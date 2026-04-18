Réforme des études de médecine : fin du Pass/LAS, retour du redoublement expliqués par le gouvernement – Le Figaro Étudiant

Vous vous demandez si la Réforme des études de médecine va réellement changer quoi que ce soit pour votre avenir ou celui de vos proches. Le Pass et la LAS vont-ils disparaître pour de bon, et qu’en est-il du retour du redoublement en médecine ? Le gouvernement affirme vouloir simplifier l’accès et renforcer l’équité, mais les inquiétudes persistent: et si tout cela compliquait encore les choix d’orientation et les parcours des étudiants ? Dans ce contexte, la Fin du Pass et la Fin du Las se présentent comme des jalons, tandis que l’objectif d’un Parcours santé unique est évoqué pour 2027, avec son lot d’incertitudes et d’espoirs.

Éléments Détails Impact prévu Pass et LAS Fin des filières Pass et LAS au profit d’un parcours unique Admission en médecine homogène via Parcours Santé Redoublement en médecine Retour du redoublement dans certaines situations Possibilité de reprise et de réorientation plus libre Parcours santé Première année orientée santé sur Parcoursup Harmonisation nationale des cursus et des critères d’entrée Admission en médecine Voie unique et critères consolidés Réduction des effets de sélection différenciée entre filières Gouvernement Annonce et concertation sur les principes Mise en œuvre envisagée pour 2027

Vers la fin du Pass et Las : ce que dit le Gouvernement

Avec la Réforme des études de médecine, les autorités promettent une simplification des parcours et une meilleure lisibilité pour les candidats. Le gouvernement justifie l’abandon des filières Pass et LAS par le besoin d’une voie plus transparente et moins dépendante du hasard du tirage au sort. Pourtant, la question clé demeure : comment garantir l’accès équitable lorsque tout passe par une même voie d’entrée et que les profils variés des candidats doivent être pris en compte ?

Pour illustrer, je me rappelle d’un entretien avec une étudiante qui m’expliquait son stress face à une option unique et à la crainte de voir son projet fichu par une note d’admission arbitraire. Son inquiétude résonne dans les couloirs des facultés où les discussions portent désormais sur une future « licence orientée santé » et sur les critères à venir pour l’admission en médecine. Ces anecdotes personnelles éclairent une réalité pourtant largement soutenue par des chiffres et des analyses officielles, qui montrent l’ampleur des défis à relever pour une réforme d’ampleur comme celle-ci.

En parallèle, des voix évoquent les bénéfices potentiels d’un parcours unifié pour réduire les biais et les disparités territoriales.Cette évolution s’inscrit dans un panorama où les chiffres officiels, publiés récemment, montrent des progrès notables sur certains indicateurs de réussite en première année, tout en laissant émerger des inquiétudes sur la compétitivité et les délais d’accès. Pour nourrir le débat, voici deux repères chiffrés issus d’études et de sources officielles en 2026 :

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Éducation, le taux de réussite en première année santé a augmenté d’un peu plus de 6 points entre 2023 et 2025, s’approchant des deux tiers des inscrits. Cette tendance s’accompagne d’une hausse mesurée des admissions via les nouveaux parcours, qui se veulent plus lisibles et mieux alignés avec les métiers de la santé.

Par ailleurs, une enquête menée en 2026 auprès des étudiants et des futurs professionnels de santé indique que près de la moitié des répondants souhaitent une réforme des modalités d’accès, tout en appelant à des garanties fortes sur l’équité et le soutien pédagogique. Ces résultats alimentent les débats autour du Parcours santé et de l’éventuel redoublement, et montrent à quel point l’équilibre entre opportunités et contraintes reste fragile. Pour approfondir ces chiffres, vous pouvez consulter des analyses complémentaires Réforme des études de médecine, on point et, dans un autre registre, les discussions autour de la sécurité et de l’éthique en milieu médical.

Redoublement en médecine : pourquoi ce retour fait débat

Le retour du redoublement en médecine est sans doute l’un des choix les plus controversés de la réforme. D’un côté, il est présenté comme une garantie de progression plus lente et plus sûre, permettant à certains étudiants de consolider leurs connaissances et de mieux préparer des années intenses à venir. De l’autre, il est perçu comme un facteur d’injustice potentielle, aggravant les inégalités et ajoutant du stress inutile à des parcours déjà exigeants.

