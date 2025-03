Apple condamné à une amende record de 150 millions d’euros pour son ciblage publicitaire

Une sanction qui tombe comme un lapin sortant d’un chapeau

En ce début de printemps 2025, alors que nous préparons nos paniers de Pâques, j’observe qu’Apple vient de recevoir un cadeau bien moins doux que le chocolat. La firme à la pomme a été condamnée à une amende de 150 millions d’euros par l’Autorité française de la concurrence. Cette sanction, qui fait l’effet d’une coquille d’œuf qui se brise, concerne des pratiques anticoncurrentielles liées à son outil “App Tracking Transparency” (ATT).

Vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière cette affaire complexe ? Laissez-moi vous l’expliquer simplement, comme si nous partagions cette conversation autour d’une tasse de chocolat chaud.

La chasse aux données : un œuf de Pâques qui n’amuse pas tout le monde

Acteur Grief Montant de l’amende Apple Abus de position dominante avec l’outil ATT 150 millions € Plaignants Alliance Digitale, UDECAM, SRI Non applicable Période concernée Avril 2021 – Juillet 2023 2 ans et 3 mois

![Infographie montrant l’impact de l’ATT sur le marché publicitaire, avec Apple dominant comme un lapin de Pâques géant surplombant de petits acteurs du marché]

Entre avril 2021 et juillet 2023, Apple a mis en place son système ATT qui, comme un lapin de Pâques cachant ses œufs, imposait aux applications de demander l’autorisation des utilisateurs avant de collecter leurs données à des fins publicitaires. Si l’intention paraît louable – protéger notre vie privée – l’Autorité de la concurrence a estimé que les modalités d’application “ne sont ni nécessaires ni proportionnées” à cet objectif.

Je me souviens encore de ma surprise en découvrant cette fonctionnalité sur mon iPhone. À première vue, cela semblait être une bonne nouvelle pour ma vie privée, comme lorsqu’on trouve un œuf en chocolat Lindt particulièrement savoureux dans son jardin.

Un chocolat amer pour les développeurs d’applications

Pour comprendre l’enjeu, imaginez que vous êtes un artisan chocolatier qui prépare ses créations pour Pâques. Soudain, quelqu’un vient vous imposer des règles strictes pour vendre vos produits, alors que lui-même n’est pas soumis aux mêmes contraintes. C’est un peu ce qu’Apple a fait avec son système ATT.

Les conséquences pour les développeurs ont été importantes :

Perte de précision dans le ciblage publicitaire

dans le ciblage publicitaire Diminution des revenus publicitaires

publicitaires Difficulté à mesurer l’efficacité des campagnes

Comme le dirait Dominique Schelcher, ces contraintes peuvent être particulièrement lourdes pour les petites structures, à l’image des PME familiales comme Abtey en Alsace, qui doivent déjà faire face aux défis du climat et de la concurrence des géants comme Nutella, Kinder ou d’autres multinationales.

Une première qui pourrait faire des petits comme des lapins de Pâques

Cette décision française est historique : c’est la première fois qu’une autorité de la concurrence sanctionne Apple pour son dispositif ATT. Mais comme les œufs de Pâques qui se multiplient, d’autres pays européens, notamment l’Allemagne, ont également lancé des enquêtes similaires.

Je suis particulièrement attentif à ces développements car ils pourraient redessiner le paysage numérique, tout comme le printemps transforme nos jardins.

Quand la technologie et les traditions se croisent

En cette période où près de 15000 tonnes de chocolat sont écoulées pour Pâques, je ne peux m’empêcher de faire un parallèle entre notre consommation de cacao et celle de données numériques. Les deux marchés sont dominés par quelques grands acteurs, avec des enjeux de transparence et d’équité.

Que vous soyez amateur d’œufs en chocolat artisanaux ou utilisateur d’iPhone, la question reste la même : comment garantir un marché équitable où poules, lapins, géants technologiques et petits développeurs peuvent coexister harmonieusement ?

Des œufs de Pâques aux pommes numériques

Alors que nous célébrons Pâques et que les enfants cherchent des œufs dans les jardins printaniers, cette amende de 150 millions d’euros infligée à Apple nous rappelle l’importance de la transparence et de l’équité dans tous les domaines. Qu’il s’agisse de fèves de cacao ou de données numériques, les règles doivent être les mêmes pour tous, petits et grands acteurs du marché.