INFO OUEST-FRANCE : En Europe, les femmes scientifiques restent sous-représentées dans la création de start-up innovantes déposant des brevets

Résumé rapide: en Europe, les femmes scientifiques demeurent sous-représentées dans la création de start-up innovantes déposant des brevets. Je m’interroge: pourquoi ce déséquilibre persiste malgré les avancées visibles dans les STEM et les dispositifs de soutien? Comment faire bouger les lignes, dès aujourd’hui, pour que l’innovation profite aussi au talent féminin et à l’égalité des sexes dans la technologie et l’entrepreneuriat?

Catégorie Part féminine (%) Contexte / remarque Brevets européens déposés par des femmes en UE environ 13,8% valeur moyenne continentale, révélant des obstacles structurels Demandes françaises de brevet européen (2018-2022) ≈16,7% un peu au-dessus de l’ensemble européen, mais reste minoritaire Start-up innovantes fondées ou dirigées par des femmes ≈1 sur 10 révèle des défis d’accès au financement et aux réseaux

En bref

Écart persistant entre hommes et femmes dans la création d’entreprises technologiques et le dépôt de brevets .

entre hommes et femmes dans la et le dépôt de . Ressources et réseaux sont les principaux freins à l’essor de l’ entrepreneuriat féminin dans les domaines technologiques .

sont les principaux freins à l’essor de l’ dans les domaines . Progrès inégaux selon les pays européens: la France tire une briochemoindre distance, mais le chemin reste long.

selon les pays européens: la France tire une briochemoindre distance, mais le chemin reste long. Pour comprendre et agir, il faut relier les chiffres à des politiques publiques, des financements dédiés et des cultures professionnelles plus inclusives.

Pour aller plus loin, voici deux ressources qui illustrent les dynamiques autour de la sous-représentation et des enjeux d’égalité des sexes dans la science et l’innovation :

Les visages de l’inégalité dans l’innovation

Je me suis souvent retrouvé à discuter avec des collègues autour d’un café: les chiffres disent que les femmes scientifiques restent peu présentes dans les premières lignes de l’innovation, même lorsque leur travail est essentiel pour des brevets et des technologies de pointe. Dans mon expérience, ce n’est pas seulement une question de talent, mais aussi d’accès aux réseaux, aux ressources et à la visibilité dans les circuits institutionnels. Voici ce que j’observe sur le terrain:

Ressources limitées : les projets dirigés par des femmes obtiennent moins souvent des financements – et sans financement, les brevets restent parfois sur des étagères privées.

: les projets dirigés par des femmes obtiennent moins souvent des financements – et sans financement, les brevets restent parfois sur des étagères privées. Réseaux et mentorat : les réseaux d’entrepreneuriat et les mentors dans la tech restent majoritairement masculins, ce qui freine l’accès des femmes à des conseils avisés et à des opportunités de co-fonder des start-up.

: les réseaux d’entrepreneuriat et les mentors dans la tech restent majoritairement masculins, ce qui freine l’accès des femmes à des conseils avisés et à des opportunités de co-fonder des start-up. Visibilité et évaluation : les systèmes d’évaluation et les médias spécialisés ont parfois des biais qui minimisent les contributions féminines dans les sciences et l’ingénierie.

Qu’est-ce qui freine l’entrepreneuriat féminin ?

Pour résoudre ce puzzle, j’énumère les points qui me semblent les plus structurants, avec des pistes concrètes à tester.

Accès au financement : des fonds dédiés et des mécanismes de capital-risque axés sur la gender-diversity pourraient changer la donne rapidement.

: des fonds dédiés et des mécanismes de capital-risque axés sur la gender-diversity pourraient changer la donne rapidement. Réseaux et mentorat : des accélérateurs inclusifs et des programmes de mentorat féminin peuvent accélérer la concrétisation de projets innovants.

: des accélérateurs inclusifs et des programmes de mentorat féminin peuvent accélérer la concrétisation de projets innovants. Éducation et formation : encourager les formations mixtes et les parcours qui renforcent les compétences en gestion de start-up et en propriété intellectuelle.

: encourager les formations mixtes et les parcours qui renforcent les compétences en gestion de start-up et en propriété intellectuelle. Équilibre travail-vie personnelle : des politiques d’entreprise plus flexibles et une meilleure répartition des responsabilités familiales soutiennent les carrières des femmes dans des domaines exigeants.

