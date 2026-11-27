Vous cherchez un cadeau Spider-Man sur PS4 ou PS5, sans abonnement ni achat à prévoir ? PlayStation propose un pack de cinq avatars gratuits, à récupérer grâce à des codes du PlayStation Store dans le cadre d’une offre limitée. Il s’agit de petits éléments de profil, pas de jeux gratuits ni d’un nouveau contenu jouable : une nuance importante, car le mot « téléchargement » fait parfois imaginer davantage qu’une image de compte.

Je trouve pourtant ce genre de bonus utile : il ne transforme pas une soirée de jeu, mais il permet de personnaliser son profil sans frais. L’offre est associée au film Spider-Man: Brand New Day et concerne les deux consoles de Sony. Avant de vous lancer, vérifiez que le code est encore valable et compatible avec la région de votre compte : un cadeau gratuit peut lui aussi avoir une date limite.

Donnée Ce qu’il faut retenir Contenu Cinq avatars Spider-Man pour un profil PlayStation Network Consoles PS4 et PS5 Prix Gratuit Abonnement PlayStation Plus n’est pas requis d’après les informations de l’offre Accès Codes à utiliser dans le PlayStation Store, sous réserve de disponibilité

Spider-Man sur PS4 et PS5 : que contient le téléchargement gratuit ?

Le pack réunit cinq avatars de profil inspirés de l’univers du film. Vous pouvez en choisir un pour habiller votre compte PSN, que vous jouiez sur PS4 ou sur PS5. Ce sont des images de profil, pas des costumes à installer dans un jeu ni des extensions pour les aventures de l’homme-araignée.

Le chiffre est modeste, mais précis : l’offre comporte cinq visuels, et non cinq jeux vidéo. J’ai toujours préféré les bonus clairement présentés aux annonces qui entretiennent le flou ; ici, mieux vaut savoir d’emblée qu’on personnalise son profil, tout simplement.

Un bonus de profil, pas un jeu offert

La distinction compte : les téléchargements gratuits annoncés ne donnent pas accès à une aventure complète. Si vous espériez un jeu gratuit ou un niveau supplémentaire, ce pack ne répondra pas à cette attente. En revanche, pour un changement d’avatar sans dépenser un centime, l’offre remplit son rôle.

Pour comparaison, les sélections mensuelles du service d’abonnement relèvent d’une autre formule. Je vous invite à consulter les jeux proposés avec PlayStation Plus en avril ou les titres annoncés pour les formules Extra et Premium en mai 2026 : ces catalogues, eux, concernent des jeux à lancer, selon les conditions de l’abonnement.

Comment récupérer les avatars Spider-Man sur le PlayStation Store

La campagne repose sur des codes à saisir dans le PlayStation Store. Comme aucun code universel n’est indiqué ici, je préfère ne pas en inventer un : suivez les instructions de l’offre que vous avez reçue ou repérée, puis vérifiez le résultat dans votre profil.

Repérez le code associé à la promotion et assurez-vous qu’il concerne votre région.

associé à la promotion et assurez-vous qu’il concerne votre région. Ouvrez le PlayStation Store depuis votre PS4, votre PS5 ou l’interface web officielle.

depuis votre PS4, votre PS5 ou l’interface web officielle. Saisissez le code dans la rubrique prévue à cet effet, puis validez le contenu affiché.

dans la rubrique prévue à cet effet, puis validez le contenu affiché. Choisissez votre avatar dans les paramètres de profil une fois le téléchargement confirmé.

Le pack est présenté comme accessible sans PlayStation Plus. C’est une différence appréciable par rapport à certaines offres PlayStation liées à l’abonnement : inutile de souscrire uniquement pour obtenir ces images, à condition que la promotion soit toujours active.

Les vérifications à faire avant de réclamer le cadeau

Une promotion limitée peut expirer ou dépendre du pays associé au compte. Je recommande donc de contrôler la date de validité et la compatibilité régionale avant de saisir le code. Si le Store refuse la demande, vérifiez également que le code n’a pas déjà été utilisé.

Le chiffre de deux consoles compatibles, PS4 et PS5, rend le cadeau accessible à plusieurs générations de joueurs. Mais il ne faut pas confondre compatibilité matérielle et disponibilité permanente : le caractère temporaire de l’offre reste le point décisif.

Une petite offre PlayStation à saisir sans confusion

Je vois ce pack comme un bonus sympathique, pas comme une grande promotion gaming. Cinq avatars gratuits, deux consoles concernées et aucun abonnement Plus nécessaire : voilà l’essentiel. Pour les amateurs de Spider-Man, le téléchargement a du sens si l’envie est de personnaliser son profil ; pour ceux qui cherchent des jeux vidéo complets, mieux vaut regarder les sélections mensuelles et leurs conditions.

En clair, vérifiez le code et sa validité avant de vous réjouir : ces téléchargements gratuits Spider-Man sur PS4 et PS5 sont des avatars, pas des jeux gratuits, mais ils constituent une offre PlayStation simple à récupérer tant qu’elle reste disponible.

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