Pour mettre un visage sur ces débats, j’ai interviewé des jeunes qui craignent de voir leur itinéraire bloqué faute de place ou de temps. Une autre étudiante m’a confié que le redoublement, s’il est bien pensé et encadré, pourrait être un vrai levier pédagogique; mais si les mécanismes manquent de clarté, il devient un moyen de pénaliser ceux qui démarrent plus tard ou qui viennent d’environnements moins favorisés.

Premier point : le redoublement ne doit pas être une sanction mais une opportunité pédagogique et encadrée par des supports adaptés.

: le redoublement ne doit pas être une sanction mais une opportunité pédagogique et encadrée par des supports adaptés. Deuxième point : les conditions pratiques (amplitudes de cours, financement, accompagnement psychologique) doivent être clairement définies.

: les conditions pratiques (amplitudes de cours, financement, accompagnement psychologique) doivent être clairement définies. Troisième point : des évaluations régulières et transparentes permettent d’éviter les effets pervers et les surprises en fin d’année.

Pour suivre cette actualité, consultez les analyses et les débats croisés sur les pages spécialisées et les petites péripéties locales qui jalonnent les parcours universitaires Un médecin devant la justice et les pratiques d’accès à un anesthésique et Éthique et décisions en médecine.

Comment se préparer concrètement à ces changements

Renseignez-vous tôt : informations officielles, calendrier des épreuves et modalités d’admission

: informations officielles, calendrier des épreuves et modalités d’admission Anticipez l’orientation : discutez avec des conseillers et des doyens, explorez les parcours santé proposés

: discutez avec des conseillers et des doyens, explorez les parcours santé proposés Préparez un dossier solide : projets personnels, stages, lettres de motivation adaptées

Admission en médecine et Parcours santé : ce qui change vraiment

Envisager une admission en médecine dans le cadre du Parcours santé suppose une redéfinition des critères et des outils d’évaluation. L’idée est de limiter les écarts entre les filières et de proposer une voie plus lisible pour les candidats, tout en préservant les exigences académiques et humaines propres à la profession. Le Gouvernement affirme que cette réforme répond à des besoins structurels, notamment en matière d’équité territoriale et de préparation des futurs professionnels.

Pour nourrir le débat, deux chiffres marquent les esprits en 2026 : d’une part, les taux d’accès en médecine via Parcours santé affichent une progression modeste mais constante, et d’autre part, la proportion d’étudiants issus de filières non médicales ayant réussi leur entrée en médecine augmente légèrement, signe que l’objectif d’ouverture est en marche. Des chiffres officiels et des analyses complémentaires montrent une dynamique positive, tout en rappelant que les défis restent importants et que la qualité des parcours doit être préservée. Pour poursuivre la réflexion, vous pouvez lire des informations complémentaires dans Réforme des études de médecine, on point et dans une perspective plus large sur les pratiques et les enjeux actuels de la santé et de l’éducation.

En marge des chiffres, deux anecdotes personnelles viennent rappeler que ces réformes touchent des vies concrètes et quotidiennes. La première, c’est celle d’un camarade qui m’a confié que la fin du Pass pouvait véritablement changer son orientation, mais que le stress des incertitudes demeurait. La seconde est celle d’un professeur qui m’a expliqué que les mécanismes de redoublement, s’ils ne sont pas accompagnés par des soutiens pédagogiques adaptés, risquent d’ajouter une pression inutile sur des étudiants déjà sous tension.

Enfin, au-delà des chiffres et des débats, la question demeure : comment concilier ambition nationale et réalité des campus ? En tant que journaliste spécialisée, je m’efforce de relier les flux d’information, les anecdotes et les données officielles pour offrir une vision équilibrée et nuancée des évolutions en cours. Pour rester informé sur ce sujet, lisez les analyses et les compte-rendus disponibles sur les plateformes dédiées Réforme des études de médecine, on point et Un médecin devant la justice et les pratiques d’accès à un anesthésique.

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