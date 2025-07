Le BTS SIO : une formation pour répondre aux besoins en cybersécurité et développement

Face à la transformation numérique des entreprises, les compétences en informatique ne cessent d’être recherchées. Le BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) répond parfaitement à ces nouveaux enjeux, en formant des techniciens capables d’assurer la sécurité des systèmes informatiques ou de développer des applications métier.

Proposé en alternance à ORT Montreuil et ORT Lyon, ce diplôme bac+2 permet de se former à des métiers très demandés, tout en acquérant une première expérience professionnelle concrète.

Deux options, deux spécialisations métier

Le BTS SIO se décline en deux parcours bien distincts, selon le projet professionnel de l’étudiant.

L’option SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux) forme des profils spécialisés dans la gestion des réseaux, l’administration des serveurs, le support technique et surtout, la cybersécurité, une priorité dans tous les secteurs d’activité.

L’option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) s’adresse à ceux qui souhaitent devenir développeurs, en maîtrisant les langages de programmation, la création de sites ou d’applications, ainsi que la gestion de bases de données.

Les deux options permettent de répondre aux besoins concrets des entreprises, qu’il s’agisse de sécuriser leurs infrastructures ou de développer des outils sur mesure.

Une formation professionnalisante en alternance

À ORT Montreuil, aux portes de Paris, et à ORT Lyon, dans un bassin économique dynamique, le BTS SIO est proposé en alternance. Cette modalité de formation permet aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis dans le monde professionnel, tout en suivant leurs cours au sein de l’école.

Les campus de l’ORT accompagnent les étudiants dans la recherche de leur entreprise d’accueil et assurent un suivi pédagogique individualisé. Grâce à ce format, les alternants sortent du BTS avec un vrai savoir-faire, une meilleure employabilité et une insertion plus rapide sur le marché du travail.

Une réponse directe aux besoins du numérique

Dans un monde où les cyberattaques se multiplient et où la digitalisation s’accélère, les entreprises ont besoin de recruter des techniciens compétents, réactifs et polyvalents. Le BTS SIO forme justement ce type de profils opérationnels.

Les étudiants formés à l’ORT sont sensibilisés aux enjeux actuels de la cybersécurité, et entraînés aux outils de développement les plus utilisés en entreprise. Cette approche concrète et actualisée répond aux attentes des recruteurs.

Un tremplin vers l’emploi ou la poursuite d’études

Avec un BTS SIO, il est possible d’entrer directement dans la vie active en tant que technicien systèmes, administrateur réseau, développeur web, gestionnaire de parc informatique ou chargé de support.

Mais il est aussi courant de poursuivre en bachelor, notamment en Développement Web Full Stack ou en Administration Systèmes Réseaux et Cybersécurité, deux formations également proposées à l’ORT. L’alternance reste alors possible, prolongeant l’expérience professionnelle.

Les métiers de l’informatique continuent d’évoluer rapidement. En choisissant le BTS SIO en alternance à ORT Montreuil ou ORT Lyon, les étudiants s’adaptent aux réalités du terrain tout en construisant un socle de compétences solides. L’ORT met à leur disposition un environnement de travail stimulant, des intervenants experts et une pédagogie orientée vers la réussite professionnelle. Ce cadre idéal prépare chaque apprenant à relever les défis du numérique, dès aujourd’hui et pour demain.