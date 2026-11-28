Un film biographique sur Zinédine Zidane : le défi du « bieng »

Un film biographique sur Zinédine Zidane à Marseille, est-ce une bonne idée ou un pari risqué ? Et comment raconter une légende du football sans réduire sa carrière sportive à quelques gestes célèbres ? Les informations disponibles évoquent un long-métrage en préparation, provisoirement intitulé Un destin, avec un tournage envisagé à Marseille au début de 2027. Le projet serait associé au réalisateur Ali Bougheraba et un casting de figurants aurait été lancé, mais plusieurs détails restent à confirmer.

À ce stade, je vois surtout une promesse et une question de ton. Le cinéma peut faire revivre l’ascension d’un joueur, mais il doit aussi regarder l’homme, son époque et les silences autour de sa trajectoire. Sinon, on obtient une succession d’images de stade, de musique émue et de ralentis : spectaculaire, peut-être, mais pas forcément « bieng ». Pour convaincre, le film devra trouver sa propre voix plutôt que jouer les plus beaux buts en boucle.

Élément Ce qui est évoqué À retenir Titre de travail Un destin Intitulé provisoire, susceptible d’évoluer Lieu envisagé Marseille La ville est au cœur du récit annoncé Période de tournage Début 2027 Calendrier présenté comme prévisionnel Réalisation évoquée Ali Bougheraba Le projet doit encore préciser ses contours

Pourquoi le parcours de Zidane peut nourrir le cinéma

La matière ne manque pas : l’enfance à Marseille, les premiers pas professionnels, les titres internationaux et les années au sommet composent une trajectoire lisible, mais jamais banale. Je repense souvent à la finale de 1998 : deux buts de la tête ont fait de Zidane un héros national en une soirée. Cette image est puissante, mais elle ne raconte pas, à elle seule, les choix, les doutes et le travail qui l’ont précédée.

Les chiffres donnent une mesure de cette carrière sportive. Zinédine Zidane a disputé 108 rencontres avec l’équipe de France et inscrit 31 buts, selon les statistiques de référence de la sélection. Il a aussi remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 : deux titres qui expliquent pourquoi son parcours dépasse le cadre d’un simple film sportif.

Une autre donnée éclaire le défi du scénario : Zidane a reçu le Ballon d’Or en 1998, année où il a également été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde. Je préfère toutefois une scène juste à une accumulation de trophées. Le public connaît déjà les résultats ; il attend de découvrir ce qui se passait entre les grands rendez-vous.

Le récit devra dépasser le palmarès

Un biopic convaincant ne transforme pas chaque épisode en moment héroïque. Il montre aussi les transitions : le jeune joueur qui quitte son quartier, le professionnel qui s’adapte à de nouveaux clubs, puis l’international confronté aux attentes d’un pays entier. C’est là que la réalisation peut faire la différence, en donnant de l’épaisseur aux étapes moins connues.

Je garde en tête une image très simple de 2006 : après la finale mondiale, le geste de Zidane envers Marco Materazzi a éclipsé, pendant des années, une partie du match lui-même. Cette anecdote rappelle une règle utile au cinéma : un récit peut être capté par un seul événement, même lorsque toute une vie le précède. Le film devra traiter cet épisode avec précision, sans le transformer en raccourci sensationnaliste.

Pour situer l’héritage sans prétendre tout expliquer, le parcours de sa famille dans le football peut aussi offrir un contrepoint. On peut notamment lire le récit des jeunes joueurs portant l’héritage Zidane ou revenir sur le parcours de Luca Zidane en sélection. Ces trajectoires restent distinctes de celle de leur père : les confondre serait une facilité de scénario.

Marseille, personnage à part entière du film

Le choix de Marseille semble cohérent avec l’histoire de Zidane, mais la ville ne doit pas servir de simple décor pittoresque. Ses quartiers, ses terrains et ses habitudes peuvent donner au récit une matière concrète, à condition d’éviter les clichés. Je serais attentif à la manière dont le film restitue le quotidien : un entraînement ordinaire peut en dire davantage qu’une longue scène de tribunes en liesse.

J’imagine une séance de cinéma où un spectateur venu pour revoir les buts découvre plutôt un vestiaire silencieux, une discussion familiale ou un trajet vers le terrain. Ce petit décalage peut surprendre, mais c’est précisément ce qui rendrait le film vivant. La ville ne serait alors pas une carte postale : elle participerait à l’histoire.

Un projet à distinguer d’un documentaire

Le terme « biopic » laisse attendre une interprétation et une narration dramatisée. Un documentaire, lui, s’appuie davantage sur des archives, des témoignages et des faits présentés comme tels. Le public gagnerait à savoir clairement quel pacte le film propose : une fiction inspirée d’une vie réelle, ou un récit documentaire construit autour d’images et de paroles d’époque.

La nuance compte, notamment quand il s’agit d’un sportif aussi connu. Une scène inventée peut éclairer une période, mais elle ne doit pas être prise pour un fait établi. À mes yeux, le film sera plus solide s’il assume ses choix et distingue nettement la reconstitution de l’archive.

Les critères qui diront si le film sera vraiment « bieng »

Le mot « bieng » apporte une touche de légèreté, mais le jugement dépendra de décisions très concrètes. Je regarderai d’abord le jeu de l’acteur principal, puis la crédibilité des scènes de football et la place laissée aux moments intimes. Un ballon bien cadré ne suffit pas : le mouvement doit paraître naturel, et le personnage doit exister en dehors du terrain.

La justesse du casting : l’interprète doit évoquer Zidane sans se limiter à l’imitation de sa gestuelle.

: l’interprète doit évoquer Zidane sans se limiter à l’imitation de sa gestuelle. La qualité des scènes de match : les actions doivent être compréhensibles et crédibles, sans montage frénétique.

: les actions doivent être compréhensibles et crédibles, sans montage frénétique. Un scénario équilibré : les grandes victoires ne doivent pas effacer les étapes de formation et les périodes de tension.

: les grandes victoires ne doivent pas effacer les étapes de formation et les périodes de tension. Une Marseille incarnée : les lieux doivent contribuer au récit, au lieu de servir de décor interchangeable.

: les lieux doivent contribuer au récit, au lieu de servir de décor interchangeable. Une promesse claire : le film doit annoncer franchement s’il relève de la fiction ou du documentaire.

Une dernière statistique aide à mesurer l’enjeu culturel : en 1998, Zidane a marqué deux fois en finale de la Coupe du monde, lors de la victoire française face au Brésil. Cet épisode appartient à la mémoire collective, mais un film ne peut pas vivre uniquement de souvenirs déjà connus. Sa réussite dépendra de ce qu’il parviendra à révéler autour de ces images.

À ce stade, je ne confonds pas annonce de tournage et film achevé : le calendrier évoqué vise le début de 2027, et le projet devra encore préciser son titre, son casting et son approche. Mais le sujet possède une vraie force, à condition de raconter autre chose qu’une suite d’exploits. Pour Zinédine Zidane, le football et le cinéma, le verdict tiendra à cette ambition : faire un film biographique sincère, vivant et, oui, vraiment « bieng ».

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