Comment agir dès maintenant pour booster l’innovation féminine

J’apporte ici des approches pragmatiques qui ont fait leurs preuves, que vous soyez chercheur, cadre, fondateur ou décideur politique

Mettre en place des quotas et des objectifs mesurables pour les postes de direction et les équivalents du conseil d’administration dans les labos publics et privés.

pour les postes de direction et les équivalents du conseil d’administration dans les labos publics et privés. Créer des mécanismes de financement dédiés aux projets portés par des femmes dans les domaines technologiques et numériques .

aux projets portés par des femmes dans les domaines et . Favoriser les partenariats académiques et industriels qui valorisent les contributions féminines et déverrouillent l’accès à la propriété intellectuelle.

qui valorisent les contributions féminines et déverrouillent l’accès à la propriété intellectuelle. Communiquer sur les réussites : des récits visibles de femmes qui transforment la recherche en start-up brevetées encouragent les jeunes chercheuses à s’engager.

Intégrer des modules sur les brevets et l’innovation dans les cursus STEM dès le lycée et les cycles supérieurs. Renforcer les programmes de stage et d’alternance qui exposent les étudiants à l’entrepreneuriat et au dépôt de brevets. Élaborer des guides clairs sur les procédés de propriété intellectuelle et les démarches de création d’entreprise.

Pour approfondir, je recommande de suivre les actualités sur les enjeux d’égalité et d’innovation en Europe et de lire les analyses qui croisent données publiques et témoignages de professionnelles. Cela permet d’établir un faisceau d’indicateurs et de recommandations pour une transition plus rapide vers une science et une technologie véritablement ouvertes à toutes et tous. Dans l’immédiat, les chiffres montrent une route encore longue, mais les initiatives d’aujourd’hui peuvent accélérer la prochaine génération d’entrepreneures et d’inventrices dans la tech européenne.

Enjeux et perspectives pour 2026

Si l’objectif est d’augmenter la part des femmes scientifiques dans les domaines de l’innovation et des brevets, il faut que les politiques publiques et les acteurs privés adjointes accélèrent les changements structurels. Je suis convaincu que l’égalité des sexes est non seulement une question de justice, mais aussi une condition clé pour une Europe plus compétitive dans la création de start-up innovantes et dans la production de connaissances applicables au quotidien. L’enjeu est de générer des écosystèmes où les talents féminins peuvent accéder aux ressources, conclure des partenariats et transformer les découvertes en brevets et en entreprises durables.

À titre personnel, j’ai vu des exemples inspirants: des femmes qui, après des parcours exigeants dans la recherche, fondent des ventures qui déposent des brevets et créent des valeurs pour la société. Si vous êtes impliqué dans un laboratoire, une start-up ou une organisation publique, vous pouvez agir dès maintenant en valorisant les talents féminins, en traduisant les résultats en opportunités économiques et en soutenant des projets qui conjugent excellence scientifique et entrepreneuriat responsable. Les chiffres et les récits de 2026 doivent nourrir des actions concrètes et mesurables afin de réduire durablement la sous-représentation dans les domaines technologiques et dans la création d’entreprise.

Indicateur Progrès attendu Implication pratique Taux de femmes dans les postes de direction technique augmentation progressive programmes de mentorship et formations en leadership Part des brevets déposés par des femmes croissance mesurable sur 3-5 ans bourses et coûts réduits pour le dépôt, accompagnement IP Accès au financement pour start-up féminines plus d’initiatives dédiées fonds publics et privés engagés, réseau d’investisseurs

En résumé, les femmes scientifiques restent en arrière-plan dans l’écosystème européen de l’innovation, mais les leviers existent pour changer la donne: finance, réseaux, éducation et culture d’entreprise. En 2026, l’objectif est de transformer les statistiques en actions tangibles, afin que l’égalité des sexes ne fasse plus figure d’exception dans la technologie et l’entrepreneuriat. Les futures générations doivent pouvoir déposer des brevets et diriger des start-up sans que leur genre ne soit un frein. L’avenir dépend de notre capacité collective à valoriser le potentiel féminin et à accélérer l’égalité des sexes dans l’innovation et la création d’entreprise, partout en Europe et au-delà.

