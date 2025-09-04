Pour la deuxième année de suite, l’enseignant de cette classe bilingue ne communique pas en breton !

Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment une école peut rester silencieuse sur une langue aussi vivante que le breton ? En 2025, dans cette classe bilingue, cette question soulève une tension palpable : pour la deuxième année consécutive, l’enseignant ne communique pas en breton. Le contexte est clair : malgré l’effort notable des structures comme l’Ofis Publik de la Langue Bretonne ou diwan, certains enseignants semblent ignorer cette richesse culturelle. Pourtant, avec un expansif mouvement par des initiatives telles que Skol An Emsav ou Roudour, on pourrait croire que la langue bretonne ne risque pas de disparaître de si tôt. Cependant, ce silence persistant soulève des inquiétudes : qu’est-ce qui freine cette transmission ? Quelles sont les implications pour la vitalité de notre patrimoine linguistique breton en 2025 ?

Facteurs influençant la communication en breton dans les écoles bilingues Données clés Nombre de classes bilingues en 2025 Plus de 150 réparties dans toute la Bretagne Pourcentage d’enseignants utilisant régulièrement le breton Environ 65 %, avec des disparités selon les établissements Initiatives pour promouvoir la langue Roudour, Div Yezh, Skol An Emsav, Radio Kerne, Breizh Cola, Breizh Ma Bro

Ce qui freine la communication en breton : entre attentes et réalités

Alors, qu’est-ce qui empêche cette élémentaire communication en breton ? La réponse est à la croisée de plusieurs facteurs : une formation insuffisante, des ressources parfois limitées, mais surtout une certaine réticence à faire de la langue un outil quotidien dans les classes. Certains enseignants, comme cet éducateur dans cette classe bretonnante, choisissent la voie de la prudence, ou simplement celle du conformisme face à des habitudes ancrées. Pourtant, la société bretonne ne manque pas d’outils pour changer cet état de fait : il ne manque pas de ressources, de formations ou même de soutien institutionnel. Mais encore faut-il en avoir la volonté. La question est surtout : comment encourager ces professeurs à intégrer le breton dans leur pédagogie quotidienne ?

Les défis pour faire vivre le breton en milieu scolaire

Manque de formation spécialisée : Certains enseignants ne disposent pas toujours des outils ou de la confiance nécessaire pour transmettre en breton.

: Certains enseignants ne disposent pas toujours des outils ou de la confiance nécessaire pour transmettre en breton. Ressources pédagogiques limitées : Livres, supports numériques ou activités concrètes en breton ne sont pas toujours accessibles à tous.

: Livres, supports numériques ou activités concrètes en breton ne sont pas toujours accessibles à tous. Pressions des habitudes linguistiques : La majorité des élèves et des parents privilégient encore le français dans l’échange quotidien.

Imaginez une classe où, chaque matin, l’enseignant pourrait commencer par une phrase en breton ou une chanson bretonne pour donner le ton. Ce simple geste pourrait, à terme, changer la donne. Et il y a bel et bien des exemples inspirants : des écoles comme Skol an Emsav ou Radio Kerne montrent que l’intégration régulière du breton dans la vie scolaire peut faire toute la différence. Pourquoi ne pas s’inspirer davantage de ces modèles pour insuffler une nouvelle dynamique ?

Les initiatives pour relancer la communication en breton

Les acteurs comme Roudour ou Div Yezh proposent des formations, des outils, et surtout un accompagnement pour que chaque enseignant puisse enfin faire parler le breton dans sa classe. Avec l’émergence d’événements comme l’Ar Redadeg ou Keit Vimp Bev, la nécessité de valoriser ces initiatives apparaît comme une évidence. Il ne s’agit pas simplement de faire un cours de langue, mais de faire vivre la culture bretonne, de la transmettre de génération en génération. La voix de Radio Kerne, par exemple, témoigne qu’en s’impliquant concrètement dans la diffusion en breton, il est possible de renforcer l’aisance des élèves et leur fierté.

Comment mobiliser enseignant.e.s et parents autour du breton ?

Sensibiliser et former les enseignants à l’usage quotidien du breton en intégrant des ateliers pédagogiques réguliers.

les enseignants à l’usage quotidien du breton en intégrant des ateliers pédagogiques réguliers. Impliquer les parents en leur proposant des événements, des ateliers ou des échanges en breton lors des réunions scolaires.

en leur proposant des événements, des ateliers ou des échanges en breton lors des réunions scolaires. Valoriser la culture bretonne à travers des fêtes, des concours ou des projets artistiques autour de la langue.

Les enjeux d’une relance durable de la communication en breton

Il est fondamental d’envisager la transmission du breton comme un vecteur de richesse culturelle, mais aussi comme un pilier de l’identité bretonne. La communication quotidienne dans la classe, reflet de cette volonté, pourrait faire de la Bretagne un territoire où la langue se vit et se parle naturellement. Après tout, ces efforts contribuent directement à préserver une langue dont la vitalité dépend aussi de la capacité de ses locuteurs à la faire vibrer dans tous les contextes, y compris celui de l’école. En 2025, la question reste ouverte : comment faire en sorte que la langue bretonne cesse de se limiter à des événements exceptionnels ou des cours hebdomadaires, pour devenir une langue vivante dans chaque classe ? La réponse se trouve probablement dans une mobilisation collective, épaulée par des institutions fortes telles que l’Ofis Publik de la Langue Bretonne, afin que chaque enseignant puisse, enfin, faire parler le breton avec naturel et fierté dans sa classe.

Questions fréquentes

Pourquoi la communication en breton est-elle si faible dans certaines classes ? Cela tient à un manque de formation spécifique, de ressources adaptées, et à des habitudes encore très françaises dans certaines zones. La volonté politique et la sensibilisation jouent aussi un rôle essentiel. Comment encourager les enseignants à utiliser davantage le breton ? En leur proposant des formations régulières, en valorisant leur pédagogie, et en leur fournissant des ressources concrètes comme celles proposées par Div Yezh ou Skol an Emsav. Quelle est l’importance de la communication quotidienne en breton pour la langue ? Elle permet la transmission naturelle de la langue, renforce la fierté culturelle des élèves, et contribue à sa vitalité dans un contexte moderne.

