rythme du livre pendant qu’une autre lectrice insiste sur la voix de l’héroïne. Ce désaccord n’affaiblit pas le jugement ; il l’affine. C’est aussi ce qui rend cette distinction littéraire intéressante pour les enseignants et les amoureux de lecture.

La lauréate succède à Nathacha Appanah, récompensée l’année précédente pour « La Nuit au cœur ». Cette continuité inscrit le prix dans une conversation plus large sur les voix contemporaines ; on peut aussi lire cet article consacré à une autre distinction reçue par Nathacha Appanah.

Ce que le roman apporte aux lecteurs

« JE » permet d’aborder des thèmes sérieux sans adopter le ton d’un cours : l’emprise, la solitude, l’identité et la maîtrise de sa propre parole. La forme romanesque rend ces questions concrètes, en les attachant au parcours d’un personnage plutôt qu’à une suite de notions abstraites.

Il reste toutefois utile de distinguer la fiction des faits divers. Un récit de suspense ne se confond pas avec l’information sur une situation réelle, comme le montre, dans un tout autre registre, cet article sur la recherche puis les retrouvailles de deux enfants portés disparus. La comparaison s’arrête là : l’un relève de la création littéraire, l’autre du traitement d’un événement réel.

Pour découvrir le roman : le lire sans avoir besoin de connaître chaque détail de « Jane Eyre ».

le lire sans avoir besoin de connaître chaque détail de « Jane Eyre ». Pour prolonger la lecture : comparer les voix et les points de vue des deux œuvres.

comparer les voix et les points de vue des deux œuvres. Pour en discuter en classe : se demander comment le pouvoir de raconter influence notre jugement sur un personnage.

En récompensant « JE », le Goncourt des lycéens 2026 distingue Lilia Hassaine et rappelle qu’un roman contemporain peut faire dialoguer littérature française, littérature jeunesse et héritage classique sans renoncer à sa singularité.

Autres articles qui pourraient vous intéresser